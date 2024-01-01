《12週做完一年工作》：當你的一整年只有12個星期，每一刻都有了關注的價值
我們想讓你知道的是
當你擬好計畫，在這十二週的一開始就主動做出了行動。簡而言之，一個十二週計畫可以幫助你每天完成更多對的事，最終幫助你更快實現目標，並且產生更大的影響。
文：布萊恩．莫蘭（Brian P. Moran）、麥可．列寧頓（Michael Lennington）
改變遊戲規則
我們發現按照「一年十二週」的週期運作，提高了時間的附加價值。對於實現你的目標而言，十二週之內的每一天都很重要，每一天都有機會實現你的目標。當你的一整年只有十二個星期，使得每一刻都有了關注的價值。由於你的未來是現在創造的，一年十二週的好處之一，就是學會在當下採取行動。
然而，可以有兩種截然不同的方式活在當下：被動，或是主動。如果你是被動地活在當下，你面臨著採取次優行動的風險，因為驅策你行動的主要因素是「外部觸發」：電話鈴響了、「你有一封新的電子郵件」、新的任務出現、有人敲你的門，於是你被「啟動」了。一般來說，你不是在「好活動」和「不好的活動」之間做選擇，而是在「高價值活動」和「低價值活動」之間做選擇，而這個高低之分在當下往往並不明確， 因此在當下很難知道你的最高價值活動是什麼。
這就是為什麼十二週計畫有如此多的好處。當你有了一個以行動為導向的計畫，就不必依靠外部觸發來啟動；相反的， 你的計畫會觸發你的行動。當你擬好計畫，在這十二週的一開始就主動做出了行動。簡而言之，一個十二週計畫可以幫助你每天完成更多對的事，最終幫助你更快實現目標，並且產生更大的影響。
十二週計畫的另一個好處，是持續關注那些讓你取得成果的少數重要行動。由於你根本沒有時間完成所有的事情，所以你不可能在十二週之內追求一大堆不同的目標。在十二週之內，你只需專注在能實現目標的最少關鍵行動上。
你還能獲得的第三個好處，是十二週的時間較短。由於時間範圍縮短，減低了不確定性，因此你在行動的規劃上會更有效率。由於年度計畫通常不是以行動做為基礎，因為你幾乎不可能去預測四個月或更長時間以後的行動。相比之下，這是「一年十二週」隱藏的好處。
由於有很多不確定性，大多數的年度計畫都是以目標為基礎，也無法按事先的規畫執行。典型的年度計畫告訴你必須實現什麼，但是沒說具體說明如何實現。一旦沒有明確定義如何實現，你會失去範圍感，很容易讓自己承擔了過多、過大的任務，最終放棄實現目標。
每日和每週行動是十二週計畫之所以容易執行的原因。當你把計畫細化到一項項行動，就是在為未來的成功做好了準備。
下面是我們的朋友派屈克．莫林（Patrick Morin）執行十二週計畫的經驗：
我對「一年十二週」計畫的熱情始於一項減重挑戰，那就是減掉我身上始終減不掉的17 公斤。十二週計畫中，目標、策略和戰術完美地結合在一起，解決了令我煩惱的體重問題， 更成為我參加鐵人三項比賽的利器。目標既已達成，我到處宣傳自己的身材後，又四處找尋任何用得上一年十二週的地方。
那個時候，我們正在為一家醫療保健的新創公司籌募資金。我們從一月份就開始認真工作，撰寫所有必要的文件，準備產品。這個過程比我們當初預期的還要長，我們不得不一直從內部提撥資金，漸漸耗盡了資源和耐心。
在我看來，這恰是最適合實施「一年十二週」的所在。
七月初的某個星期一，我召集公司的資深員工來規劃此事。關鍵目標非常明確：為了讓這個想法（和這家公司）能夠活下來，我們必須在未來十二週之內完成招商說明書且籌措好資金。當時的經濟環境可以用「慘淡」兩個字來形容，總的來說，就是很難找到投資人，這是一個需要付出非常非常多努力的任務。
公司的願景很明確，下一步是擬出一套十二週的計畫來取得資金。我們必須忘掉前面六個月的步履艱難，只專注於未來十二週。
透過「每一天就是一個星期」的激勵口號，我們在第一週就完成一百頁的招商說明書。提交給法律團隊審查後，一週後就被批准了。這時，我們真正開始卯足了勁，大幹一場。
我們每一個人都對外接觸自己認識的數百人，直到找足關鍵數量的人願意加入，在十月十日這天完成了第一輪的招商。
此番努力所產生的能量延續到我們後來做的任何專案，而且每一個項目都有自己的一年十二週計畫。使用一年十二週計畫所形成的公司新步調，受到了投資人、員工和管理層的一致好評。
好計畫執行起來穩札穩打
想像一下，你開著一輛越野車，導航彎彎繞繞、混亂無序，好幾個指示合併為一個，還忽略了一大段車程。你可能會想搧那提供指示的人幾個耳光，然後停下來找出更好的指示， 要不就是放棄，垂頭喪氣回家去。
這段話聽起來很傻，但是我敢打賭，如果你知道有多少人擬出來的商業計畫書，就像那些亂七八糟的方向指示一樣，你會驚訝不已。我們經常看到一些計畫，不是少了些步驟，就是把複雜耗時的過程放在同一個策略中，而且行動先後順序安排不對。更慘的是，很多時候計畫只是一堆想法和概念的組合， 連具體說明達到目標需採取的行動都沒有。這就像從邁阿密開車到芝加哥時，你的導航這樣說：「上車，朝芝加哥的方向開」，這種計畫實在太常見了，它們只會妨礙你抵達目的地。
撰寫出有效的十二週計畫，是你之所以能在短短十二週之內有所成就的關鍵。這份計畫包含要在十二週內達成的目標， 以及為了實現這點，每一週你需要採取的行動。
長期能力vs. 短期結果
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照過來！2024年5檔超夯指數投資工具：「上櫃永續ETN」助您輕鬆完成資產配置
我們想讓你知道的是
近年來，永續議題尤其氣候變遷話題持續發燒，綠能已成為現今產業趨勢，ESG投資成為投資人瞄準的主要目標。不僅國際大廠趨向重視合作對象的ESG發展，企業也開始將永續經營列為必要經營方針，甚至連以ESG為訴求的ETF市場表現也令人驚艷。但，你知道嗎？除了ETF以外，波動低、單價低、總費用率低的ETN（Exchange Traded Note，指數投資證券），現在也已逐漸成為投資ESG商品投資人的熱門新選擇。
年底氣溫冷颼颼，但台股行情暖烘烘，外資「認錯回補」，台股在震盪中節節升高，展望來年行情，指數化投資絕對是戰勝通膨的必備利器，不僅適合沒太多時間選股的小資上班族，也適合熱愛追蹤各種熱門主題指數的投資人，還能隨著台股績效表現，讓自身的財富一起水漲船高。但「指數化投資」，真的只有ETF這一種選擇嗎?
什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
「指數化投資」是金融市場投資的一種方式，也是股神巴菲特等投資專家一致推崇的一種被動投資。它能追蹤大盤或是特定主題產業指數，做到儘量貼近其指數走勢，可以低成本、分散資產配置，可用小資金買一籃子股票，以最簡單的方式投資大盤，跟上整體市場成長腳步，上櫃市場最具代表性的元大富櫃50 ETF（006201）及中信上櫃ESG 30 ETF（00928）就是其中一類。
除了ETF之外，如今最具討論度的另一種指數化投資商品——「ETN」（指數投資證券）也以同樣的操作特質，日漸成為市場投資人的熱門新寵。ETN與ETF最大的差異在於，ETN的發行人是證券商、設有到期日，只要在到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差。
ETN的投資手續費低，交易同樣非常方便，只要已開立證券交易帳戶就可以買賣，且各種廣受青睞的主題指數，都可以是ETN追蹤的標的喔！
投資新選擇：上櫃永續ETN
要如何在眾多主題型指數中，挑選未來產業新趨勢？「永續」絕對是這問題的答案，隨著人類生存環境早已備受威脅，ESG（環境、社會、治理）投資已成為新主流，受到各國政府、企業及投資人矚目。無論日常生活的食衣住行都離不開永續，跟上潮流的你，首先要認識櫃買中心5檔ESG的ETN商品：
- 兆豐半導體氣候N（020041）：112年12月25日最新上櫃掛牌，是台灣第一檔氣候指數ETN，透過「T-Risk分數」篩選出適合的企業，搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具「氣候韌性」及「可投資性」上櫃公司的綜合表現。在追求投資績效的同時，更可對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇。
- 元大上櫃ESG龍頭N（020040）：選取重視永續發展且市值規模大的上櫃龍頭公司，再依ESG調整後自由流通市值排序，選取前20檔股票為成分股，用以表彰著重永續經營之上櫃公司之含息綜合績效。
- 元大上櫃ESG高息N（020035）：特選「上櫃ESG永續高股息報酬指數」，國內第一檔配息型ETN，專注投資於上櫃ESG評分高及兼具高股息企業，能滿足投資人偏好高股息的投資需求。
- 元大上櫃ESG成長N（020027）：追蹤「特選上櫃ESG成長報酬指數」，透過「營收、盈餘、稅息折舊及攤銷前利潤、市值」四大指標把關，能同步掌握ESG表現及中小型高成長企業，更提供看重企業成長性的投資人觀察指標。
- 兆豐上櫃ESG電菁N（020026）：追蹤「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，成分股囊括上櫃市場最具代表性電子產業龍頭公司，並於每半年篩選一次成分股，更能及時掌握市場輪動。
投資ETN該知道的2件事
要知道，投資一定有風險，無論是哪一種投資商品，都得先搞清楚它的特性，絕對不能無腦存股。上櫃ETN之追蹤標的指數涵蓋國內外市場，主題包含半導體、ESG、高股息、美國公債等，投資選擇多元。要如何從中降低投資風險？建議新手投資人要注意2個關鍵：
- ETN設有到期日：投資人要注意ETN是有到期日的商品，舉例而言，目前上櫃永續ETN的到期日都設定在3到5年。
- ETN設有強制贖回條件：當ETN上漲超過一定價格，或是跌破一定價格，即使ETN還沒到期，發行人也必須強制贖回，所以投資人應注意ETN的強制贖回條件。
另外，ETF與ETN雖然都是指數化商品，但在商品設計上仍有不同。ETF會實際買入股票，存在折溢價空間，投資時得衡量手續費等內扣費用；而ETN並未要求實際買進指數成分股，其報酬連結標的指數的績效，因此沒有追蹤誤差。目前ETN發行價格多訂在5到15元，而這也正是ETN的優點，投資人可用較低成本進行投資，輕鬆佈局各類型題材，相當適合資金有限的小資族，或是想投資特定產業卻沒時間研究個股的上班族，納入自己的投資標的選項。