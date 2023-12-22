從斜槓青年到「青貧族」，在乎低薪議題更勝兩岸主權的年輕選民會如何投票？

台灣薪資停滯20年，歷屆政府都承諾解決，但一直沒有改善。有調查顯示低薪困境是年輕選民最重視的議題之一，將對候選人構成選舉壓力，長遠更可能會損害台灣青年對民主政治的信心。

台北的初冬早上，24歲的詩雅（化名）騎腳踏車到達中正區的辦公大樓，這趟15分鐘的「車程」只需5元（新台幣，下同）。她對記者說：「反正我家離公司不遠，重點是可以省交通費。」

來自屏東的她獨自在台北打拼，過著節衣縮食的生活。午休時間，她跑到附近的學校區小吃店，點了一碗70元的肉羹麵。「現在物價漲的很兇，隨便一個好吃一點的便當都要150到180塊，我要把每頓飯的錢壓縮在100塊內。」

這位職場新人大學畢業1年半，在中小型廣告公司任職平面設計師，月薪3萬元（約合950美元），公司偶爾會視乎專項發放獎金3000到6000元。

她的薪水比上不足比下有餘，勞動部統計顯示去年入職的畢業生薪資平均為3.4萬元，但四分之一領著2.5萬元的基本工資，而同期台灣整體薪資中位數為月薪4.3萬元。

Photo Credit: BBC News 詩雅為了省錢每天騎腳踏車到公司上班。

年輕人總體薪水難以追上大城市的物價，以台北市為例，去（2022）年人均月消費支出為3.3萬元，而最新公布的10月消費者物價指數（CPI）年增3.05％，創9個月以來新高，其中食物類漲幅最大。

詩雅說，房租和水電費已經吃掉近三分之一薪水，她不逛街、不買衣服、不娛樂，收支才勉強打平，甚至連象徵「小確幸」的珍珠奶茶也戒掉了，每逢節慶要送禮就倍感壓力，遇到突發狀況更是入不敷支，如近期電腦故障要修理，她只能請求父母代繳每月3000元的分期付款。

「我當然希望趕快獨立，但現階段真的沒辦法。」這位北漂族苦笑道。

忙碌的「斜槓青年」

除了社會新鮮人，年資10年以上的青年也不好過。

35歲台北人柔瑩在傳統產業從事行銷企劃，她形容自己是「薪水卡住的一代」，13年前大學畢業從2.3萬元起薪點開始，兩年後2.5萬元，到第4-5年才3萬元，「那卻是新鮮人的起點。」

她目前月薪約4.5萬元，即剛好超過台灣薪資中位數，她說這已經是公司裡的主管級水平薪水，未來上升空間不大。「只要老一輩的不退休，我們會一直在這迴圈裡打轉。」

在正職看不到薪資上漲希望的她，把皮革手作的興趣發展為副業，不定期在周末市集擺攤，現在每次可以賺1萬多元，另外也在網上接訂單。「錢不夠又想買房子，就只好辛苦一點，而且我不想被一份薪水綁死。」她說。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 台灣房價過去20年漲了4倍，但民眾的實質薪資沒有上升。

另一位斜槓族小翔也告訴記者，光靠正職的薪水無法買房成家，他7年前開始業餘經營健康產品直銷，現在每天下班後平均花2小時處理業務，每月收入有三分之一來自副業。

「現在房價漲不停，像新北市中和區一個30坪的舊公寓也要1200萬，頭期款就要預備400萬了，如果沒有副業根本沒辦法負擔。」

像柔瑩和小翔這樣的斜槓族逐漸成為社會主流，「2023新世代人才大調查」發現，18至35歲在職人士近2成有兼職收入，其中6成多是跨領域兼職，大多從事設計、教學和業務。另一個調查也發現過半新鮮人有意從事兼職，主要原因包括想多賺錢、正職收入太少、工作時間彈性等。

台灣青年民主協會理事長張育萌對記者指出，同輩有一半人下班後有第二份兼差，有些人接案子，有人當家教，也有人當外送員，這現象在生活成本高昂的都市圈更明顯。「朋友之間聊天會問，你這樣子不會太累嗎？然後就說因為薪水不夠啊。這是一個很正常的對話，大家都完全理解。」

坊間很容易把斜槓族浪漫化，但張育萌認為這是社會問題的警號。「斜槓其實就是把工時拉長了，如果一天工作8小時後可以好好休息，誰不願意呢？」

年輕選民怎麼想怎麼投？

年輕人面對的低薪困境反映在大選議題，當地媒體NOWnews月前發佈《2023青年政策白皮書》，委託民調公司對全台20到39歲民眾進行問卷調查，發現有27.6％受訪者認為「青年低薪」是他們最關注的問題，較「兩岸主權」更重要。

總統蔡英文2016年上任時承諾從根本結構解決「青貧族」問題，又形容「勞工永遠是心裡最軟的一塊」。其任內主要措施是提高基本工資，月薪從2016年的2萬元，到了明（2024）年1月將調整為2.7萬元，時薪也從120元調到183元。

但分析認為此舉只能直接惠及最基層勞工，無法帶動整體薪資水平，也未能解決青貧族問題。從數字來看，全台目前仍有一半受僱員工、超過408萬人平均月薪不足4.3萬元，青年族群有超過6成未滿3.5萬元。

Photo Credit: BBC News 首投族林蓉蓉曾到美國實習，認為台灣薪資非常不合理。

21歲大四學生林蓉蓉是本屆大選的首投族，她對記者表示仍在考慮是否返鄉投票，「換了誰，感受度都差不多，問題永遠也在。」

她在台中逢甲大學主修運輸與物流學，目前於當地龍頭承攬公司實習，計算加班費在內月薪約2.9萬元，畢業後轉為正職員工可加到3.2萬，但她說多了3000元也完全不夠用。

這位凖畢業生曾到美國、貝里斯等地實習。比較過各地薪酬、工時和物價後，她認為國外物價高但薪水也高，感受上比較舒適，在台灣則總是不開心，壓力非常大。她直言：「台灣的薪水不是我該領的，這不是我該擁有的生活。」

她表示，儘管在同志平權方面對民進黨有好感，但政治上厭倦藍綠之爭，也不認為選舉能改變生活。「他們永遠把矛頭指向中國，說選了誰中國就打過來，不會討論經濟怎麼樣。」