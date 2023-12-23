【影評】《我恨我自己》：才怪，我愛死我自己了

文：曾友俞

我恨我自己，Sick of myself（原文片名：Syk pike），照翻可以說是我自己的病，對於自我的憎恨也正是對自己的大量關注，而這跟自戀把自我給放大是完全相同的，恨與愛只不過是不同的情緒反應，兩者相同的是把自我放在中心。世界的中心。

故事圍繞在席格娜（Signe）與湯瑪斯（Thomas）這一對情侶上，在開場的餐廳中兩人就偷了一瓶昂貴紅酒，然而這其實是湯瑪斯的主意，但席格娜配合的條件是要湯瑪斯告訴大家是她做的，而在隨後他們出席的派對上湯瑪斯卻沒這麼做，從這裡我們已經能發現兩人之間的性格。

派對上席格娜與朋友瑪蒂（Marte）有一段這樣的對話，「自戀狂是那種事業成功人士」、「成功人士有很多種，自戀並非先決條件」、「加上才華的話就超加分」、「如果是事實的話，自戀就是事業加強劑...那你為什麼在咖啡店工作」、「因為我不是自戀狂」。

瑪蒂是一位記者，席格娜則是咖啡店員，而偷竊的湯瑪斯則是盜賊藝術家。而前述提到兩人的性格會在劇情中更多更細膩的表現出來，例如席格娜上班時有狗咬傷路人救助後，卻是到處宣稱若非她的話路人早就死了，甚至謊稱大家都袖手旁觀， 實際卻是她推阻其他人的協助，穿著白襯衫的她滿身是血地走回家，一副恍神樣希望湯瑪斯的問候，但湯瑪斯卻是自顧著做自己的事。

Photo Credit: 好威映象提供 《我恨我自己》劇照

另一個橋段則是湯瑪斯在有名藝廊舉辦個展時，兩人與另外的朋友艾瑪（Emma）與伊夫（Yngve）餐敘，明明是情侶但席格娜卻像是爭風吃醋般說那個藝廊是次級的，卻又要以怕走錯地方為理由修飾，說地方小卻又說這樣如果人太少還是看來很滿來明褒暗貶。

在這場名為「破壞」的展覽的幕後聚餐有辦展的各方人士，兩人的性格依舊，席格娜在到處搭不上話是個小配角的場合時，卻在廚師詢問在場有無人過敏說了自己對堅果過敏，這當然被湯瑪斯質疑，但廚師的百般關切滿足了她的虛榮，甚至在她貪食身旁男友湯瑪斯的餐盤被提醒其中含有堅果時，還必須要假裝吞嚥困難。

這時湯瑪斯敲了杯子表示要發表感謝演講時，席格娜就暈眩昏倒了，或說假裝暈眩昏倒，但湯瑪斯卻是堅持要把感言感言說完而與賓客爭執。

這部作品的主角是席格娜，但我們卻能發現湯瑪斯實則是男性版本的席格娜，兩個人搭在一起可以說是一個鍋配一個蓋，都虛情假意地做著某件事卻謀求著其他人對自己的關注與讚賞，這就像是在路邊給乞丐錢並不是為了給乞丐錢，而是要給別人看到自己給乞丐錢進而想像他人對自己的認同而自我感覺良好。

相較於電影中的其他角色都有被關注的機會（藝術家、記者等），作為咖啡店員的席格娜想到的是改變她的外表，但並不是卻做醫美把自己整容得美若天仙，而是要把自己變得醜陋。

她在路上挑釁其他人養的狗希望被咬而未果後，發現俄羅斯抗憂鬱藥「Lidexol」，副作用是嚴重皮膚病變，通常使用精神藥物的目的是在緩解身心狀況，但這對席格娜來說卻不是，她的目的是原先藥物的副作用。結果可想而知的是臉上充滿疤痕與瘡傷，白話說就是毀容。

送醫後醒來席格娜並沒有任何悲傷，卻是走到鏡子前自拍，來探訪的湯瑪斯問的第一句話則是：「這不會傳染對吧？」我們更可以確認的是兩人都不真正關心對方，所關心的永遠都是自己，所有的世界都是自己的放大而已。

席格娜接著一連問，「你有和任何人說嗎」、「如果有人問的話告訴他們我在醫院，而且病得很嚴重」、「有人問起我嗎」，這些問題得到的回覆都是：「沒有。」

隨著湯瑪斯卻拿出他被採訪的雜誌出刊並拿給席格娜，還要附上怕你無聊想拿東西讀的說詞。但朋友隨著來訪後，席格娜的第一個反應卻是遮住雜誌上有湯瑪斯的封面圖。

Photo Credit: 好威映象提供 《我恨我自己》劇照

不管是她或者是他，共通點都是在於：我。無論以什麼名義，關心、分享，實際上只是要得到他人的關注與欣賞。這在他們出院搭公車返家時，路人關注臉上戴著復健面罩的席格娜時，湯瑪斯表現出呵護的樣子，我們更可以猜想如果沒有其他人的觀看，湯瑪斯可能就不會這麼做了。

這沒辦法說是關心，倒不如說是一種展演更為貼切。在參加互助會（或許是身心疾病的）後的席格娜脫下面罩，她並不感到任何的悲傷，卻是要求湯瑪斯幫忙拍照，越拍越多張、越拍越多角度，湯瑪斯問道這要做什麼時，席格娜說：「發文啊，讓大家知道。大家都在問。」

受傷了，發文；生病了，發文；自殘了，發文；要關版了，發文；要刪好友了，發文；毀容了，當然也要發文。這些原先是很個人的問題，在經由「發文」這個行為後，成為了與社群連結的方式，於是原先無論是發生什麼事情，都變成「告訴大家」發生什麼事情。

先前提到湯瑪斯獲得雜誌受訪上刊，毀容的席格娜如願獲得關注將接受採訪，但訪地點正好是在家裡，也就是湯瑪斯被採訪攝影的地方。

「你不覺得很相似嗎」、「怎麼說」、「和我的D2專訪。如果你也在這裡受訪，照片會很雷同」、「我也住在這裡呀」、「你想怎樣就怎樣，只是替你著想，提醒一下，因為我的文章先發布，可能會有人覺得奇怪，你在模仿我專訪的佈景」、「我的目的不是追求原創性，這只是很私密的訪談，他們想看我在家裡的樣子」、「我懂這個概念，只是這點子太明顯了，但大多數的人，可能會認出這個背景，把他和我的藝術聯想在一起，可能不會是你想要的目的」、「所以『大多數人』聚精會神讀你的訪談，連照片都撇不開他們的視線是吧」、「只是為你著想」、「也許他們會在認出背景前，先注意到我的臉」、再次地，兩人的對話都包裝在其他事情上，可能是對方，可能是冠冕堂皇的關心，但實際上重點都是在自己。