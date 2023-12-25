「選舉行情」是真是假？回顧台股與美股漲跌數據，解析這個都市傳說
我們想讓你知道的是
選舉行情可分「前金後謝」行情——執政黨爭取選民支持，在選前釋出利多政策，讓股市先漲一段為「前金行情」；若執政黨贏得勝選，為感謝選民讓股市再漲一段為「後謝行情」。回顧歷史數據，台灣與美國選舉前後股市上漲機率皆超過五成以上，這真的是選舉所造成的嗎？
選舉又到了，台灣的股民最在乎今年是否有所謂的「選舉行情」。
一直以來，股票市場都傳聞：每當選舉之時，執政黨將釋出利多政策，運用資源拉升股市，討好選民，藉此拉抬執政黨選情。然而，這種行情是否真的存在？或是因緣巧合？還是一種選舉花招？這都有待釐清。本文摒除複雜的時間數列模型，運用簡單的國內外統計數據，配合當時的經濟情勢，嘗試解開這個由來已久的「都市傳說」。
台灣「選舉行情」之濫觴
1989年（民國78年）年11月，繼任總統已近兩年的李登輝面臨任內首次選舉，同時也是兩大黨第一次對決的選舉。當時，黨內發生「主流派」與「非主流派」政爭；剛創黨的民進黨來勢洶洶，宣布首次投入縣市長大選，街頭運動風起雲湧；執政黨（國民黨）對證交稅調整拖延不決，引發股民不滿……種種因素，讓剛掌權李登輝總統的領導地位備受挑戰，社會瀰漫不安氣氛，股市激烈震盪。
當時的國民黨文工會（也就是現在的國民黨文化傳播委員會）因此打出「利多與長紅」的選舉文宣。內容大致是執政黨繼續執政，社會將持續安定，經濟政策得以延續，股市會上漲。文宣一出，讓股民誤以為執政黨未來勝選，股市會有行情，紛紛搶進股票，指數因而止跌。但卻也受到「非主流派」與在野民進黨的強力抨擊，認為這是一種公然賄選，社會輿論也議論不已。
此後「選舉行情」一詞，便常常在選舉期間出沒在股市與媒體之間。實際上執政當局是否在選舉期間對股市多加著墨，很難證實，只能事後從一些統計數據來加以研判。
政治景氣循環
William Nordhaus（1975）於《政治景氣循環》（The Political Business Cycle）一書中，認為現任執政者若欲提高自己黨派或候選人的得票率，將會運用國家賦予的權力，以及其他國家資源，實施擴張性貨幣政策與財政政策，創造暫時性的景氣繁榮，藉此討好選民，提升繼續執政的機率。
最常見的，不外乎是減稅、發放支票、發放現金、造橋鋪路、建設場館、增加社會福利、購屋租屋優惠、減免學貸、拉抬股市…。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。