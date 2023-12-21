Netflix真人版《幽遊白書》：像一群空有熱情但眼界有限的學生，盡最大努力交出來的畢製
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拍戲這件事，特別是拍一部奇幻漫畫改編、充滿武打動作的作品，有些東西還真不是能輕易地說減就減。可以的話，很想建議Netflix真人版《幽遊白書》主創，不要急著把故事說完，回頭補齊主角們的情感動機和人設背景，把世界觀都建立穩了，到時候再猛推打戲都還來得及。
文：潘光中
自從官宣製作開始，《幽遊白書》真人版就是個令人又期待又怕受傷害的企劃項目。畢竟歷來交給Netflix的日系AGCN改編，幾乎沒一個有好下場。
好不容易等到一個還算可以的《航海王》，結果跟著《聖鬥士星矢》就把那一點點好不容易建立起來的信心給砸得稀爛。就在這樣提心吊膽下，《幽遊白書》上線了。
《幽遊白書》劇情概述、主創及主要卡司
作為九零年代的JUMP三本柱之一（另兩部作品為《七龍珠》、《灌籃高手》），《幽遊白書》的連載期最短，卻擁有不輸其它兩部作品的超高人氣和銷售量。
原作者冨樫義博更是藉此累積諸多死忠讀者，從創作出下一部到現在都還沒完結（中間休刊太頻繁也是一大原因）的長篇大作《獵人×獵人》。
漫畫連載初期本為帶有神祕學要素的解謎短篇集合，中間逐漸轉變為熱血格鬥路線的連續長篇。以人界、魔界、靈界三分天下的世界設定為背景，講述以幽助為首的偵探集團，為維護人界安全和平，不得不穿梭三界之間與叛逆份子對戰。
《幽遊白書》改編的範圍是從主角幽助枉死、接受小閻王徵召成為靈界偵探，到暗黑武術大會結束為止，佔了原作漫畫超過一半、大約十二卷的劇情，但成片規格僅有五集、每集約一小時。規格精簡加上預算限制，在在考驗著真人版主創團隊的執行力。
導演是《今夜，這段戀情將從世界上消失》的月川翔，編劇是《殭屍百分百》的三嶋龍朗。兩位雖非業界新手，不過以往專精領域較偏向文藝劇情類型，所以動作武戲的部分，另有出身香港甄家班、執行過電影版《神劍闖江湖》系列武指副導的大內貴仁負責。
至於主演卡司，幾乎全由新生代演員擔當，包含北村匠海飾演「浦飯幽助」、上杉柊平飾演「桑原和真」、志尊淳飾演「藏馬／南野秀一」、本鄉奏多飾演「飛影」、白石聖飾演「雪村螢子」、古川琴音飾演「牡丹」、見上愛飾演「雪菜」。反倒是陪襯的周邊角色更有看頭，像是：清水尋也飾演「鴉」、町田啓太飾演「小閻王」、梶芽衣子飾演「幻海」、綾野剛飾演「戶愚呂弟」、瀧藤賢一飾演「戶愚呂兄」、稻垣吾郎飾演「左京」、清水尋也飾演「鴉」。而漫畫中的隱藏女主、幽助的母親「溫子」，則是由伊藤步飾演。
（以下內容可能包含劇透、成人議題以及個人主觀論述，請斟酌閱覽）
開場中規中矩，接續劇情卻大幅濃縮
如同前述，真人版影集為了快速推進正戲，刪節了相當大量的原作劇情，像是最初幽助剛復活時的幾個短篇故事就被取消，而集結同伴藏馬、飛影和桑原的「四聖獸篇」也大幅精簡，只保留了「剛鬼」的部分劇情。
或許對新一代觀眾、特別是完全沒有原作背景的人來說，算不得什麼。不過就算不顧及原作黨的情懷感受，這樣的大幅濃縮，其實對敘事也有不小傷害。比方四位主角間的革命情感累績培養，整個過程幾乎都消失不見，只剩幽助和桑原這對不打不相識的患難友誼比較讓人看得懂。
另外，卡司選角的還原度也頗受爭議。一來是演員的神韻與漫畫塑造有一定差距，幽助的痞帥、桑原的粗曠、藏馬的美型、飛影的邪氣，這些最主要的特點大多沒能在造型上一目瞭然，加上除了幽助和桑原以外的角色，幾乎都沒有設計正式的出場戲；就算不是原作黨，對這樣的角色塑造恐怕也很難認同。再加上女角的部份更是只能用「慘不忍睹」來形容。
其實白石聖、古川琴音、見上愛這三位，本身都是各有特色的類型美少女，只能說碰上了不適合的選角、以及不怎麼給力的造型妝髮，成了風評被害的受害人。
帥到掉渣的反派，以及衝擊力高漲的武打
相對於幾近奇葩的主要卡司選角，反派一方無論在選角或造型上，可以說逼近摳圖式的還原，無論是左京、戶愚呂兄弟、鴉、武威、剛鬼，就連惡德商人垂金都還原得維妙維肖。
可惜受限於經費有限，本來該有其它十數名角色登場的暗黑武術大會整個被砍掉，主角與反派對戰的廣大鬥技場，也改成了荒島上的後工業風水泥建築，少了那種上萬觀眾圍觀吶喊的娛樂及熱血感。
不過幸好，大內帶領的動作指導團隊，在每一場動作對抗上面都相當用心，就算扣除明顯是吊鋼絲或後製加工的部份，多數的打戲都能做到拳拳到肉的力度，飛躍、轉體、挪騰……每個動作都兼具力道和美感。這邊插句題外話，如果《今際之國的闖關者》第三季也能參考借鑒一下，甚至直接把大內這組請過去，絕對是大大加分。
第一季整整五集幾乎每集都有值得一看的武打，特別是幽助在廢車處理場對戰剛鬼，連續的攻防進退和空間轉移，以我個人而言，其實打得比第五集幽助對戰百分百戶愚呂弟，不斷依靠簡陋特效和悲催配樂硬推氣氛，都來得漂亮夠勁。至於藏馬對戰鴉、飛影對戰武威，這兩場都被莫名刪減了正方逆轉致勝的關鍵情節，不知道是出於撙節經費或礙於篇幅？
整體而言，像是一部努力過頭的學生畢製
雖然說進入寬鬆世代當家的日本，社會氛圍偏向力推減法生活，不過拍戲這件事，特別是拍一部奇幻漫畫改編、充滿武打動作的作品，有些東西還真不是能輕易地說減就減。像是把收服飛影的「雪菜拯救篇」七減八刪的融進只剩決賽場次的「暗黑武術大會篇」，這很顯然就是減法減過頭了。
一方面可能是主創組真的也是經歷了初代三本柱世代，對這部作品有一定的理解，覺得這樣既可以精簡篇幅、又保留原著精華；但是換個角度來說，這又何嘗不是知識者的傲慢呢（這句話好耳熟），只見其型卻未解其意，人物的成長弧線和推進動機都被弱化了。對照屢見破綻的動畫特效，感覺上就很像是一群空有熱情、但眼界有限的在校學子，盡了最大努力交出來的畢業製作。
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。