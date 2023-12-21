紅海貨輪遭受葉門叛軍攻擊，為何引發油價上漲擔憂？

分析師警告，最近在紅海的貨輪遭受攻擊可能會使得石油和其它商品價格上漲。

在葉門胡塞組織（Houthi，又稱青年運動）武裝分子襲擊一些貨輪後，一些船運公司已暫停通行這條航線。全球第二大航運公司馬士基（Maersk）於週二表示，部分船隻將繞道非洲好望角。

為了保護紅海航線上的船隻，美軍啟動了一項名為「繁榮守護」的海上行動，參與國包括英國、加拿大、法國、巴林、挪威和西班牙。

美國還表示歡迎中國在阻止進一步襲擊方面發揮建設性作用。

反叛分子發誓在曼德海峽（Bab al-Mandeb strait）繼續進行襲擊，該區域是亞歐之間的重要航運通道。分析師已對此發出警告。

「即使美國成功動員整個世界，我們的軍事行動也不會停止。無論這給我們帶來多少犧牲。」胡塞組織的高級官員穆罕默德・阿爾－布哈伊提（Mohammed al-Bukhaiti）在X（以前被稱為推特）上表示。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 經過紅海的油輪

紅海襲擊的影響

美國國防部長洛伊德・奧斯汀週二（19日）與來自40多個國家的部長舉行線上會議，呼籲更多國家參與安全努力。

他表示：「胡塞的這些魯莽襲擊是一個嚴重的國際問題，需要堅定的國際回應。」

英國國防部表示，皇家海軍驅逐艦HMS Diamond將加入新的特遣部隊，因為安全局勢惡化了。

紅海是石油和液化天然氣運輸以及消費品運輸的全球重要航線之一，它位於葉門海岸附近的曼德海峽（又稱淚之門）和北方的蘇伊士運河之間。胡塞武裝組織支持哈瑪斯對以色列的戰爭，聲稱他們瞄凖的船隻正朝著以色列方向前進。然而，一些公司，如Investor Chemical Tankers所擁有的「大西洋天鵝」（Swan Atlantic）商船於週一（12月18日）遭受襲擊，而該公司表示其船隻與以色列沒有關係。

船運公司報告說，船隻受到來自無人機和導彈的襲擊。

不過，坎貝爾大學的海軍歷史學者默科利亞諾（Sal Mercogliano）向BBC分析稱，「彈道導彈確實是一種強大的武器。這是我們首次看到這種武器擊中船隻。這是一種非常難擊落的導彈。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 由於汽油是由石油提煉而來，原油價格的上升通常會轉化為泵價的提高。

此外，儘管啟動了確保紅海安全通行的國際行動，馬士基公司表示，目前尚不清楚何時將恢復沿該航線的航行，將視情況逐案評估。該公司表示，雖然很欣喜聽聞維繫該地區安全的努力有改善，但「目前仍難以確定」何時將返回紅海航線。

與此同時，德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）公司擁有的Al Jasrah商船在上週也遭受襲擊。

該公司說，儘管歡迎新的特遣部隊進場維安，但仍需要對紅海通行的安全性有100％的保證，以讓船隻能夠返回。而繞過好望角的替代航線航程將增加約3500海哩。赫伯羅德媒體代表豪普特（Nils Haupt）回應BBC稱：「我們從東地中海到新加坡。通常經過蘇伊士運河需要13天。如果不通過該運河，那就要花上31天。」

近日許多貨輪在紅海一帶遭受越來越嚴重的襲擊。

Investor Chemical Tankers代表稱，該公司這艘名為「大西洋天鵝」（the Swan Atlantic）的油輪在週一（19日）被「不明物體」擊中。而馬士基公司則在上週五描述了一次「觸目驚心」的情況，其中包括「馬士基直布羅陀」面對攻擊「千鈞一髮」的意外以及對另一艘集裝貨船的攻擊。

石油巨頭英國石油（BP）週一（18日）表示將暫停所有通過該航線的原油運輸。競爭對手能源巨頭殼牌石油（Shell）尚未發表評論。

油價目前尚未受到太大。本週一油價上漲1％，週二價格變動不大，基凖布倫特原油價格約為每桶78美元。

原油價格上升通常會導致燃油價格提高。

不過，RAC汽車集團的燃料發言人西蒙・威廉斯解釋，儘管船隻繞過紅海可能推高石油價格，但目前每桶油價仍低於80美元，比9月底低了15美元。他又說：「馬上就談論紅海將立即影響燃油價格是沒有幫助的。因為，我們仍在等待零售商充分計入更低的批發成本所節省的價格。我們不想給予他們一個理由，讓他們不再繼續降低價格，尤其是在一年中最昂貴的時候。」

威廉斯還補充說，當前的汽油價格每公升1.42英鎊，平均應該便宜約10便士：「這意味著即使紅海局勢惡化，最大的零售商也沒有理由提高價格，因為燃油價格仍然過高，」他說。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 儘管啟動了確保紅海安全通行的國際行動，馬士基公司表示，目前尚不清楚何時將恢復沿該航線的航行。

《勞埃德船運名錄》總編輯理查德・米德接受BBC廣播4台採訪時說：「若油輪繼續改道，情況會非常有趣。這將是一個更加微妙平衡的市場，可能會對全球供應鏈產生嚴重影響。」

然而，改道不僅會影響石油。因為米德先生解釋，現在全球有12%的貿易經由紅海進行，約為每年1萬億美元的商品價值：「我們已經看到大多數主要的集裝貨船公司，這些公司主要運載一些成品、電視、電子產品、運動鞋，它們幾乎全都開始改道。」

赫伯羅德公司則向BBC解釋，今年底該公司將25艘船改道，這將花費數千萬美元，因為這些船在襲擊發生之前已經預訂。然而，該公司表示新的訂單「可能」會導致成本上升。

英國出口和國際貿易學會的佛吉恩納（Marco Forgiona）告訴BBC說，貨船改道將增加燃料和保險成本，「而且還有一個問題，船隻去了錯誤的地方，貨櫃也在錯誤的地方，這可能導致港口擁擠和進一步的延誤。」不過，赫伯羅德公司的豪普特表示，儘管他預計未來幾週將在一些港口看到擁擠，「我不認為它會像我們在新冠疫情期間看到的那種情況。是的，我們將看到一些麻煩，可能會有延誤，但我不認為這將導致供應鏈完全中斷。」