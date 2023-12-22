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2023/12/22,
影劇

【影評】《粽邪3：鬼門開》：過於廉價空洞，純粹用血肉模糊的獵奇感宣稱「看吧，我很恐怖」

【影評】《粽邪3：鬼門開》：過於廉價空洞，純粹用血肉模糊的獵奇感宣稱「看吧，我很恐怖」
《粽邪3：鬼門開》劇照｜Photo Credit: 華影國際提供

我們想讓你知道的是

對照希區考克或柯恩兄弟，《粽邪3：鬼門開》的懸念製造粗糙到不行，可以發現不管在編劇、剪接與結構上技巧與思考的問題很大。明顯市場就是想走恐怖片的「雞排英雄」路線，瞧瞧片尾主角穿著改良化如one boy冰鋒衣般的新世代鍾馗，與背景音樂播著溫情國語歌套路，混雜台語描述宮廟文化的「新台灣」味流行歌......

文：拉特飯

對於這幾年國片學術評價與市場票房的嚴峻，在此批評也不是故意漏氣。而是，電影中有幾點的十分明顯的觀察，不得不提。

雖然《粽邪3：鬼門開》是商業片，但傳達的意義過於廉價空洞，有便宜行事的嫌疑。相較最近看了韓國電影《鬼夢遊》裡面探討科學與宗教信仰之間的真實，同時融合了韓國的強悍女性風格，挺有趣。

又或是先前台灣的《咒》利用當代媒體特性，帶點後設的趣味等等，這些案例讓我開始思考已經是強調恐怖的鬼片，需要有什麼含義？諸如此類問題，還是只要夠恐怖就是好鬼片？

本身不是當代恐怖片專家（不常看此類型電影），但算是還蠻熟悉希區考克（Alfred Hitchcock）或柯恩兄弟（Coen brothers）等等製造驚悚緊張氣氛擅長，卻比較偏藝術類電影（arthouse film）。

但上述兩位作者電影中的對於「懸念」的詮釋，或是帶有解謎意味的表現或設計，若是稍微對照《粽邪3：鬼門開》的懸念製造根本粗糙到不行，可以發現不管在編劇、剪接與結構上技巧與思考的問題很大。

場景過於單一不是問題，問題是沒有好好利用場景特性的變化與多樣性，且缺乏起承轉合、高低起伏的電影節奏，並且虎頭蛇尾的伏筆（此討論相關文章已有網友指出）。

不管一開始的上吊只像是不重要路人般死去，那樣輕忽對於解謎的邏輯性，許安植在進去大樓一開始說要作結界，到後來電影卻沒有利用那棟舊大樓空間給人的陰森與懷舊感做出殊異氣氛。

鬼片中往往最恐怖的是起源對於神秘傳說的想像，雖說不能完全抹煞美術組營造神秘想像的用心，但《粽邪3：鬼門開》很明顯喜歡用特效（閃爍glitch效果實在是最低階的恐怖感）與聲音來嚇人，掩蓋導演對於氣氛掌握的沒有信心，純粹用很恐怖、血肉模糊的獵奇感來宣稱說「看吧，我很恐怖」，這類說起來還有點好笑的方式，實在過明顯。

什麼是恐怖氣氛營造？《粽邪3：鬼門開》一堆球從走廊的盡頭彈跳出來的「好笑」感，導演或許是受到《鬼店》的影響？（見下面連結）

學不能只學表面，例如最近看了柯恩兄弟30歲出頭的處女長片《血迷宮》，早就精彩地利用光影，空間特性等等製造驚悚感，完全不意外他們後來會拍出《險路勿近》這部傑作。

但也說一下《粽邪3：鬼門開》少數幾個亮點，除了美術還算成功之外，幾位演員功不可沒，李興文蠻親切，親自畫上鍾馗裝扮與他從年輕時期的「報告班長」形象，到後來在民視八點檔草根風格交互混雜，其實挺趣味；許安植十分清新氣質形象念著咒語，有種動漫感（新意），顯示出自己蠻宅？還有阿西，仍有水準演出，但就戲份不多有點客串性質。

至於中二的男主角，那種強調新舊世代交替（老一輩的鍾馗傳承，與新世代的鐵齒，喜歡跑酷、網路直播等等）的親情路線，讓台灣市井小民可以輕易get到的生活縮影與背後策略，明顯市場就是想走恐怖片的「雞排英雄」路線。

瞧瞧片尾主角穿著改良化如one boy冰鋒衣般的新世代鍾馗，與背景音樂播著溫情國語歌套路，混雜台語描述宮廟文化的「新台灣」味流行歌。

也許《粽邪3：鬼門開》就是在於某種第四台感，像是逢年過節全家大小在客廳看電視沒有理解壓力，還可以輕易跟父母討論或喇賽的那種情境下的輪迴。（什麼？以後沒有闔家觀賞的第四台了嗎？）

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：《粽邪3：鬼門開》- 恐怖版的「雞排英雄」？

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九


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