川普初選資格遭取消，但他還是能選到底？一文看懂科羅拉多最高法院裁決影響

美國科羅拉多州最高法院19日出現驚人的裁定，禁止共和黨籍總統參選人川普（Donald Trump）參與2024年3月的黨內初選，這是美國司法史上，第一次有候選人因違反憲法第14修正案，可能被剝奪參選權，不過這並不意味著川普就此無法參與2024總統大選。《關鍵評論網》整理這項裁決的內容，以及對未來選情的影響，讓你一文看懂。

科羅拉多法院的判決是什麼？

科羅拉多州最高法院19日以4比3做出裁決，依照美國憲法第14條修正案第3條，取消了川普擔任總統的資格。換言之，川普將沒有資格參加3月5日在該州舉行的共和黨初選。

該修正案是在美國南北戰爭後、於1868年通過，目的在於防止加入南方聯盟的聯邦官員再度任職聯邦官員。

條款全文：任何人，凡是曾經以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員的身份，宣誓擁護合眾國憲法，而後來從事於顛覆或反叛國家的行為，或給予國家的敵人以協助或方便者，均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或合眾國政府或任何州政府的任何文職或軍職官員。但國會可由參議院與眾議院各以三分之二的多數表決，撤銷該項限制。

科羅拉多州法院認為，川普的行為不僅是煽動叛亂，而是「參與叛亂」。川普曾直接而明確的要求其支持者遊行到國會大廈，即便支持者已經對國會大廈展開圍攻，他仍然繼續支持這一行動，一再要求副總統彭斯（Mike Pence）拒絕履行憲法義務，並致電參議員說服他們停止計票。法院認為這些行為是「公開、自願和直接參與叛亂」。

法院也駁回了川普的言論自由主張，裁定「川普總統1月6日的演講，不受憲法第一修正案保護。」

反對裁決的理由？

美國憲法第14條修正案第3條已有155年歷史，鮮少被用於起訴定罪（自1919年以來僅用過2次，更從未針對過總統）。美國國務院國際資訊局甚至註明，「此項條款僅具歷史價值」。

科羅拉多州下級法院11月曾裁定，2021年1月6日的事件符合叛亂的定義，但地區法官華勒斯（Sarah B. Wallace）認為，第3條的措辭不清，無法確定「官員」是否涵蓋「總統」和「前總統」，不願判定川普無法參選。

向來反對川普的前紐澤西州州長、同時也是共和黨總統候選人的克里斯蒂（Chris Christie）發表聲明，任何何法院都不該阻止川普擔任美國總統；他認為應由這個國家的選民，來阻止川普擔任美國總統。他也警告，如果禁止川普參選，將為國家帶來很大的仇恨，因為人民認為他們的選擇「被剝奪了」。

共和黨另名總統候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）稱這項決定是「對民主的實際攻擊」和「選舉干涉」。他甚至承諾退出科羅拉多州共和黨初選，除非川普被允許參選。

少了科羅拉多州，川普還能代表共和黨參選到底嗎？

雖然少在一州參選的情況不尋常，但這情形並不罕見，也不會特別有問題。

民主黨的拜登（Joe Biden）就不會參加明年新罕布夏州舉辦的初選。民主黨全國委員會今年決定將南卡羅來納州當作總統初選首站，有意在非裔支持者佔多數的南卡羅來納爭取黨內高票勝出，以在未來決選時催出非裔選票，不過新罕布什爾州一直是全美第一場初選，該州並不打算在這次大選更動時程。拜登將遵循民主黨的決策，策略性不參與新罕布什爾州的黨內初選。

另一方面，無法在科羅拉多州參加初選並不一定會重挫川普團隊。科羅拉多州過去4次總統大選都支持民主黨，無論該州是否禁止川普參選，川普都不太可能在這裡贏得勝利。

接下來會如何？

川普競選團隊19日表示，科羅拉多州最高法院做出了一項完全錯誤的裁定，他們將對該裁決「迅速提起上訴」。

科羅拉多最高法院的裁決要到1月4日才會生效，目前正在等待美國最高法院可能的審查。如果最高法院在截止日期前受理，在收到最高法院的裁決之前，科羅拉多最高法院的裁定仍不會生效，也就是川普仍能投入2024年的總統初選。

目前不清楚最高法院將如何裁決，但它由保守派多數主導，其中包括3名川普任內任命的大法官。

不過川普的參選資格不只在科羅拉多州受到挑戰。倡議團體在全美超過12州提出撤銷川普參選資格的要求，目前已至少在7州遭到拒絕。

密西根州、新罕布夏州和佛羅里達州的法院以程序和管轄權為由駁回了類似案件，一些裁決指出，法院無權單方面取消候選人的投票資格。明尼蘇達州最高法院也駁回了取消資格案。

密西根州的倡議團體已於19日向密西根州最高法院提出上訴，要求取消川普的參選資格。《路透社》指出，雖然這些法院的裁決都是個別的，但法官可能會仔細研究科羅拉多的裁決，以便作出裁決。

學者：2024年不再是川普與拜登較量，更像川普與美國憲政制度之爭

雪梨大學美國研究中心高級研究員沃爾普（Bruce Wolpe）認為，科羅拉多禁止川普參與黨內初選的裁決，恐怕讓相信陰謀論的支持者更深信，這是有助於「深層政府」（deep fake）阻止川普當選的陰謀，可能反而有助於鞏固川普明年在總統大選的勝利。

明尼蘇達大學法學院副教授羅森斯坦（Alan Rozenshtein）則指出，雖然川普還面臨其他幾項刑事和民事指控，但此案關係到他的任職資格。科羅拉多的裁決案，「從某種意義上說，這是所有案件中最不重要的，因為並不會威脅到川普的財務或自由；但從美國民主的意義來看，這是所有案件中最重要的。」

沃爾普更直稱，2024年這可能最終不再是川普和拜登之間的個人較量，而是川普和美國憲法制度是否穩妥之爭。

Photo Credit: GettyImages 美國前總統川普觀看總統拜登的演講影片。

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核稿編輯：羅元祺