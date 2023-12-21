一文整合台、韓、港「彩虹家庭」同性伴侶親權新動態
我們想讓你知道的是
在香港方面，高等法院今年亦處理一宗兩位同志媽媽申請同為嬰兒法定「父母」的案件，案中一位媽媽提供了卵子，供另一半進行「互惠人工受孕」，前者與嬰兒有實質的血緣關係，卻因為未有懷胎產子，而不受香港法例認定為「父母」。儘管如此，高院法官歐陽桂如在判詞中表示同情嬰兒被條例歧視，並指「法庭應該對不斷變化的世界保持敏銳觸覺，大眾會以各種形式成家，不一定建基於婚姻或異性戀關係」。
訪問及撰文： Cindy｜文字編輯：Mo｜網站編輯：Beth
香港終審法院最近裁定政府必須設立法律框架，承認同性伴侶關係，引發不少人思考屆時同性伴侶的權利，亦有立法會議員急不及待表示同性伴侶不應領養小孩，否則會「破壞全社會家庭價值」。然而，高等法院似乎不同意上述議員的說法，事源一對已婚女同志經互惠體外受精（RIVF）誕下孩子，近日高院裁定二人均為孩子的「母親」，並指隨着社會規範及醫療科技的改變，法庭需要就「父母」一詞保持開放態度。同樣，亞洲近日亦傳來有關同性伴侶的生孕和收養小孩的喜訊，台灣宣布同性伴侶收養子女身分證不再註記「養」父母，南韓則有首名同性伴侶的小孩出生。
台9月起身份證推新措施 同性伴侶不再是「養」父母
今年5月，台灣立法院通過「司法院釋字第748號解釋施行法修正案」，使已婚同性伴侶能共同收養子女，然而身分證上的父母姓名標示仍然與夫婦有別，如果是夫妻的繼子女或共同收養子女，都不會特別標註「養」字，但同婚收養者則要求記載生父、養父姓名或生母、養母姓名，都會標明「養」字。至8月31日，內政部部務會報通過「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」修正草案，部長林右昌表示是為了配合上述修正案，以後同婚者無論是收養另一半的子女，還是共同收養無血緣子女，做法都與夫婦看齊，子女的國民身分證父母欄不會加上「養」字。
家長表示開心 立委指是歸還應有權利
修法通過後，有同志收養家庭家長表示會盡快帶女兒去換發身分證，指「因為身分證上有『養』字，會讓小朋友被收養的事實對任何陌生人公開，這對孩子其實是很奇怪也很疑惑的。尤其當異性戀家庭被收養的小孩，不用面對這樣的事情。我們終於可以平等成家，我覺得很開心。」立法院委員范雲指不標註「養」字除了可避免收養子女受歧視之外，也是尊重收養家庭對「身分告知」的選擇，「繼同志共同收養通過，我們再次把應有的權利，還給同志家庭」。
部份證件仍會標示「養」字 平權人士望能統一
台灣的身份證明文件還包括戶口名簿及戶籍謄本，兩者養子女稱謂欄都可以不標註「養」字；戶口名簿可以只顯示養父母姓名，不顯示生父母姓名；戶籍謄本因資料大多供相關機關使用，身份關係及法律事實必須清晰，因此生父母、養父母都有需要註明。就各種身份證明文件的不同做法，台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍說：「期待後續的戶籍系統修正，希望無論是身分證、戶籍謄本還是其他文件，同志家庭都能夠獲得一樣平等的權利。」
韓女同志婚後欲生育 求助於比利時精子庫
在南韓，同性婚姻至今仍然未受法律認可，但近日該國卻誕生了首名女同志伴侶的孩子。2019年5月，金世妍（Kim Sae-yeon）和金葵珍（Kim Kyu-jin）在美國紐約結婚，2020年嘗試於首爾登記結婚被拒。她們婚後想生育，初時希望在法國進行體外受精程序，但由於法國將精子庫向女同性伴侶和單身女性開放，精子庫存不足，等候期達一年半以上。二人因此轉往比利時尋找精子，後來胚胎順利植入金葵珍體內。
太太產女伴侶卻難以成為合法母親 直指社會充斥歧視
今年8月30日，金葵珍順利誕下女兒，取名為「拉妮（Lani）」。金世妍是麻醉科醫生，女兒就在她工作的醫院出生。然而她不是拉妮的合法母親，不能享有侍產假，要成為合法監護人就只能收養拉妮，但因為南韓不承認同性婚姻，從法律角度看她仍然是單身，而單身人士在南韓要收養小孩是非常困難的。
「韓國有很多種家長都被主流排斥，不只女同志，還有低收入家長、身體有殘障的家長、多元文化的家庭、離婚家庭和單身家長。」金葵珍說。「我們是否全部都要被禁止養育小孩？歧視某些群體，就等於整個社會都在歧視。」
港已婚女同志供卵誕嬰兒 高院受條例所限拒認法定「父母」
香港方面，高等法院今年亦處理一宗兩位同志媽媽申請同為嬰兒法定「父母」的案件，案中一位媽媽提供了卵子，供另一半進行「互惠人工受孕」，前者與嬰兒有實質的血緣關係，卻因為未有懷胎產子，而不受香港法例認定為「父母」。儘管如此，高院法官歐陽桂如在判詞中表示同情嬰兒被條例歧視，並指「法庭應該對不斷變化的世界保持敏銳觸覺，大眾會以各種形式成家，不一定建基於婚姻或異性戀關係」。雖然法官不能宣告提供卵子的媽媽是法定父母，但仍然裁定她是嬰兒「普通法下的父母（parent at common law ）」。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
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巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
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