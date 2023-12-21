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2023/12/21,
政治

2024總統大選政見發表會：柯文哲收斂攻勢，聚焦三大主題談政見

2024總統大選政見發表會：柯文哲收斂攻勢，聚焦三大主題談政見
民眾黨總統候選人柯文哲20日在首場公辦電視政見發 表會後受訪，有媒體問及如何看待兩名對手激烈交 鋒，柯文哲說，這是政見發表會，剛才就是個典型例 子，藍綠就是一直罵來罵去，問題是對台灣現在的問 題沒有好處，因此他寧可花點時間來講財政紀律、數 位治理、司法改革，「罵來罵去對國家沒什麼幫 忙」。中央社記者吳家昇攝　112年12月20日

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柯文哲受訪表示，這是政見發表會，剛才就是個典型的例子，藍綠就是一直罵來罵去，問題是對台灣現在的問題沒有好處，因此他寧可花點時間來講財政紀律、數位治理、司法改革，「罵來罵去對國家沒什麼幫忙」。

（中央社）台灣民眾黨總統候選人柯文哲20日在電視政見會聚焦國家治理、財政紀律和居住正義三大主題，政見會上較少與另外2位對手交鋒。柯文哲會後受訪表示，藍綠就是一直罵來罵去，但對台灣的問題沒有好處。

2024大選倒數，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜20日晚間7時參與首場總統候選人電視政見發表會，透過3輪政見發表正面交鋒。

柯文哲第一輪發言提出國家治理政見，強調「共融社會、國家治理」是他的理念，並表示願意在對等尊嚴前提下與中國大陸交流，將以「5個互相」與對岸互動。

柯文哲第二輪則花許多時間闡述財政紀律重要性，除了批評蔡政府特別預算浮編，也抨擊民進黨執政後不敢修財政收支劃分法，全面執政後不肯放下分配預算的「魔戒」。他主張，修改預算法中特別預算空白授權條文，並修正財政收支劃分法，避免地方政府樣樣都看中央臉色。

柯文哲的第三輪發言則聚焦居住正義，雖然過程中批評民進黨總統候選人賴清德喊「百萬戶社宅」將跳票，但也主張大力蓋社會住宅、大力改革稅制、大力補貼租金，希望將台北蓋社宅的經驗推廣至全國。

政見會結束後，柯文哲在離開前接受媒體聯訪。媒體詢問，如何看待政見會上兩位對手激烈交鋒，以及如何自評。

柯文哲受訪表示，這是政見發表會，剛才就是個典型的例子，藍綠就是一直罵來罵去，問題是對台灣現在的問題沒有好處，因此他寧可花點時間來講財政紀律、數位治理、司法改革，「罵來罵去對國家沒什麼幫忙」。

談及賴清德在政見會上質疑柯文哲把名下農地爭議推給父母，柯文哲坦言，在昨天之前他根本不知道這件事，他就算回新竹也不會去看那塊地，但若有問題他就會馬上處理，不像賴清德，說謊被抓到又不肯改，至今也沒有繳稅紀錄，甚至叫憲兵去當老家保全兼掃地，到20日才喊出要把老家公益信託，「Too late. 太慢了」。

賴清德在政見會上也要求柯文哲把農地拿去公益信託。柯文哲回應，「我是沒有差」，但認為只要恢復農地使用就好，他也一定會把農地上的水泥挖起來。

至於賴清德在政見會上提到，在中國眼中，他們三人站在這裡參選總統通通都是台獨。柯文哲說，他們是選中華民國總統，又不是選台灣國總統，賴清德說他們三個台獨，應該問賴清德「你現在是在選台灣共和國的總統？」他強調，他是選中華民國總統。

媒體也問柯文哲，稍早抽籤時賴清德是否提到「西裝穿得比我緊」，會不會覺得賴清德記仇。柯文哲說，他聽過朋友形容，賴清德是西裝脫不下來，他則是西裝穿得上去。他說，他當醫生，不會把每個人都當作敵人。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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