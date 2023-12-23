大巨蛋沒有「應援區」引起球迷不滿，啦啦隊與中職該如何共存共榮？

文：戴宜佳、周詩涵（資深球迷）

睽違了32年，位於台北市信義區的大巨蛋終於在今年11月18日舉辦測試賽，且將在12月3日正式開幕。

經過測試賽後，不管是球員還是到場觀看的球迷們都對這顆大巨蛋提出看法，這些看法有好有壞，但在其中一大爭議的莫過於沒有啦啦隊應援區。大巨蛋建造方遠雄集團表示當初在設計時就沒有考慮到，因此沒做規劃，但有鑑於近期台式啦啦隊熱潮興起，將會尋找替代地方。

身為資深球迷看到相關的討論，不禁讓人思考有多少球迷進場是為了觀看比賽而不是啦啦隊？啦啦隊真的有那麼重要嗎？日職或美職都沒這麼哈啦啦隊，中職怎麼會這樣？啦啦隊的存在到底是對中職是好是壞？

以球迷視角來看啦啦隊

不管是親臨現場還是收看轉播，不免都會聽到場邊球迷們整齊畫一地喊著選手的應援口號，鏡頭也會時不時切到活力四射的啦啦隊女孩身上，髮香區坐滿著拿著大砲的大哥們，喀擦喀擦地捕捉女孩的每一個舉動，即使只是細微的撥頭髮都會成為粉絲間的熱門話題。

但在此之間，又有多少人在乎是哪位選手投出好球，或者誰敲出致勝安打呢？

此外，啦啦隊也不只有男性會關注，女生也是很愛看美女的，筆者身為女性棒球迷，雖不曾買過啦啦隊女孩商品也不會去搶購髮香區，但不代表討厭啦啦隊，當鏡頭照到她們或從身邊經過時，還是會多看幾眼。

話說回來，啦啦隊的存在是否搶走選手們的光彩？整理PPT上的網友發言：

「我只看啦啦隊，球場最重要的東西。」

「啦啦隊是本質呀。」

「啦啦隊不能不要，看看有多少觀眾去球場是為啦啦隊而非比賽。」

當然也有許多人認為「啦啦隊不是本質，不需要」、「比賽才是看點」等等。

美國和日本職棒的狀況

當這個問題再次因近期的大巨蛋開幕掀起風波，讓我們看到同樣的運動在不同國家有不同的風情，若從比較同樣瘋棒球的美國與日本，他們又是使用怎樣的經營手段呢？

MLB美國職棒為棒球的最高殿堂，是無數球員的夢想和激情，那片紅土地不僅代表著比賽場地的榮耀，更象徵著球迷對棒球的熱情。今年MLB例行賽的平均進場人數高達2萬9295人左右；相較之下，中職的例行賽平均只有6000人進場，跟MLB相比整整差了快五倍。

這差距不僅僅體現在數字上，更是文化帶來得差異。為什麼MLB能夠在沒有華麗啦啦隊的情況下，依然吸引這麼多球迷呢？

一大原因，就是因為棒球為美國的國民運動，美國人的童年和學習階段，都有許多接觸棒球的機會，因此對其並不但不陌生，更會產生興趣，以至於在週末日時常常可見爸爸媽媽帶著孩子到場感受棒球的熱情。

至於在日本，日本職棒雖有啦啦隊但風氣不像台灣的瘋狂，兩者也有一些小差異，像是日本職棒的啦啦隊沒有為個別出場球員應援的文化，只有在開場中場會出現帶動氣氛，其餘時間都是靠著觀眾自主性的拍手應援。

啦啦隊和中職該如何共存共榮？

有些人會說，球團的經營策略使啦啦隊搶過了球員的風采，球團應該要盡心盡力地將思緒放在自家球員上，而不是用在既荒謬又不合理的啦啦隊上。

但球團這樣做的動力，只要看看銷售策略就可得知，球團推出應援女孩的簽名卡、髮香卡、唇印卡，供球迷花上千元購買碰碰手氣，如果在一包包的卡片中抽到當紅的人，那張卡片的價值又衝到好幾倍了。換個角度看，如果是球員卡推出唇印版，恐怕就無法達到預期的效果。

在球場的商品部也可看到這種情形，啦啦隊的個人化商品在架上總是一掃而空，反觀球員則是堆積如山；總會有一群人拿著專業攝影器材對啦啦隊瘋狂照相，相比又有多少人是拿著專業照相機去捕捉球員的精采時刻呢？

這些例子，都讓許多人認為球團本末倒置，使得看棒球的宗旨變樣，但筆者認為中職和啦啦隊是相輔相成的關係，兩者都缺一不可。

舉例而言：如果不是中職的既有存在，怎麼會有棒球啦啦隊這個職業的誕生？在此同時，也有許多人是藉由啦啦隊來認識棒球，就算有些人是為了某個應援女孩才進場，但當比賽中沒有啦啦隊時，不也因此能觀看選手們的好表現嗎？不就是在體驗棒球的趣味嗎？

不管是哪一種方式，只要是能夠讓中職繼續發光發熱，都是值得存在的。

Photo Credit: 中央社

當然除了啦啦隊之外，中職也能參考美職與日職供人借鏡學習之處。類如日職在賽局休息間，會邀請觀眾到球場上進行趣味活動來贏取獎品，有時是週邊小物，有時是點心兌換卷，就算只是個小東西也能增添球迷對棒球的熱愛，還能為緊張的賽事爭取舒緩的空間。

觀念隨著時代的變遷不斷改變，身處的環境和看事情的角度不同，也會產生不同的爭議。中職啦啦隊存在與否，每個人都有不同的看法，但雙方沒有誰的想法是絕對的對或錯，與其爭執在這個無意義的議題上，不如善加思考還能怎麼做，才可進一步提振中職在世界棒球的地位，使優秀的台灣球員讓全世界看到。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航