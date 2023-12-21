川普造勢稱無證移民「污染美國血液」，仇外言論引發朝野抨擊，白宮批法西斯主義

川普仇外言論連發，造勢稱無證移民污染美國血液

（中央社）美國共和黨總統參選人川普16日再次發表他先前曾被批為仇外和呼應納粹的言論，說無證移民正在「污染我們國家的血液」。

《路透社》報導，川普在新罕布什爾州的造勢會發表上述言論。他在活動中譴責美墨邊境的移民過境行為；美墨邊境移民數量在 9月創下新高。

川普承諾，若當選第2個4年任期，將打擊非法移民並限制合法移民。

川普在杜倫（Durham）的造勢會上說：「他們正在污染我們國家的血液。」他說，除了南美洲，移民還從亞洲和非洲湧入美國，「世界各地的人都湧入我們的國家」。

川普9月下旬接受右傾網站「國家脈動」（The National Pulse）訪問時也使用了同樣的「污染血液」語言，引起猶太組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）譴責，該聯盟領袖葛林布拉特（Jonathan Greenblatt）稱這種說法「種族歧視、仇外、令人厭惡」。

曾出版法西斯主義相關著作的耶魯大學教授史坦利（Jason Stanley）表示，川普反覆使用這種語言很危險。史坦利說，川普的話呼應納粹（Nazi）領導人希特勒（Adolf Hitler）的言論，希特勒在其自傳「我的奮鬥」（Mein Kampf）中，警告德國人的血液不要被猶太人污染。

川普指移民污染美國血液，白宮：呼應法西斯主義

美國前總統川普（Donald Trump）在說出移民正在「污染我們國家的血液」的言論之後，白宮17日予以譴責，形容川普言論與法西斯主義類似。

白宮副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）表示，無論是「呼應法西斯主義者和暴力白人至上主義者的怪誕觀點」，還是「發聲威脅鎮壓那些與政府意見不同的人」，這些「都是在危險打擊所有美國人的尊嚴與權利、襲擊我們的民主和公共安全」。

貝茨在聲明中說：「這與我們作為美國人所主張的一切背道而馳。」

移民問題預料將成為明年11月美國總統大選最具爭議性的議題之一。

川普16日在新罕布什爾州杜倫（Durham）的造勢活動中說，「他們讓我認為實際上達1500、1600萬人進入我們國家的時候，我們手頭的工作便十分繁重。他們正污染我們國家的血液」。川普並未對上述移民數字提供證據。

川普接著引述俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的話，藉此說明針對自己的多項刑事起訴都是基於政治迫害。

川普說，「就連普亭…也親口說拜登基於政治動機迫害競爭對手的作法，對俄羅斯十分有利，因為這代表美國政治制度的腐敗。」

川普過去就曾盛讚過普亭，即便普亭出兵入侵烏克蘭，如今再以普亭的話來攻擊美國司法制度，白宮17日直批川普是「讚揚獨裁者」。

貝茨表示，「正如總統拜登始終說的，我們的領袖有責任以我們共同的價值觀讓團結一氣，而不是用仇恨冷酷來分裂美國人，或威脅我們立國之初所要捍衛的核心自由。」

新罕布什爾州下個月將舉行共和黨黨內初選，目前川普在共和黨總統提名戰中遙遙領先其他對手。贏得共和黨初選的候選人，將在明年美國大選與民主黨籍總統拜登一決高下。

川普稱無證移民污染美國血液，引發朝野抨擊

美國共和黨籍總統參選人川普稱無證移民正在「污染我國血液」的言論引發爭議。民主黨籍現任總統拜登20日駁斥川普，稱「多元化是我們的優勢」，並稱是移民使美國更強大。

《路透社》報導，川普16日在新罕布什爾州造勢會上聲稱，無證移民正「湧入」美國，並且「污染我們國家的血液」。之後，他19日又在愛荷華州造勢會上指稱，進入美國的無證移民正「摧毀我們國家的血液」。

對此，拜登20日在威斯康辛州對非裔商會表示：「我們永遠相信，多元化是我們作為一個國家的優勢。作為總統，我不相信，前總統昨天再道出那番言論，移民正在污染，污染我們的血液。」

拜登還說：「當我們充分利用這個國家的人才時，經濟和我們的國家會變得更強大。我的政府將繼續對抗這些攻擊，因為每個人都應獲得公平機會…。」

此外，川普此番言論也在共和黨內引發批評。共和黨籍緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）表示，她認為這番言論相當可怕，這些言論沒有立足之地，尤其是出自前總統之口。

共和黨籍南達科他州參議員朗茲（Mike Rounds）則指出，他無法苟同川普這番「令人無法接受的言論」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航