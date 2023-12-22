從斜槓青年到「青貧族」，在乎低薪議題更勝兩岸主權的年輕選民會如何投票？
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年輕人面對的低薪困境反映在大選議題，當地媒體NOWnews月前發佈《2023青年政策白皮書》，委託民調公司對全台20到39歲民眾進行問卷調查，發現有27.6%受訪者認為「青年低薪」是他們最關注的問題，較「兩岸主權」更重要。
台灣薪資停滯20年，歷屆政府都承諾解決，但一直沒有改善。有調查顯示低薪困境是年輕選民最重視的議題之一，將對候選人構成選舉壓力，長遠更可能會損害台灣青年對民主政治的信心。
台北的初冬早上，24歲的詩雅（化名）騎腳踏車到達中正區的辦公大樓，這趟15分鐘的「車程」只需5元（新台幣，下同）。她對記者說：「反正我家離公司不遠，重點是可以省交通費。」
來自屏東的她獨自在台北打拼，過著節衣縮食的生活。午休時間，她跑到附近的學校區小吃店，點了一碗70元的肉羹麵。「現在物價漲的很兇，隨便一個好吃一點的便當都要150到180塊，我要把每頓飯的錢壓縮在100塊內。」
這位職場新人大學畢業1年半，在中小型廣告公司任職平面設計師，月薪3萬元（約合950美元），公司偶爾會視乎專項發放獎金3000到6000元。
她的薪水比上不足比下有餘，勞動部統計顯示去年入職的畢業生薪資平均為3.4萬元，但四分之一領著2.5萬元的基本工資，而同期台灣整體薪資中位數為月薪4.3萬元。
年輕人總體薪水難以追上大城市的物價，以台北市為例，去（2022）年人均月消費支出為3.3萬元，而最新公布的10月消費者物價指數（CPI）年增3.05％，創9個月以來新高，其中食物類漲幅最大。
詩雅說，房租和水電費已經吃掉近三分之一薪水，她不逛街、不買衣服、不娛樂，收支才勉強打平，甚至連象徵「小確幸」的珍珠奶茶也戒掉了，每逢節慶要送禮就倍感壓力，遇到突發狀況更是入不敷支，如近期電腦故障要修理，她只能請求父母代繳每月3000元的分期付款。
「我當然希望趕快獨立，但現階段真的沒辦法。」這位北漂族苦笑道。
忙碌的「斜槓青年」
除了社會新鮮人，年資10年以上的青年也不好過。
35歲台北人柔瑩在傳統產業從事行銷企劃，她形容自己是「薪水卡住的一代」，13年前大學畢業從2.3萬元起薪點開始，兩年後2.5萬元，到第4-5年才3萬元，「那卻是新鮮人的起點。」
她目前月薪約4.5萬元，即剛好超過台灣薪資中位數，她說這已經是公司裡的主管級水平薪水，未來上升空間不大。「只要老一輩的不退休，我們會一直在這迴圈裡打轉。」
在正職看不到薪資上漲希望的她，把皮革手作的興趣發展為副業，不定期在周末市集擺攤，現在每次可以賺1萬多元，另外也在網上接訂單。「錢不夠又想買房子，就只好辛苦一點，而且我不想被一份薪水綁死。」她說。
另一位斜槓族小翔也告訴記者，光靠正職的薪水無法買房成家，他7年前開始業餘經營健康產品直銷，現在每天下班後平均花2小時處理業務，每月收入有三分之一來自副業。
「現在房價漲不停，像新北市中和區一個30坪的舊公寓也要1200萬，頭期款就要預備400萬了，如果沒有副業根本沒辦法負擔。」
像柔瑩和小翔這樣的斜槓族逐漸成為社會主流，「2023新世代人才大調查」發現，18至35歲在職人士近2成有兼職收入，其中6成多是跨領域兼職，大多從事設計、教學和業務。另一個調查也發現過半新鮮人有意從事兼職，主要原因包括想多賺錢、正職收入太少、工作時間彈性等。
台灣青年民主協會理事長張育萌對記者指出，同輩有一半人下班後有第二份兼差，有些人接案子，有人當家教，也有人當外送員，這現象在生活成本高昂的都市圈更明顯。「朋友之間聊天會問，你這樣子不會太累嗎？然後就說因為薪水不夠啊。這是一個很正常的對話，大家都完全理解。」
坊間很容易把斜槓族浪漫化，但張育萌認為這是社會問題的警號。「斜槓其實就是把工時拉長了，如果一天工作8小時後可以好好休息，誰不願意呢？」
年輕選民怎麼想怎麼投？
年輕人面對的低薪困境反映在大選議題，當地媒體NOWnews月前發佈《2023青年政策白皮書》，委託民調公司對全台20到39歲民眾進行問卷調查，發現有27.6％受訪者認為「青年低薪」是他們最關注的問題，較「兩岸主權」更重要。
總統蔡英文2016年上任時承諾從根本結構解決「青貧族」問題，又形容「勞工永遠是心裡最軟的一塊」。其任內主要措施是提高基本工資，月薪從2016年的2萬元，到了明（2024）年1月將調整為2.7萬元，時薪也從120元調到183元。
但分析認為此舉只能直接惠及最基層勞工，無法帶動整體薪資水平，也未能解決青貧族問題。從數字來看，全台目前仍有一半受僱員工、超過408萬人平均月薪不足4.3萬元，青年族群有超過6成未滿3.5萬元。
21歲大四學生林蓉蓉是本屆大選的首投族，她對記者表示仍在考慮是否返鄉投票，「換了誰，感受度都差不多，問題永遠也在。」
她在台中逢甲大學主修運輸與物流學，目前於當地龍頭承攬公司實習，計算加班費在內月薪約2.9萬元，畢業後轉為正職員工可加到3.2萬，但她說多了3000元也完全不夠用。
這位凖畢業生曾到美國、貝里斯等地實習。比較過各地薪酬、工時和物價後，她認為國外物價高但薪水也高，感受上比較舒適，在台灣則總是不開心，壓力非常大。她直言：「台灣的薪水不是我該領的，這不是我該擁有的生活。」
她表示，儘管在同志平權方面對民進黨有好感，但政治上厭倦藍綠之爭，也不認為選舉能改變生活。「他們永遠把矛頭指向中國，說選了誰中國就打過來，不會討論經濟怎麼樣。」
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
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