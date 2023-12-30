《撼山河 撼向世界》：陳明章以滄桑嗓音唱出台灣近代史的悲痛，唱出小人物的生命悲喜

文：林正盛

39．黑名單工作室 feat.陳明章

就在「六四事件」過後大約半年，以《戀戀風塵》配樂獲得法國南特影展最佳配樂的陳明章，正與他「黑名單工作室」的音樂夥伴們推出首張音樂專輯，面向初初解嚴的台灣社會發聲高歌！

在解嚴不久的社會氣氛中，陳明章和他「黑名單工作室」的音樂夥伴們高聲唱出〈抓狂歌〉、〈民主阿草〉、〈計程車司機〉、〈慶端陽〉、〈新莊街〉……一首一首都是滿滿台灣味，都是本土味十足的台語歌，但都不是、都沒有我小時候收音機裡聽的那些帶著東洋曲風，悲傷哀愁台語歌的音調—完全超乎過去人們印象中的台語歌。陳明章他們的歌曲，帶著搖滾感覺，隨性即興的吟唱，充滿自由流動的氣息。

尤其是〈民主阿草〉以國歌變奏為前奏樂句，隨之林暐哲唱出：「透早出門天清清，歸陣散步來到西門町……站在隔壁的阿伯仔笑阮傻，伊自我介紹講是民進黨，這款的日子呀伊尚爽，人伊要來抗議那個老法統……」接著陳明章以滄桑嗓音唱出：「……老法統唉呀無天理，霸佔國會變把戲，歸陣閒閒在吃死米，有的嘛老搆強未喘氣，咱與訴求。政府驚伊呀擋不著，咱的稅金乎伊拿去吊點滴……」。

我終於聽到了陳明章的歌聲，很驚訝！完全不是熟悉、聽習慣的所謂美好歌聲。但卻愈聽愈有感覺，很真實、唱得很有感情，是一種貼近生活感情的歌聲。比如這一首〈民主阿草〉，就唱出了這麼多年來我走在街頭抗爭的心情。

「音樂五四三」、「耳朵借我」音樂廣播節目主持人馬世芳在一場演唱會介紹陳明章出場時這樣說：

我第一次聽到他的歌，也是我在唸大學的時候，我的大學時代剛好就是台灣的後解嚴時代，那個時候我們在唱片行裡面買到了一捲錄音帶，那個錄音帶的設計非常有趣，長得就像一盒保濟丸的盒子，那張專輯叫做《抓狂歌》，裡面收錄了一個聽起來很像阿伯的歌聲，那個阿伯的名字叫做陳明章，後來我們在校園演唱會上看到了他，留著一把大鬍子穿著拖鞋，然後拎著吉他就來學校唱歌了，然後學生都會自動自發去幫他買台灣啤酒，放在他的腳底下，他一邊唱歌一邊喝酒，喝一喝唱一唱，唱到一半就會打酒嗝，就很高興地說現在燒酒喝太多了，那個時候我們看他是一個阿伯，現在算一算，他那時候才三十出頭……。

馬世芳接受訪談，談到《抓狂歌》對他的影響，他說：「我這個天龍國的外省小孩，是在十八歲那一年聽到《抓狂歌》，才開始學台語，就是因為那一張專輯……」。

40．新台語歌的文藝復興 feat.陳明章

那時候也是大學生的朱約信（現在自稱搖滾歐吉桑），回憶起當年這樣說：「一九八八…… 八九、九十那幾年，陳明章是顯學，陳明章學，許多大學都爭相邀他開演唱會，邀到什麼程度呢！邀到打電話去找他，他老婆講不要再找陳明章啦，忙得都沒時間了……」。朱約信說當時聽陳明章演唱會，許多大學生都搶著坐第一排，為了看他彈吉他的指法變化；太厲害，想學。

後來他和陳明章慢慢熟了，又認識了水晶唱片的阿達，有機會出唱片，就合作了〈辦桌〉這首歌，伍佰參與了編曲，也一起演唱。

伍佰回憶起跟陳明章認識，以及合作音樂的經驗，他這樣說：「我那時候在『台北樂器』教吉他，看到一張海報，就寄DEMO去，就去水晶唱片，進去阿達就介紹陳明章，介紹朱約信，我們有去巡迴演出，陳明章就約我去他家做音樂，因為他完全不是主流那一派的人，所以整個過程是很新鮮的，喔，這樣就可以，這樣也可以……因為他也沒有唱片公司那種制式做音樂的方式，我就跟他弄了幾首歌，幫他編曲，幫他整理，遇到最大的困難就是他沒有拍子……就是說他不是只是做音樂的形式，不是正常唱片公司做音樂的形式之外，連他的腦筋，他的音樂結構，不是正常的音樂結構，跟他出去做表演的時候，要一直看他，他要換和弦就趕快換，他要換和弦趕快跟著換……」。

合作了幾年，伍佰完成自己的首張創作專輯《少年吔，安啦！》，陳明章聽了讚賞一句：「將才！」讚美伍佰才華洋溢；伍佰在專輯同名歌曲中以搖滾悲唱著：「滿腹的怨氣，不知從那掏，日子的傷痕，給我強欲哭，敢是我的命像一支草，按怎打拚攏無比人較 ，少年吔，安啦！少年吔，安啦……」。

林強憶起當年聽到〈抓狂歌〉時，這樣說：「我開始看侯孝賢的電影，慢慢對本土有一些想法的時候，那時候剛好是解嚴，慢慢對本土在地的意識越來越高，那個時候我就想說，我為什麼不能用台語來寫歌，我才這樣想而已，我就聽到一個朋友說，有一張台語歌叫『黑名單工作室』（其實是團體的名字），你去找來聽聽看。我就去唱片行買了卡帶來聽看看，聽完就被影響了，讓我想寫台語歌的精神，想要再試試看……」。

由此找回寫台語歌熱情的林強，在隔年的年底就推出了〈向前走〉：「我欲來去台北打拚，聽人講啥咪好康的攏在那，朋友笑我是愛做暝夢的憨子，不管如何，路是自己走…… 一棟一棟的高樓大廈，不知有住多少像我這款的憨子，卡早聽人唱台北不是我的家，但是我一點攏無感覺……喔！啥咪攏不驚，喔！向前走……」。

在林強高唱〈向前走〉時，《抓狂歌》專輯引起社會大眾關注（尤其深受年輕大學生歡迎）。在此之後，陳明章受邀大學演唱，一所唱過一所地展開大學校園巡迴演唱會，且很快地推出《現場作品（1）》、《下午的一齣戲》、《現場作品（2）》，約兩年時間他連續推出：〈黑夜的雲〉、〈雲遊四海〉、〈酒空成仔的彼條歌〉、〈慢慢的來唱〉、〈紅磚橋〉、〈賣魚賣肉〉、〈再會吧！北投〉、〈黑水溝〉、〈竹枝詞〉、〈都馬調〉、〈紅木達仔〉、〈祭孤魂〉……等等當時我聽了感動，會流淚的歌。

這一首一首歌，以陳明章滄桑嗓音唱出，歌聲流轉著從戒嚴一路走來的時代光影，幽微精妙地唱出台灣近代史的悲痛，唱出庶民生活、小人物的生命悲喜！歌聲吟唱著對傳統戲曲、歌謠濃濃情感的美麗與哀愁！

我起初聽到陳明章歌聲，很驚訝！不是我們長期聽歌星唱歌，聽習慣了該有的美好歌聲。然而那些歌詞裡對土地，對文化、對歷史的情感，從他那帶著滄桑的嗓音唱出，再是貼切不過了；而且愈聽愈感受到濃濃的情感，讓人想要回頭重新去聽，重新去看，去重新瞭解認識台灣。