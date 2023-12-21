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2023/12/21,
政治

2024總統大選政見發表會：侯友宜政見會猛攻賴清德，國台語夾雜手板助陣

2024總統大選政見發表會：侯友宜政見會猛攻賴清德，國台語夾雜手板助陣
國民黨總統候選人侯友宜（圖）20日晚間在首場公辦 電視政見發表會後受訪表示，民進黨候選人賴清德在 政見會上發布了2條假訊息，包括說他反核能以及否 定政府將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU）。中央社記者吳家昇攝 112年12月20日

我們想讓你知道的是

侯友宜會後面對媒體時說，賴清德在政見會上發布2條假訊息。有關核能，他從來沒有反對過核能，只要核安以及處理核廢料，核能一定可以用，賴清德竟然說他反對核能。第2條假訊息是開放印度移工在勞動部以及《彭博社》發布的新聞中，已經在談協議，準備簽訂MOU，賴清德竟然否定，這也是假訊息。

（中央社）總統大選首場電視政見發表會20日登場，國民黨總統候選人侯友宜砲火四射，猛攻賴清德的台獨主張，以及對民進黨弊案視而不見等；他並表示，賴清德在政見會發布2條假訊息，包括說他反核能，以及否定政府將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU）。

2024大選倒數，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜20日晚間7時參與首場總統候選人電視政見發表會，透過3輪政見發表正面交鋒。

侯友宜在3輪的發言中，國、台語並用，不斷對賴清德提出質疑，砲火猛烈。但面對柯文哲，僅在第2輪發言時回應柯文哲，指出柯文哲說自己不會貪污，他也不會貪污；侯友宜在提出政見時，也準備手板輔助說明，包括「青年5好康」以及「5大能源主張」等。

侯友宜在首輪發言中，先是對賴清德的台獨主張，提出質疑，並拿出賴清德擔任國大代表時高舉台獨萬歲的照片手板。

侯友宜說，賴清德好幾度主張台獨，所謂台獨就是正名、制憲、建立台灣共和國，現在要選總統就拗說務實台獨工作者定義不同，完全髮夾彎，是否要騙選票。同時，他也說，民進黨執政下人民痛苦指數創10年新高、經濟成長率創14年新低，以及民進黨一黨專制，獨裁又鴨霸，綠色執政可以說是貪腐無能保證。

第2輪發言時，侯友宜聚焦民進黨不照顧年輕人，以及民進黨興建社會住宅跳票等問題，侯友宜指出，總統蔡英文說要建20萬戶社會住宅，現在也跳票，賴清德擔任台南市長時，則是一戶都沒建，現在開出要在8年興建13萬戶社會住宅，一定會跳票。

針對兩岸議題，侯友宜指出，兩岸的護國神山是中華民國憲法，不管要談九二共識或是什麼共識，都在中華民國憲法底下，他反對一國兩制、反對台獨，堅守台灣的民主自由，用嚇阻、提升自身實力來對話交流，不要抹紅他，也不要都用嘴在愛台灣，他一輩子是用生命在愛台灣，他用行動證明，有實力來顧台灣。

進入第3輪發言時，侯友宜猛批民進黨能源政策與綠能弊案，並要賴清德說明要擁抱或放棄核能；侯友宜說，這場選舉是清廉與貪腐選擇，有人說「新潮流不倒，台灣賠一半；新潮流若散，黑金少一半」。

侯友宜強調，如果是負責任的政治人物，就要向人民說清楚是要擁抱或放棄核能，不然民進黨光廢除核四就花了好幾千億，人民想知道賴清德是不是要走回頭路，不要騙選票，接下來又跳票。

侯友宜會後面對媒體時說，賴清德在政見會上發布2條假訊息。有關核能，他從來沒有反對過核能，只要核安以及處理核廢料，核能一定可以用，賴清德竟然說他反對核能。第2條假訊息是開放印度移工在勞動部以及《彭博社》發布的新聞中，已經在談協議，準備簽訂MOU，賴清德竟然否定，這也是假訊息。

侯友宜並詢問賴清德，如果賴清德說高端沒問題，為什麼資料要封存30年，不給人民看，問題在哪，賴清德沒說；民進黨弊案這麼多，賴清德擔任過行政院長，現在擔任副總統，為什麼都不查、不問，反而說都沒事，好像已經查完了，這2個問題也是他對賴清德的質疑。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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