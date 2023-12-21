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TNL+ 2023/12/21,
印太

印度國會141名反對派議員遭停職，莫迪政府開鍘異己被批「寫下民主訃聞」

印度國會141名反對派議員遭停職，莫迪政府開鍘異己被批「寫下民主訃聞」
印度總理莫迪｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

印度新聞工作者兼政治學者阿普爾瓦南德（Apoorvanand）表示，當前的政府經常濫用調查權來攻擊反對派的領袖，過去更曾出現印度警政、司法單位對疑似涉貪的政治人物展開調查，但這些政客一旦加入印度人民黨後，相關的調查竟然就戛然而止。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

印度發生大批反對派國會議員遭停職一事，根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，至少有78名反對黨議員因被控「擾亂議會程序」而在2023年12月18日面臨停職處分，隔（19）日又有49位反對黨議員遭到同樣指控而被停職。

《路透社》（Reuters）指出，上週其實已有14位議員被停職，若從2023年12月14日算起，共計141位反對派立法人士暫時喪失議員資格，當中有95位議員來自印度下議院「人民院」（Lok Sabha），剩餘45位為印度上議院「聯邦院」（Rajya Sabha）議員。

《英國廣播公司》（BBC）解釋，這些喪失立法代表資格的國會議員多為印度反對黨聯盟「印度國家發展包容性聯盟」（以下簡稱INDIA）的成員，該反對黨聯盟在543個席次的人民院中共佔有142席，由250位議員組成的聯邦院則有101位INDIA議員。

據悉，最初由印度國民大會黨（Indian National Congress）號召26個政黨成立的反對派新聯盟INDIA，創建目的即是希望能在2024年印度大選中一舉擊敗現任總理莫迪（Narendra Modi）以及其率領的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）。

針對眾多反對派議員遭停職的結果，INDIA聯盟稱此舉是總理莫迪對「民主的嘲弄」，同樣遭停職的印度國民大會黨人民院議員塔魯爾（Shashi Tharoor）更諷刺：「由於莫迪政府的獨裁，我想是時候為印度的民主寫下訃聞了。」

大批反對黨議員遭停職的起因為何？

《衛報》（The Guardian）表示，停職事件可追溯至2023年12月13日的國會維安問題，當天有6位民眾於多數國會議員仍在議會現場時闖入人民院，並藉機釋放無毒染色煙霧，以此表達對莫迪政府經濟政策及就業市場衰退的不滿。

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