2024總統大選政見發表會：賴清德政見會拆解老家爭議，左右開攻反擊侯柯
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對於萬里老家交付公益信託、打造成礦工生活紀念館，賴清德表示，未來會委託律師處理這些專業問題；他並向內政部、地方政府喊話說，全國有32公頃、上面有成千上萬的礦工住戶，這些都需要幫忙。賴清德還說，他在政見會邀請侯柯分別把房子跟土地也交付公益信託，但他們沒有回答他，「也許記者可以去問他們，為什麼沒有回答我的問題」。
（中央社）2024首場總統候選人電視政見發表會20日晚登場，雖然政見會沒有交叉詰問，但民進黨總統候選人賴清德利用3輪意見陳述，火力全開，左批侯友宜、右打柯文哲，就貪腐、兩岸議題、居住正義等議題一波波攻防。
2024大選倒數，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜20日晚間7時參與首場總統候選人電視政見發表會，透過3輪政見發表正面交鋒。
賴清德在首輪發言，以「我的對手們不是用仇恨動員，就是用偏頗的言論抹黑攻擊我」破題，他先闡述棄醫從政的心路歷程。
他接著承諾，將為國家社會人民扛起4項重大使命，透過4大和平支柱行動方案、發展5大信賴產業等，保衛國家生存、守護2350萬人生命、照顧全國民眾生活，打造民主和平的台灣。
他並質疑2位對手接受九二共識、主張兩岸一家親，將國家安全寄託在侵略者的善意，根本是「五十步笑百步」，無法保護國家。
對於侯友宜表示「兩岸的護國神山是中華民國憲法」，賴清德在第二輪發言時一開始就強硬回擊「這是我以前從來沒聽過的神話，因為這要中華人民共和國接受才有可能，侯市長你認為可能嗎？」
賴清德並大篇幅反擊對手指控民進黨貪腐。他說，超思購蛋案已調查完畢，只有2個人被起訴，一個是Lin bay好油、民眾黨黃國昌的好朋友，另一個是國民黨黨工許哲賓；88槍擊案開槍和幕後的人都抓到了，都和國民黨有關。
近來，賴清德萬里老家違建爭議延續，他在政見發表會當場宣示，願意把房子交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」。
賴清德更把矛頭指向侯友宜的「大群館」，以及柯文哲被指將農地闢建停車場非法收取租金，問柯侯是否願意跟進、交付公益信託。
第三輪政見發表，賴清德要求對手「不要傻傻的跟著中國定義台獨，也不要跟著中國一直檢討受害的台灣。」
他向侯柯表示，「在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」
賴清德細數8年執政成績，他說，「如果8年前是其他路線贏得選舉，那經過8年來的國內外挑戰，台灣會變成什麼樣子？」
政見會後，媒體提問，網友認為賴清德口才氣勢比另外兩位要好。賴清德笑說，感謝肯定，他凡事都認真準備、認真應對，未來會繼續努力。
對於萬里老家交付公益信託、打造成礦工生活紀念館，賴清德表示，未來會委託律師處理這些專業問題；他並向內政部、地方政府喊話說，全國有32公頃、上面有成千上萬的礦工住戶，這些都需要幫忙。
賴清德還說，他在政見會邀請侯柯分別把房子跟土地也交付公益信託，但他們沒有回答他，「也許記者可以去問他們，為什麼沒有回答我的問題」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
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AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
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