「選舉行情」是真是假？回顧台股與美股漲跌數據，解析這個都市傳說

選舉又到了，台灣的股民最在乎今年是否有所謂的「選舉行情」。

一直以來，股票市場都傳聞：每當選舉之時，執政黨將釋出利多政策，運用資源拉升股市，討好選民，藉此拉抬執政黨選情。然而，這種行情是否真的存在？或是因緣巧合？還是一種選舉花招？這都有待釐清。本文摒除複雜的時間數列模型，運用簡單的國內外統計數據，配合當時的經濟情勢，嘗試解開這個由來已久的「都市傳說」。

台灣「選舉行情」之濫觴

1989年（民國78年）年11月，繼任總統已近兩年的李登輝面臨任內首次選舉，同時也是兩大黨第一次對決的選舉。當時，黨內發生「主流派」與「非主流派」政爭；剛創黨的民進黨來勢洶洶，宣布首次投入縣市長大選，街頭運動風起雲湧；執政黨（國民黨）對證交稅調整拖延不決，引發股民不滿……種種因素，讓剛掌權李登輝總統的領導地位備受挑戰，社會瀰漫不安氣氛，股市激烈震盪。

當時的國民黨文工會（也就是現在的國民黨文化傳播委員會）因此打出「利多與長紅」的選舉文宣。內容大致是執政黨繼續執政，社會將持續安定，經濟政策得以延續，股市會上漲。文宣一出，讓股民誤以為執政黨未來勝選，股市會有行情，紛紛搶進股票，指數因而止跌。但卻也受到「非主流派」與在野民進黨的強力抨擊，認為這是一種公然賄選，社會輿論也議論不已。

此後「選舉行情」一詞，便常常在選舉期間出沒在股市與媒體之間。實際上執政當局是否在選舉期間對股市多加著墨，很難證實，只能事後從一些統計數據來加以研判。

政治景氣循環

William Nordhaus（1975）於《政治景氣循環》（The Political Business Cycle）一書中，認為現任執政者若欲提高自己黨派或候選人的得票率，將會運用國家賦予的權力，以及其他國家資源，實施擴張性貨幣政策與財政政策，創造暫時性的景氣繁榮，藉此討好選民，提升繼續執政的機率。

最常見的，不外乎是減稅、發放支票、發放現金、造橋鋪路、建設場館、增加社會福利、購屋租屋優惠、減免學貸、拉抬股市…。