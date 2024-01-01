《12週做完一年工作》：當你的一整年只有12個星期，每一刻都有了關注的價值

文：布萊恩．莫蘭（Brian P. Moran）、麥可．列寧頓（Michael Lennington）

改變遊戲規則

我們發現按照「一年十二週」的週期運作，提高了時間的附加價值。對於實現你的目標而言，十二週之內的每一天都很重要，每一天都有機會實現你的目標。當你的一整年只有十二個星期，使得每一刻都有了關注的價值。由於你的未來是現在創造的，一年十二週的好處之一，就是學會在當下採取行動。

然而，可以有兩種截然不同的方式活在當下：被動，或是主動。如果你是被動地活在當下，你面臨著採取次優行動的風險，因為驅策你行動的主要因素是「外部觸發」：電話鈴響了、「你有一封新的電子郵件」、新的任務出現、有人敲你的門，於是你被「啟動」了。一般來說，你不是在「好活動」和「不好的活動」之間做選擇，而是在「高價值活動」和「低價值活動」之間做選擇，而這個高低之分在當下往往並不明確， 因此在當下很難知道你的最高價值活動是什麼。

這就是為什麼十二週計畫有如此多的好處。當你有了一個以行動為導向的計畫，就不必依靠外部觸發來啟動；相反的， 你的計畫會觸發你的行動。當你擬好計畫，在這十二週的一開始就主動做出了行動。簡而言之，一個十二週計畫可以幫助你每天完成更多對的事，最終幫助你更快實現目標，並且產生更大的影響。

十二週計畫的另一個好處，是持續關注那些讓你取得成果的少數重要行動。由於你根本沒有時間完成所有的事情，所以你不可能在十二週之內追求一大堆不同的目標。在十二週之內，你只需專注在能實現目標的最少關鍵行動上。

你還能獲得的第三個好處，是十二週的時間較短。由於時間範圍縮短，減低了不確定性，因此你在行動的規劃上會更有效率。由於年度計畫通常不是以行動做為基礎，因為你幾乎不可能去預測四個月或更長時間以後的行動。相比之下，這是「一年十二週」隱藏的好處。

由於有很多不確定性，大多數的年度計畫都是以目標為基礎，也無法按事先的規畫執行。典型的年度計畫告訴你必須實現什麼，但是沒說具體說明如何實現。一旦沒有明確定義如何實現，你會失去範圍感，很容易讓自己承擔了過多、過大的任務，最終放棄實現目標。

每日和每週行動是十二週計畫之所以容易執行的原因。當你把計畫細化到一項項行動，就是在為未來的成功做好了準備。

下面是我們的朋友派屈克．莫林（Patrick Morin）執行十二週計畫的經驗：

我對「一年十二週」計畫的熱情始於一項減重挑戰，那就是減掉我身上始終減不掉的17 公斤。十二週計畫中，目標、策略和戰術完美地結合在一起，解決了令我煩惱的體重問題， 更成為我參加鐵人三項比賽的利器。目標既已達成，我到處宣傳自己的身材後，又四處找尋任何用得上一年十二週的地方。

那個時候，我們正在為一家醫療保健的新創公司籌募資金。我們從一月份就開始認真工作，撰寫所有必要的文件，準備產品。這個過程比我們當初預期的還要長，我們不得不一直從內部提撥資金，漸漸耗盡了資源和耐心。

在我看來，這恰是最適合實施「一年十二週」的所在。

七月初的某個星期一，我召集公司的資深員工來規劃此事。關鍵目標非常明確：為了讓這個想法（和這家公司）能夠活下來，我們必須在未來十二週之內完成招商說明書且籌措好資金。當時的經濟環境可以用「慘淡」兩個字來形容，總的來說，就是很難找到投資人，這是一個需要付出非常非常多努力的任務。

公司的願景很明確，下一步是擬出一套十二週的計畫來取得資金。我們必須忘掉前面六個月的步履艱難，只專注於未來十二週。

透過「每一天就是一個星期」的激勵口號，我們在第一週就完成一百頁的招商說明書。提交給法律團隊審查後，一週後就被批准了。這時，我們真正開始卯足了勁，大幹一場。

我們每一個人都對外接觸自己認識的數百人，直到找足關鍵數量的人願意加入，在十月十日這天完成了第一輪的招商。

此番努力所產生的能量延續到我們後來做的任何專案，而且每一個項目都有自己的一年十二週計畫。使用一年十二週計畫所形成的公司新步調，受到了投資人、員工和管理層的一致好評。

好計畫執行起來穩札穩打

想像一下，你開著一輛越野車，導航彎彎繞繞、混亂無序，好幾個指示合併為一個，還忽略了一大段車程。你可能會想搧那提供指示的人幾個耳光，然後停下來找出更好的指示， 要不就是放棄，垂頭喪氣回家去。

這段話聽起來很傻，但是我敢打賭，如果你知道有多少人擬出來的商業計畫書，就像那些亂七八糟的方向指示一樣，你會驚訝不已。我們經常看到一些計畫，不是少了些步驟，就是把複雜耗時的過程放在同一個策略中，而且行動先後順序安排不對。更慘的是，很多時候計畫只是一堆想法和概念的組合， 連具體說明達到目標需採取的行動都沒有。這就像從邁阿密開車到芝加哥時，你的導航這樣說：「上車，朝芝加哥的方向開」，這種計畫實在太常見了，它們只會妨礙你抵達目的地。

撰寫出有效的十二週計畫，是你之所以能在短短十二週之內有所成就的關鍵。這份計畫包含要在十二週內達成的目標， 以及為了實現這點，每一週你需要採取的行動。

長期能力vs. 短期結果