Netflix真人版《幽遊白書》：像一群空有熱情但眼界有限的學生，盡最大努力交出來的畢製

文：潘光中

自從官宣製作開始，《幽遊白書》真人版就是個令人又期待又怕受傷害的企劃項目。畢竟歷來交給Netflix的日系AGCN改編，幾乎沒一個有好下場。

好不容易等到一個還算可以的《航海王》，結果跟著《聖鬥士星矢》就把那一點點好不容易建立起來的信心給砸得稀爛。就在這樣提心吊膽下，《幽遊白書》上線了。

《幽遊白書》劇情概述、主創及主要卡司

作為九零年代的JUMP三本柱之一（另兩部作品為《七龍珠》、《灌籃高手》），《幽遊白書》的連載期最短，卻擁有不輸其它兩部作品的超高人氣和銷售量。

原作者冨樫義博更是藉此累積諸多死忠讀者，從創作出下一部到現在都還沒完結（中間休刊太頻繁也是一大原因）的長篇大作《獵人×獵人》。

漫畫連載初期本為帶有神祕學要素的解謎短篇集合，中間逐漸轉變為熱血格鬥路線的連續長篇。以人界、魔界、靈界三分天下的世界設定為背景，講述以幽助為首的偵探集團，為維護人界安全和平，不得不穿梭三界之間與叛逆份子對戰。

《幽遊白書》改編的範圍是從主角幽助枉死、接受小閻王徵召成為靈界偵探，到暗黑武術大會結束為止，佔了原作漫畫超過一半、大約十二卷的劇情，但成片規格僅有五集、每集約一小時。規格精簡加上預算限制，在在考驗著真人版主創團隊的執行力。

導演是《今夜，這段戀情將從世界上消失》的月川翔，編劇是《殭屍百分百》的三嶋龍朗。兩位雖非業界新手，不過以往專精領域較偏向文藝劇情類型，所以動作武戲的部分，另有出身香港甄家班、執行過電影版《神劍闖江湖》系列武指副導的大內貴仁負責。

至於主演卡司，幾乎全由新生代演員擔當，包含北村匠海飾演「浦飯幽助」、上杉柊平飾演「桑原和真」、志尊淳飾演「藏馬／南野秀一」、本鄉奏多飾演「飛影」、白石聖飾演「雪村螢子」、古川琴音飾演「牡丹」、見上愛飾演「雪菜」。反倒是陪襯的周邊角色更有看頭，像是：清水尋也飾演「鴉」、町田啓太飾演「小閻王」、梶芽衣子飾演「幻海」、綾野剛飾演「戶愚呂弟」、瀧藤賢一飾演「戶愚呂兄」、稻垣吾郎飾演「左京」、清水尋也飾演「鴉」。而漫畫中的隱藏女主、幽助的母親「溫子」，則是由伊藤步飾演。

（以下內容可能包含劇透、成人議題以及個人主觀論述，請斟酌閱覽）

Photo Credit: Netflix提供 《幽遊白書》劇照

開場中規中矩，接續劇情卻大幅濃縮

如同前述，真人版影集為了快速推進正戲，刪節了相當大量的原作劇情，像是最初幽助剛復活時的幾個短篇故事就被取消，而集結同伴藏馬、飛影和桑原的「四聖獸篇」也大幅精簡，只保留了「剛鬼」的部分劇情。

或許對新一代觀眾、特別是完全沒有原作背景的人來說，算不得什麼。不過就算不顧及原作黨的情懷感受，這樣的大幅濃縮，其實對敘事也有不小傷害。比方四位主角間的革命情感累績培養，整個過程幾乎都消失不見，只剩幽助和桑原這對不打不相識的患難友誼比較讓人看得懂。

另外，卡司選角的還原度也頗受爭議。一來是演員的神韻與漫畫塑造有一定差距，幽助的痞帥、桑原的粗曠、藏馬的美型、飛影的邪氣，這些最主要的特點大多沒能在造型上一目瞭然，加上除了幽助和桑原以外的角色，幾乎都沒有設計正式的出場戲；就算不是原作黨，對這樣的角色塑造恐怕也很難認同。再加上女角的部份更是只能用「慘不忍睹」來形容。

其實白石聖、古川琴音、見上愛這三位，本身都是各有特色的類型美少女，只能說碰上了不適合的選角、以及不怎麼給力的造型妝髮，成了風評被害的受害人。

Photo Credit: Netflix提供 《幽遊白書》劇照

帥到掉渣的反派，以及衝擊力高漲的武打

相對於幾近奇葩的主要卡司選角，反派一方無論在選角或造型上，可以說逼近摳圖式的還原，無論是左京、戶愚呂兄弟、鴉、武威、剛鬼，就連惡德商人垂金都還原得維妙維肖。

可惜受限於經費有限，本來該有其它十數名角色登場的暗黑武術大會整個被砍掉，主角與反派對戰的廣大鬥技場，也改成了荒島上的後工業風水泥建築，少了那種上萬觀眾圍觀吶喊的娛樂及熱血感。

不過幸好，大內帶領的動作指導團隊，在每一場動作對抗上面都相當用心，就算扣除明顯是吊鋼絲或後製加工的部份，多數的打戲都能做到拳拳到肉的力度，飛躍、轉體、挪騰……每個動作都兼具力道和美感。這邊插句題外話，如果《今際之國的闖關者》第三季也能參考借鑒一下，甚至直接把大內這組請過去，絕對是大大加分。

第一季整整五集幾乎每集都有值得一看的武打，特別是幽助在廢車處理場對戰剛鬼，連續的攻防進退和空間轉移，以我個人而言，其實打得比第五集幽助對戰百分百戶愚呂弟，不斷依靠簡陋特效和悲催配樂硬推氣氛，都來得漂亮夠勁。至於藏馬對戰鴉、飛影對戰武威，這兩場都被莫名刪減了正方逆轉致勝的關鍵情節，不知道是出於撙節經費或礙於篇幅？

Photo Credit: Netflix提供 《幽遊白書》劇照

整體而言，像是一部努力過頭的學生畢製

雖然說進入寬鬆世代當家的日本，社會氛圍偏向力推減法生活，不過拍戲這件事，特別是拍一部奇幻漫畫改編、充滿武打動作的作品，有些東西還真不是能輕易地說減就減。像是把收服飛影的「雪菜拯救篇」七減八刪的融進只剩決賽場次的「暗黑武術大會篇」，這很顯然就是減法減過頭了。

一方面可能是主創組真的也是經歷了初代三本柱世代，對這部作品有一定的理解，覺得這樣既可以精簡篇幅、又保留原著精華；但是換個角度來說，這又何嘗不是知識者的傲慢呢（這句話好耳熟），只見其型卻未解其意，人物的成長弧線和推進動機都被弱化了。對照屢見破綻的動畫特效，感覺上就很像是一群空有熱情、但眼界有限的在校學子，盡了最大努力交出來的畢業製作。