法國國會通過新移民法被批「史上最仇外」，32省拒絕施行，馬克宏陷政治危機
我們想讓你知道的是
對於黨內及左派批評執政聯盟向極右的國民聯盟靠攏，馬克宏大力反駁。他指出極右派希望刪除提供給非法外籍人士的醫療補助，但法案卻保留這項措施。他強調，「在法國有些東西，如住房和醫療，是無條件的」。
（中央社）法國國會19日晚上通過被批為史上最「仇外」的移民法案，為獲足夠票數，執政黨與右派妥協，限縮合法移民多項津貼。不僅黨內不滿，更有32個左派執政的地方政府拒絕施行。但民調顯示，7成受訪者支持新法。
歷經18個月反覆激烈辯論，法國國民議會19日深夜以349票贊成、186票反對，壓倒性通過移民法案。法案極具爭議，使政府身陷危機。法國上議院參議院稍早已通過這項法案。
這項新移民法被視為法國近年最緊縮的政策，不僅左派聯盟反對，連執政聯盟黨團內偏左的成員也表示異議，拒絕和支持法案的極右派「國民聯盟」（RN）同一陣線，251位執政聯盟的議員中有59人棄權或反對，使得執政派系出現裂痕。衛生部長羅梭（Aurelien Rousseau）為表不滿，更於20日辭去職務。
面對排山倒海的議論，總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日晚上接受法國《電視5台》（France 5）專訪時坦言，法案是「妥協的產物」，有不完美之處，但仍守住共和精神。執政聯盟為了在國會取得足夠票數，在許多法條上都與傳統右派共和黨（LR）妥協。
他表示法案目的有二，首先「要打擊移民潮，那些以非法方式抵達的人」，因為如今審查與遣送效率不佳，「會失去控制」。第二，「就是法案提供的，透過語言學習與工作」加速融入社會。
馬克宏坦言法國有「非法移民」問題，移民壓力較10年前劇增，「若說我們掌控一切是錯的，有些事需要改善」。
對於黨內及左派批評執政聯盟向極右的國民聯盟靠攏，馬克宏大力反駁。他指出極右派希望刪除提供給非法外籍人士的醫療補助，但法案卻保留這項措施。他強調，「在法國有些東西，如住房和醫療，是無條件的」。
「我可以負責任地說，國民期盼這樣的法律。若不願未來國民聯盟執政，就應該面對滋養他們的問題」，馬克宏指的便是不斷讓極右派壯大的移民議題。
法國長久以來都以福利大國、「庇護之地」自豪，但極右派與部分右派主張「國民優先」（préférence nationale），即把資源留給法國公民或正式居留者，這樣的意識形態似乎在移民壓力下漸占上風。
新移民法有6大重點。首先為「合法化外籍工作者」，尤其是在缺乏勞動力的產業。第二，簡化驅逐流程，並擴大範圍，如被判刑3年以上的外籍人士都適用；居留不合法本身也將成為輕罪。
第三，國會將每3年為移民配額設定上限。但總統陣營明言這是妥協，認為法條並不合憲。法案20日已送至審查合憲性的憲法委員會，交由其定奪。然而在野批評，執政黨此操作是利用憲法委員會達成自身目標。
第四則是限縮父母為外籍人士之新生兒取得國籍的屬地主義，及確立剝奪雙重國籍者法國公民身分的條件。第五是限縮家庭團聚條件。
第六項最具爭議，減少移民的社會與家庭福利，包括個人居住補助（APL）和60歲以上長者的個人生活自理津貼（APA）。以辯論熱點居住補助為例，失業的合法移民獲得住房福利資格的時間將從取得居留證後6個月延長至5年；但若有工作，則等待時間僅為3個月。
歐洲議會左翼黨團主席歐布瑞（Manon Aubry）20日在社群平台X上砲轟該法為「法國歷史上最仇外的法案」。左派人士與不少民團稱其為「恥辱」，批評是40年來最倒退的法案。
戰場由國會延燒至地方，至少32個左派執政的省份20日宣布拒絕施行移民法中的限縮福利措施，表示在補助上，不該有「國民優先」意識形態，合法外籍人士應和法國公民享有同等協助。
然而社會大眾意見分歧。根據民調機構Elabe20日晚上為《BFM電視台》（BFM TV）所做的最新民調顯示，有7成民眾對法案表示「滿意」。
20日稍早，市場民意機構CSA為《歐洲一台》（Europe 1）等媒體做的民意調查也有相似結果。71%的法國受訪者表示，在就業、居住、社會與家庭補助上，贊成「國民優先」。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
我們想讓你知道的是
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
收聽管道如下：
Apple Podcast ｜ https://pse.is/5fx44z
Spotify ｜ https://pse.is/5fx4bx
KKBOX｜ https://kkbox.fm/Ty0uk3
Google Podcast ｜ https://pse.is/5fx483
澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！