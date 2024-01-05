《消失的餐盤》：所有蘋果都能追溯到天山的野果林，植物學家認為哈薩克就是蘋果的起源地

文：丹・薩拉迪諾（Dan Saladino）

新疆野蘋果

哈薩克，天山

我們在世界各地吃到的蘋果，無論形狀、大小、顏色或味道上的差異，都起源於天山。這座山分隔了中國與中亞，天山意指「天堂的山」，山頭白雪皚皚確實宛如天堂一般，山坡到處都是大片的野生樹林，具有豐富的遺傳多樣性。天山是蘋果的發源地，承載著蘋果的過去、現在和未來。然而，在上個世紀，由於人類的破壞，天山野果林的生態系統嚴重受損，導致當地物種多樣性岌岌可危。

可以把天山想像成世界上最大的果園，不過這果園是野生的，種類多到令人目不暇給。每棵果樹都是獨一無二的，果實也是如此，有些蘋果形如網球，而有些則如櫻桃般小巧。有些果皮是亮眼的黃綠色，有些則是柔和的粉紅和紫色。

吃這些野樹上摘下的蘋果，就像在玩「水果版的俄羅斯輪盤」，可能一顆嘗起來甜如蜜，另一顆則帶有些許茴香或甘草的香氣，而有些又酸又澀，讓人覺得口裏難受，巴不得馬上把它吐出來。在這些野果林裡，每棵樹上的蘋果都按著自己的步調成熟，因此空氣中瀰漫水果成熟後散發的濃郁氣味，混合著掉落地面熟透發酵的蘋果所產生的強烈酸香。

在某個難以到達的密林深處，生長著世界上目前已知最大的蘋果樹，至少有三百年樹齡，樹幹直徑達三英尺。事實上尚有許多巨大的蘋果樹都還未被發現。此外，森林裡也盛產梨子、榅桲（quinces，又名木梨，果實為梨形或蘋果形，成熟為金黃色。）、山楂、杏和李子等各式各樣的野果。

新疆野蘋果（Malus sieversii）的種子就是從這個與世隔絕的地方誕生，逐漸演變成人工栽培的蘋果（Malus domestica）。蘋果之所以能從這裡傳播出去，主要是因為有熊、馬和人類這三種動物幫忙散播種子。前述的理論認為，在數千年甚至數百萬年的時間裡，熊吃下了牠們在樹林裡所找到個頭最大、口味最好的蘋果。由於堅硬的淚珠狀蘋果核會在糞便中完整排出，於是這些蘋果就隨著熊的糞便到處播散，廣泛分布於天山周圍。

不過，將這些蘋果傳播到更遠處的是馬，天山的野馬也跟熊一樣喜歡以又大又甜的蘋果為食，但牠們能把種子帶到更遠的地方，且行走時蹄子還會不經意地將種子推入土壤之中。人類最早在哈薩克將馬馴化，馴養的馬匹與蘋果便隨著人類開始了長途旅行。

蘋果籽沿著絲綢之路傳入波斯，再向北傳播到巴爾幹半島與希臘，這種水果在希臘神話中占有一席之地（金蘋果是女神赫拉與宙斯的結婚禮物）。羅馬人在果樹女神波莫納（Pomona）的守護下，讓果園繁榮發展，並遍布整個帝國。近幾個世紀以來，蘋果在殖民浪潮下進一步傳播，跟隨著英國、德國、法國和荷蘭的殖民者飄洋過海抵達北美。當時美國政府鼓勵民眾到西部拓荒，當地有些州甚至規定，新移民必須先種植五十棵蘋果樹與二十棵桃樹，證明自己是真的願意留下來發展，才能依法取得土地，而蘋果也成為早期移民的重要食物來源。

十九世紀初，人稱「蘋果籽強尼」的約翰．查普曼（John Chapman）發現了其中的商機，他在預計會成為下一波新移民定居地的荒野大量栽種蘋果樹，並帶著一袋蘋果樹的種子在各地鄉間旅行，把樹苗與果核種子賣給前來定居的人。由於查普曼同時也是斯維登堡教會（Swedenborgian Church）的傳教士，該教會明確禁止嫁接（他們認為切割枝芽會導致植物受損），所以他都是直接種下蘋果種子，而每一粒種子都可能產生一個新品種，蘋果籽強尼可說是推動了蘋果多樣性的新一波浪潮。有些植物學家認為，查普曼的蘋果很多其實是比較酸的，農民不得不從中選擇更適合食用的甜美蘋果，這種水果因此在美國經歷了第二次馴化。

蘋果籽強尼在美國到處種蘋果樹的同時，荷蘭人和英國人也在南非的西開普省、澳洲南部及紐西蘭等地開墾果園，播下當今已全球化的蘋果產業的種子，紐西蘭霍克灣（Hawke's Bay）地區還因此被稱為「蘋果碗」。這些國家在二十世紀冷藏船與貨櫃出現後，成為國際水果貿易的重要推手。

不過，所有蘋果都能追溯到天山的野果林。德國藥草植物學家席佛斯（Johann Sievers）於一七九三年的一趟遠征中，在哈薩克的森林裡發現了新疆野蘋果。席佛斯認為這裡就是蘋果的起源地，但他從遠征回來後不久就過世了，所以來不及做進一步研究。但他的觀點後來也得到了印證，因此這種野蘋果是以他的名字來命名，也被稱為席佛斯蘋果。

後來，尼科萊．瓦維洛夫跟隨席佛斯的腳步，於一九二九年騎著騾子穿越吉爾吉斯 （Kyrgyzstan，吉爾吉斯共和國，通稱吉爾吉斯，為位於中亞的內陸國家。），跋涉到哈薩克。他實地走訪後寫道：「事實證明這條路比我們想像中的困難許多，不幸的是，我們還為此失去了兩匹馬……當我們探險隊一行人好不容易來到這裡時，所有人渾身凍得僵硬，牙齒也直打顫，邊防警衛驚訝地看著我們。」親眼見到城市阿拉木圖（Almaty，舊稱阿爾瑪──阿塔Alma-Ata，意思是「蘋果之父」）後，他描述：「城市周遭的山麓丘陵上可以看到綿延一大片的野生蘋果樹，形成真正的森林……有些野生蘋果樹結實纍纍且樹上的蘋果碩大飽滿，看起來與人工栽培的品種差異不大。」