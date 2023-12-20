川普初選資格遭取消，但他還是能選到底？一文看懂科羅拉多最高法院裁決影響
我們想讓你知道的是
向來反對川普的前紐澤西州州長、同時也是共和黨總統候選人的克里斯蒂（Chris Christie）發表聲明，任何何法院都不該阻止川普擔任美國總統；他認為應由這個國家的選民，來阻止川普擔任美國總統。他也警告，如果禁止川普參選，將為國家帶來很大的仇恨，因為人民認為他們的選擇「被剝奪了」。
美國科羅拉多州最高法院19日出現驚人的裁定，禁止共和黨籍總統參選人川普（Donald Trump）參與2024年3月的黨內初選，這是美國司法史上，第一次有候選人因違反憲法第14修正案，可能被剝奪參選權，不過這並不意味著川普就此無法參與2024總統大選。《關鍵評論網》整理這項裁決的內容，以及對未來選情的影響，讓你一文看懂。
科羅拉多法院的判決是什麼？
科羅拉多州最高法院19日以4比3做出裁決，依照美國憲法第14條修正案第3條，取消了川普擔任總統的資格。換言之，川普將沒有資格參加3月5日在該州舉行的共和黨初選。
該修正案是在美國南北戰爭後、於1868年通過，目的在於防止加入南方聯盟的聯邦官員再度任職聯邦官員。
條款全文：任何人，凡是曾經以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員的身份，宣誓擁護合眾國憲法，而後來從事於顛覆或反叛國家的行為，或給予國家的敵人以協助或方便者，均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或合眾國政府或任何州政府的任何文職或軍職官員。但國會可由參議院與眾議院各以三分之二的多數表決，撤銷該項限制。
科羅拉多州法院認為，川普的行為不僅是煽動叛亂，而是「參與叛亂」。川普曾直接而明確的要求其支持者遊行到國會大廈，即便支持者已經對國會大廈展開圍攻，他仍然繼續支持這一行動，一再要求副總統彭斯（Mike Pence）拒絕履行憲法義務，並致電參議員說服他們停止計票。法院認為這些行為是「公開、自願和直接參與叛亂」。
法院也駁回了川普的言論自由主張，裁定「川普總統1月6日的演講，不受憲法第一修正案保護。」
反對裁決的理由？
美國憲法第14條修正案第3條已有155年歷史，鮮少被用於起訴定罪（自1919年以來僅用過2次，更從未針對過總統）。美國國務院國際資訊局甚至註明，「此項條款僅具歷史價值」。
科羅拉多州下級法院11月曾裁定，2021年1月6日的事件符合叛亂的定義，但地區法官華勒斯（Sarah B. Wallace）認為，第3條的措辭不清，無法確定「官員」是否涵蓋「總統」和「前總統」，不願判定川普無法參選。
向來反對川普的前紐澤西州州長、同時也是共和黨總統候選人的克里斯蒂（Chris Christie）發表聲明，任何何法院都不該阻止川普擔任美國總統；他認為應由這個國家的選民，來阻止川普擔任美國總統。他也警告，如果禁止川普參選，將為國家帶來很大的仇恨，因為人民認為他們的選擇「被剝奪了」。
共和黨另名總統候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）稱這項決定是「對民主的實際攻擊」和「選舉干涉」。他甚至承諾退出科羅拉多州共和黨初選，除非川普被允許參選。
少了科羅拉多州，川普還能代表共和黨參選到底嗎？
雖然少在一州參選的情況不尋常，但這情形並不罕見，也不會特別有問題。
民主黨的拜登（Joe Biden）就不會參加明年新罕布夏州舉辦的初選。民主黨全國委員會今年決定將南卡羅來納州當作總統初選首站，有意在非裔支持者佔多數的南卡羅來納爭取黨內高票勝出，以在未來決選時催出非裔選票，不過新罕布什爾州一直是全美第一場初選，該州並不打算在這次大選更動時程。拜登將遵循民主黨的決策，策略性不參與新罕布什爾州的黨內初選。
另一方面，無法在科羅拉多州參加初選並不一定會重挫川普團隊。科羅拉多州過去4次總統大選都支持民主黨，無論該州是否禁止川普參選，川普都不太可能在這裡贏得勝利。
接下來會如何？
川普競選團隊19日表示，科羅拉多州最高法院做出了一項完全錯誤的裁定，他們將對該裁決「迅速提起上訴」。
科羅拉多最高法院的裁決要到1月4日才會生效，目前正在等待美國最高法院可能的審查。如果最高法院在截止日期前受理，在收到最高法院的裁決之前，科羅拉多最高法院的裁定仍不會生效，也就是川普仍能投入2024年的總統初選。
目前不清楚最高法院將如何裁決，但它由保守派多數主導，其中包括3名川普任內任命的大法官。
不過川普的參選資格不只在科羅拉多州受到挑戰。倡議團體在全美超過12州提出撤銷川普參選資格的要求，目前已至少在7州遭到拒絕。
密西根州、新罕布夏州和佛羅里達州的法院以程序和管轄權為由駁回了類似案件，一些裁決指出，法院無權單方面取消候選人的投票資格。明尼蘇達州最高法院也駁回了取消資格案。
密西根州的倡議團體已於19日向密西根州最高法院提出上訴，要求取消川普的參選資格。《路透社》指出，雖然這些法院的裁決都是個別的，但法官可能會仔細研究科羅拉多的裁決，以便作出裁決。
學者：2024年不再是川普與拜登較量，更像川普與美國憲政制度之爭
雪梨大學美國研究中心高級研究員沃爾普（Bruce Wolpe）認為，科羅拉多禁止川普參與黨內初選的裁決，恐怕讓相信陰謀論的支持者更深信，這是有助於「深層政府」（deep fake）阻止川普當選的陰謀，可能反而有助於鞏固川普明年在總統大選的勝利。
明尼蘇達大學法學院副教授羅森斯坦（Alan Rozenshtein）則指出，雖然川普還面臨其他幾項刑事和民事指控，但此案關係到他的任職資格。科羅拉多的裁決案，「從某種意義上說，這是所有案件中最不重要的，因為並不會威脅到川普的財務或自由；但從美國民主的意義來看，這是所有案件中最重要的。」
沃爾普更直稱，2024年這可能最終不再是川普和拜登之間的個人較量，而是川普和美國憲法制度是否穩妥之爭。
延伸閱讀
- 美最高院受理國會山莊暴動案釋法，恐衝擊審理；《CNN》曝律師向川普提假選舉人陰謀，埋下暴動種子
- 美國上訴法院裁定，川普在2021年國會暴動案不具豁免權，可列為民事訴訟被告
- 共和黨大金主科克旗下AFP Action宣布力挺前南卡州長海利，盼在初選擊敗川普
- 如果12個月後美國選民將川普再次送回白宮，他打算做些什麼？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）