總統政見配對遊戲「超級凱道兄弟」幕後製作特輯：努力將三人政見「同中求異」，藍白真合了怎麼辦？
我們想讓你知道的是
從去年的台北市長選舉的「給你珊時萬」到這回「超級凱道兄弟」，我們初衷從不是製造「叫你去投誰」的機器，而是希望透過遊戲引發對政見的關心，知道這些倡議存在，然後去搜尋更多。相較於一年前，「超級凱道兄弟」製作過程有什麼不同？為什麼有些題目感覺很「偏門」？讓製作團隊告訴你背後的秘辛！
文：黃筱歡、丁肇九
一年多前，在2022年九合一大選前，關鍵評論網推出了「給你珊時萬，你想投給誰？」台北市長政見配對遊戲，一下子蔚為風潮，甚至有電視媒體請幕僚親身測驗，大家玩得不亦樂乎。
一年後，在第一次總統候選人政見發表會前，「超級凱道兄弟」在關鍵評論網上線，之後，各家媒體也前後陸續推出政見配對遊戲，我們更接收到許多讀者回饋。然而相隔僅一年多，本次製作過程與上回有什麼不同？題目設計又有哪些秘辛？
令人失眠的「藍白合」過程：不知道候選人是誰，要怎麼比？
一年前的「珊時萬」製作中，我們將大量時間放在遊戲架構開發，這回「超級凱道兄弟」得以延用已成熟的框架，理論上應該要省時省力更多，但我們卻面臨另個大問題：不知道候選人是誰。
沒錯，因為這次大選史無前例的，有兩組參選人在截止日11月24號才壓線登記，而早先預定的遊戲上線日是12月第二週，在郭台銘與藍白合合分分期間，我們只能痴痴的等，什麼都不能做。
畢竟連候選人都不知道是誰，要怎麼比政見？
除了最終人選問題外，我們也很擔心一件事，因為賴侯柯郭四人登記截止前都有陸續提出自己的政見，分開參選那還好，假若侯柯郭有任何排列組合的結盟，原本提出的政見就不能算數，得等他們重新提出共同政見。
所以如果藍白真的合了，這個遊戲幾乎不可能在12月中上架，那段時間只要想到這，常常連覺都睡不好。
在三方都很接近的政見裡「同中求異」
結果最後藍白沒合，決定「兄弟登山各自努力」。製作團隊也在宣布最終組合的3天內，就從持續蒐整的政見庫裡完成了10個題目——包含8個領域，與「綜合題」和「加分題」各一。
這裡就要談到我們設計選項的邏輯了。
相較過往立場壁壘分明的選戰，這次三組候選人在許多議題的看法其實十分類似。例如住宅政策肯定都會有「蓋公宅」、低薪問題都承諾要「加薪」，就連理應各執其詞的能源議題，不論是支持或反對發展核能的候選人，政見能源配比中的綠能比例都差不多。
此外，這次選舉也有不少候選人互相「參考」的狀況，拋出類似（甚至一模一樣）的政見牛肉。像是高教議題，侯友宜和賴清德都贊成補助私立大學學雜費；少子化政見中，候選人幾乎都有提加碼補助、鼓勵生育等等措施。
在此之下，相較有些平台直接把候選人的口號當成題目以求安全，我們則是很努力的讀政見與候選人發言，在裡頭「同中求異」找出明顯不同於其他候選人的政見，讓題目鑑別度更高，而非只是各個都好，看過就忘。
我們真的覺得，如果選項只有公宅要蓋50萬戶、100萬戶，還是150萬戶，測驗就沒有意義了，所以雖然有些讀者反映挑選的政見「偏門」或有遺漏，但其實都是我們精粹、努力取捨之後的答案。
每次失眠，長的每一顆痘痘，都是值得的
有取當然就會有捨，遊戲上線後我們也接到一些讀者來信提供選項建議，看到更多發表在各平台的討論串，分析製作團隊挑選的政見，補上我們沒提及的部分。團隊蒐集意見後也再一次進行研究，在不影響過往答題數據的狀況下微調了幾個選項。
其實我們並不會擔心被檢視，反而因看到讀者認真討論政見而感到開心，因為這就是做這個遊戲最開始的初衷——不是製造「叫你去投誰」的機器（相信大家也沒有那麼容易被影響），而是透過遊戲引發對政見的關心。
不論是高教補助、銀髮族回職場、寵物中醫、台灣到底獨立了沒等議題，我們都希望玩遊戲的您可以知道這些倡議存在，然後再去搜尋更多。
從「給你珊時萬」到「超級凱道兄弟」，團隊設計題目時都曾開玩笑，雖然我們在前8個「議題題」努力拿下政黨濾鏡回歸選民日常，但人們決定投誰的動力通常是第10題的那一句話，應該給它一萬分變成「金探子」，好像才能反映大多數人的行為模式。
不過在遊戲上線後看到眾多讀者的討論方向，發現有更多人開始認真檢視各候選人政見，提出自己的看法討論，並從中看到不同的價值光譜。
而在每個發文、留言、回饋之間，都讓我們覺得製作遊戲期間的每次失眠，長的每一顆痘痘，都是值得的。
最後當然也要再重複一次去年說過的話，在漂漂亮亮的政見以外，當權者是否能執行落實更是重中之重。期許大家不會只把實踐民主的舉動侷限在投票當下，更要在未來4年用力檢視當權者的所作所為，關鍵評論網也會與大家一起努力。
延伸閱讀
- 2024總統大選政見遊戲：超級凱道兄弟之政見對決
- 台灣選舉史回顧：台灣選舉時光機——這些事件發生時你幾歲
- 選舉專頁：2024大選看關鍵
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核稿編輯：楊士範
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隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
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2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
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AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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