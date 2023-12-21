總統政見配對遊戲「超級凱道兄弟」幕後製作特輯：努力將三人政見「同中求異」，藍白真合了怎麼辦？

文：黃筱歡、丁肇九

一年多前，在2022年九合一大選前，關鍵評論網推出了「給你珊時萬，你想投給誰？」台北市長政見配對遊戲，一下子蔚為風潮，甚至有電視媒體請幕僚親身測驗，大家玩得不亦樂乎。

一年後，在第一次總統候選人政見發表會前，「超級凱道兄弟」在關鍵評論網上線，之後，各家媒體也前後陸續推出政見配對遊戲，我們更接收到許多讀者回饋。然而相隔僅一年多，本次製作過程與上回有什麼不同？題目設計又有哪些秘辛？

令人失眠的「藍白合」過程：不知道候選人是誰，要怎麼比？

一年前的「珊時萬」製作中，我們將大量時間放在遊戲架構開發，這回「超級凱道兄弟」得以延用已成熟的框架，理論上應該要省時省力更多，但我們卻面臨另個大問題：不知道候選人是誰。

沒錯，因為這次大選史無前例的，有兩組參選人在截止日11月24號才壓線登記，而早先預定的遊戲上線日是12月第二週，在郭台銘與藍白合合分分期間，我們只能痴痴的等，什麼都不能做。

畢竟連候選人都不知道是誰，要怎麼比政見？

除了最終人選問題外，我們也很擔心一件事，因為賴侯柯郭四人登記截止前都有陸續提出自己的政見，分開參選那還好，假若侯柯郭有任何排列組合的結盟，原本提出的政見就不能算數，得等他們重新提出共同政見。

所以如果藍白真的合了，這個遊戲幾乎不可能在12月中上架，那段時間只要想到這，常常連覺都睡不好。

在三方都很接近的政見裡「同中求異」

結果最後藍白沒合，決定「兄弟登山各自努力」。製作團隊也在宣布最終組合的3天內，就從持續蒐整的政見庫裡完成了10個題目——包含8個領域，與「綜合題」和「加分題」各一。

Photo Credit: 關鍵評論網

這裡就要談到我們設計選項的邏輯了。

相較過往立場壁壘分明的選戰，這次三組候選人在許多議題的看法其實十分類似。例如住宅政策肯定都會有「蓋公宅」、低薪問題都承諾要「加薪」，就連理應各執其詞的能源議題，不論是支持或反對發展核能的候選人，政見能源配比中的綠能比例都差不多。

此外，這次選舉也有不少候選人互相「參考」的狀況，拋出類似（甚至一模一樣）的政見牛肉。像是高教議題，侯友宜和賴清德都贊成補助私立大學學雜費；少子化政見中，候選人幾乎都有提加碼補助、鼓勵生育等等措施。

在此之下，相較有些平台直接把候選人的口號當成題目以求安全，我們則是很努力的讀政見與候選人發言，在裡頭「同中求異」找出明顯不同於其他候選人的政見，讓題目鑑別度更高，而非只是各個都好，看過就忘。

我們真的覺得，如果選項只有公宅要蓋50萬戶、100萬戶，還是150萬戶，測驗就沒有意義了，所以雖然有些讀者反映挑選的政見「偏門」或有遺漏，但其實都是我們精粹、努力取捨之後的答案。

每次失眠，長的每一顆痘痘，都是值得的

有取當然就會有捨，遊戲上線後我們也接到一些讀者來信提供選項建議，看到更多發表在各平台的討論串，分析製作團隊挑選的政見，補上我們沒提及的部分。團隊蒐集意見後也再一次進行研究，在不影響過往答題數據的狀況下微調了幾個選項。

其實我們並不會擔心被檢視，反而因看到讀者認真討論政見而感到開心，因為這就是做這個遊戲最開始的初衷——不是製造「叫你去投誰」的機器（相信大家也沒有那麼容易被影響），而是透過遊戲引發對政見的關心。

不論是高教補助、銀髮族回職場、寵物中醫、台灣到底獨立了沒等議題，我們都希望玩遊戲的您可以知道這些倡議存在，然後再去搜尋更多。

Photo Credit: 關鍵評論網

從「給你珊時萬」到「超級凱道兄弟」，團隊設計題目時都曾開玩笑，雖然我們在前8個「議題題」努力拿下政黨濾鏡回歸選民日常，但人們決定投誰的動力通常是第10題的那一句話，應該給它一萬分變成「金探子」，好像才能反映大多數人的行為模式。

不過在遊戲上線後看到眾多讀者的討論方向，發現有更多人開始認真檢視各候選人政見，提出自己的看法討論，並從中看到不同的價值光譜。

而在每個發文、留言、回饋之間，都讓我們覺得製作遊戲期間的每次失眠，長的每一顆痘痘，都是值得的。

最後當然也要再重複一次去年說過的話，在漂漂亮亮的政見以外，當權者是否能執行落實更是重中之重。期許大家不會只把實踐民主的舉動侷限在投票當下，更要在未來4年用力檢視當權者的所作所為，關鍵評論網也會與大家一起努力。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範