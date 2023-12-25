藍白合會破局，但愛情能超越政治嗎？心理師：「政黨傾向不同，確實會影響彼此的感情」

文：穗波心理師

政黨傾向不同，會影響兩人相愛嗎？

選舉快到了，有關政治的宣傳不停地加強力道，新聞也是；而民眾也紛紛歸隊支持擁護的政黨。雖然平常生活也不那麼花力氣去重視這些政黨的意見主張，但隨著選戰的逼近，擁護政黨的主張似乎成為自己近來的主張，有機會的話，逢人就說。

這樣的現象，似乎把人們做了一定程度的劃分，我的同學以前曾戲稱選舉到的時刻，只剩下兩種人，一種是「藍種人」，另一種是「綠種人」，現在還要多一個「白種人」。

易經上說：「物以類聚，人以群分」。在愛情中，在一起的兩個人可以視為「一群」、「一對」？但是若是他們各自支持的政黨，各擁護不同的「群」，甚至相互對立，會影響兩人之間的愛情嗎？該怎麼處理呢？又會衍生什麼樣的問題呢？

如何考慮自己和伴侶的不同

比如說，我曾經接獲到毛毛的諮詢：「請問一下喔，如果家人反對的理由是因為政治黨派的關係該怎樣解決呢？因為我家是深x，而他家住在的地方大都是深綠的，所以我爸反對我們在一起，請問這樣會不會很扯呢 ？還有請問心理師，會覺得政黨關係會影響愛情嗎？

我目前到了適婚年齡，請問如果你是我的話，是否會因為家人支持的黨派而放棄自己的愛情呢，還是在一開始的時候就找一個和自己家裡環境、觀念、黨派一樣的人交往嗎？（若是一開始在認識時就問對方說你是什麼黨派？再決定是否要交往嗎？這樣的感覺真的好怪呀 ？我問過一些我的朋友呀，她說覺得兩個人在一起黨派是否一樣，是非常重要的。這樣比較不會因為支持誰而打架或是吵架。如果心理師是你發生這事情，你會怎麼辦呢 ？猶豫的毛毛上。」

真煩惱，猶豫不決，不知道毛毛詢問的這個愛情是否已經發生，正在進行？還是還沒和對方交往？如果已談戀愛，他們之間的感情強度如何？以上我腦海中的這些問題，可是會影響我回答的走向呢。

先撇開上訴問題不談，我想起了一個在批踢踢上討論的題目，貼文的標題是：「飲食習慣是不是很重要啊？」大意是原po認為，應該找一個飲食習慣和自己相似的人，不然以後相處起來不是自己不快樂（吃對方喜歡吃的東西，但自己不喜歡）就是伴侶不快樂（雖然吃自己喜歡的東西類別，但對方受不了，沒法配合）。

此文一出，獲得熱烈迴響討論，我要說的是，心理學早已關注此類問題，以「尋求伴侶，到底選擇和自己相同的人，還是相似的人」為命題，歸功心理學研究而產生的答案是——找一個興趣、態度相同但個性互補的一個人。因為這樣的組合，相處起來會比較愉快，且遇到生活事件時，互相增益。

舉一個例子來說，你和伴侶都是喜歡踏青、愛好大自然的人（興趣、態度相仿），但是你是一個粗枝大葉、大剌剌的人，伴侶則是講求細節、做事精細的人，遇到生活事件要解決時，對方就可以補足你的缺點，把事情做得完滿。

以對等性為原則，相互為對方改變

所以，我們反過來要問我們的命題：「在政黨傾向不同的狀況下，會影響愛情嗎？」這命題以上述概念回答：「會的，因為興趣態度不同，所以相處起來遇到這類事情的時候，會比較辛苦，而且有衝突。」

但是我們又知道，愛情的發生以及進展，就是把不同的兩個人，連綴起來成為「一群、一對」，彼此之間會因為有愛情的緣故，所以會發生想改變自己來符合對方的需求考量。換言之，如果你們之間的愛情強度夠強的話、價值更高的話，可以找到方法，縮小或涵容彼此不同的差異。

比如說，飲食習慣不同，那麼周一、三、五的主要食物就按照你的需求，周二、四、六時，就按照伴侶的需求進行，選擇一個折衷雙方有共識的方法開始，這個過程，說穿了，就是「磨合的過程」，以對等性進行，如果執意都要按照某一方的習慣，當然可以，外界看來就容易形成太「自我中心」。

但是如果你還沒踏入戀愛時，為避免以後相處的困難及麻煩，在戀愛初期去知道及評估伴侶的黨傾向（興趣、態度類）是重要的事，犬其就我實務的觀察，在飲食（暈素）、宗教及醫學照顧取向（中西醫）不易磨合。

我以愛情價值至上，兩人戀愛強度高的戀人為例，回答毛毛如下：「愛情需要磨合，當兩人有心把愛情價值放在最高處，相異不再是問題。我的周遭就有不少因政黨理念不同而在一起的伴侣或夫妻，通常這類的伴侶會把兩人的愛情價值置於黨派之上，因此他們會有一個默契，各自約束自己的家人，不讓政黨的討論發生在兩人到男方家或女方家的時候，建立保護愛情的界限，也以此考驗雙方愛情的穩固度。

但是如果你自己或對方認為『忠黨』比『愛人』重要，那麼兩人各自支持相互對立黨派，確實容易對愛情造成傷害。建議妳先釐清自己的價值順序，有機會交往談到政黨時，也澄清對方的價值順序，建立雙方的共識，畢竟愛情的發生本於人性，而愛情的維持則需要考驗。」

結論就是，在愛情價值高於一切、兩人情感強度夠強的話，不管伴侶的政黨傾向是藍、綠或白，都無損於兩人的相愛。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：在愛情底下，藍白綠可合嗎？

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺