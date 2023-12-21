開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/21,
性別

一文整合台、韓、港「彩虹家庭」同性伴侶親權新動態

一文整合台、韓、港「彩虹家庭」同性伴侶親權新動態
圖片由作者提供／製圖 : Mo

我們想讓你知道的是

在香港方面，高等法院今年亦處理一宗兩位同志媽媽申請同為嬰兒法定「父母」的案件，案中一位媽媽提供了卵子，供另一半進行「互惠人工受孕」，前者與嬰兒有實質的血緣關係，卻因為未有懷胎產子，而不受香港法例認定為「父母」。儘管如此，高院法官歐陽桂如在判詞中表示同情嬰兒被條例歧視，並指「法庭應該對不斷變化的世界保持敏銳觸覺，大眾會以各種形式成家，不一定建基於婚姻或異性戀關係」。

訪問及撰文： Cindy｜文字編輯：Mo｜網站編輯：Beth

香港終審法院最近裁定政府必須設立法律框架，承認同性伴侶關係，引發不少人思考屆時同性伴侶的權利，亦有立法會議員急不及待表示同性伴侶不應領養小孩，否則會「破壞全社會家庭價值」。然而，高等法院似乎不同意上述議員的說法，事源一對已婚女同志經互惠體外受精（RIVF）誕下孩子，近日高院裁定二人均為孩子的「母親」，並指隨着社會規範及醫療科技的改變，法庭需要就「父母」一詞保持開放態度。同樣，亞洲近日亦傳來有關同性伴侶的生孕和收養小孩的喜訊，台灣宣布同性伴侶收養子女身分證不再註記「養」父母，南韓則有首名同性伴侶的小孩出生。

台9月起身份證推新措施　同性伴侶不再是「養」父母

今年5月，台灣立法院通過「司法院釋字第748號解釋施行法修正案」，使已婚同性伴侶能共同收養子女，然而身分證上的父母姓名標示仍然與夫婦有別，如果是夫妻的繼子女或共同收養子女，都不會特別標註「養」字，但同婚收養者則要求記載生父、養父姓名或生母、養母姓名，都會標明「養」字。至8月31日，內政部部務會報通過「國民身分證及戶口名簿格式內容製發相片影像檔建置管理辦法」修正草案，部長林右昌表示是為了配合上述修正案，以後同婚者無論是收養另一半的子女，還是共同收養無血緣子女，做法都與夫婦看齊，子女的國民身分證父母欄不會加上「養」字。

6a1a41a4-c810-47c3-825e-6faed7766f0b
圖片來源：內政部戶政司全球資訊網
台灣國民身分證的背面會註明持證人父母的名字，新措施實施前，同性伴侶收養者都會顯示為「養父／母」，現在做法已與夫妻看齊。

家長表示開心 立委指是歸還應有權利

修法通過後，有同志收養家庭家長表示會盡快帶女兒去換發身分證，指「因為身分證上有『養』字，會讓小朋友被收養的事實對任何陌生人公開，這對孩子其實是很奇怪也很疑惑的。尤其當異性戀家庭被收養的小孩，不用面對這樣的事情。我們終於可以平等成家，我覺得很開心。」立法院委員范雲指不標註「養」字除了可避免收養子女受歧視之外，也是尊重收養家庭對「身分告知」的選擇，「繼同志共同收養通過，我們再次把應有的權利，還給同志家庭」。

部份證件仍會標示「養」字　平權人士望能統一

台灣的身份證明文件還包括戶口名簿及戶籍謄本，兩者養子女稱謂欄都可以不標註「養」字；戶口名簿可以只顯示養父母姓名，不顯示生父母姓名；戶籍謄本因資料大多供相關機關使用，身份關係及法律事實必須清晰，因此生父母、養父母都有需要註明。就各種身份證明文件的不同做法，台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍說：「期待後續的戶籍系統修正，希望無論是身分證、戶籍謄本還是其他文件，同志家庭都能夠獲得一樣平等的權利。」

韓女同志婚後欲生育　求助於比利時精子庫

在南韓，同性婚姻至今仍然未受法律認可，但近日該國卻誕生了首名女同志伴侶的孩子。2019年5月，金世妍（Kim Sae-yeon）和金葵珍（Kim Kyu-jin）在美國紐約結婚，2020年嘗試於首爾登記結婚被拒。她們婚後想生育，初時希望在法國進行體外受精程序，但由於法國將精子庫向女同性伴侶和單身女性開放，精子庫存不足，等候期達一年半以上。二人因此轉往比利時尋找精子，後來胚胎順利植入金葵珍體內。

太太產女伴侶卻難以成為合法母親　直指社會充斥歧視

今年8月30日，金葵珍順利誕下女兒，取名為「拉妮（Lani）」。金世妍是麻醉科醫生，女兒就在她工作的醫院出生。然而她不是拉妮的合法母親，不能享有侍產假，要成為合法監護人就只能收養拉妮，但因為南韓不承認同性婚姻，從法律角度看她仍然是單身，而單身人士在南韓要收養小孩是非常困難的。

「韓國有很多種家長都被主流排斥，不只女同志，還有低收入家長、身體有殘障的家長、多元文化的家庭、離婚家庭和單身家長。」金葵珍說。「我們是否全部都要被禁止養育小孩？歧視某些群體，就等於整個社會都在歧視。」

港已婚女同志供卵誕嬰兒　高院受條例所限拒認法定「父母」

香港方面，高等法院今年亦處理一宗兩位同志媽媽申請同為嬰兒法定「父母」的案件，案中一位媽媽提供了卵子，供另一半進行「互惠人工受孕」，前者與嬰兒有實質的血緣關係，卻因為未有懷胎產子，而不受香港法例認定為「父母」。儘管如此，高院法官歐陽桂如在判詞中表示同情嬰兒被條例歧視，並指「法庭應該對不斷變化的世界保持敏銳觸覺，大眾會以各種形式成家，不一定建基於婚姻或異性戀關係」。雖然法官不能宣告提供卵子的媽媽是法定父母，但仍然裁定她是嬰兒「普通法下的父母（parent at common law ）」。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。