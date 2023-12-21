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2023/12/21,
政治

柯文哲農地確認違規當停車場使用，新竹市府要求30天內改善；民進黨：違法收租15年涉逃漏稅

柯文哲農地確認違規當停車場使用，新竹市府要求30天內改善；民進黨：違法收租15年涉逃漏稅
民眾黨總統候選人柯文哲遭指名下農地未農用，疑出租作為遊覽車停車場，柯文哲19日曾表示，已聯絡其他地主通知業者移車，也主動聯繫怪手業者儘速刨除瀝青、回歸農地使用，目前該處已無車輛停放並拉起封鎖線。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

民眾黨新竹黨部主委李國璋接受媒體採訪指出，經聯繫代書了解地籍資料及土地艦界，昨（20）日下午會到場張貼施工告示，讓附近居民了解近日將有大型機具進場施工；竹市府指出，新竹市稅務局有依規定對地主發稅單課徵地價稅，此農地經查均有繳交。此農地是否有收取租金課稅部分，因租賃所得涉及國稅，應向國稅局申報。

柯文哲農地確認違規使用，新竹市府要求30天內改善

（中央社）民眾黨總統候選人柯文哲遭指名下農地出租當停車場。新竹市政府指出，昨（20）日派員現勘後確認此農地未做農業使用，將發文限期30天內改正恢復農用，否則將罰6萬至30萬元。

柯文哲擔任台北市長時曾申報新竹市隆恩段的農牧用地，土地登記時間是2008年9月22日。柯文哲昨晚表示，他19日派人去看那塊地，上面真的有遊覽車，既然農地違規，他趕緊聯絡其他地主，通知遊覽車業者就把車子移走。

《中央社》記者昨日實地走訪，現場已無停放遊覽車，農地入口被拉起封鎖線。

民眾黨新竹黨部主委李國璋接受媒體採訪指出，經聯繫代書了解地籍資料及土地艦界，昨日下午會到場張貼施工告示，讓附近居民了解近日將有大型機具進場施工。

新竹市政府向《中央社》記者表示，昨日派員前往現場勘查後，確認此農地未作農業使用部分，將發文限期30天內改正恢復作農業使用，屆期若未改善將依《區域計畫法》規定開罰新台幣6萬元至30萬元。

竹市府指出，新竹市稅務局有依規定對地主發稅單課徵地價稅，此農地經查均有繳交。此農地是否有收取租金課稅部分，因租賃所得涉及國稅，應向國稅局申報。

柯文哲農地違規使用，民眾黨部貼告示將施工回復

（中央社）民眾黨總統候選人柯文哲農地違規使用，竹市府要求30天內改善。民眾黨新竹黨部主委李國璋指出，昨日下午會到場張貼施工告示，讓附近居民了解近日將有大型機具進場施工回復。

柯文哲擔任台北市長時曾申報新竹市隆恩段的農牧用地，土地登記時間是2008年9月22日。柯文哲昨晚表示，他19日派人去看那塊地，上面真的有遊覽車，既然農地違規，他趕緊聯絡其他地主，通知遊覽車業者就把車子移走。

李國璋指出，經聯繫代書了解地籍資料及土地艦界，昨日下午會到場張貼施工告示，讓附近居民了解近日將有大型機具進場施工。

民進黨新竹市議員曾資程昨日在臉書（Facebook）發文指出，柯文哲名下農地違規未農用，鋪上瀝青涉當停車場使用，這些爭議行為與民眾黨標榜的土地正義居住正義價值悖離。市府已要求改善，此農地不應只是刨除表面瀝青，應回復到涉設停車場前的樣貌。

國民黨新竹市議員張祖琰接受《中央社》記者電訪表示，人民對於總統候選人會有高標準期待，相較其他候選人遇到房屋或土地爭議「耍賴皮」，柯文哲處理這起事件的方式會較被接受，但仍應及早知道土地使用是否合法，才是最正確的做法。

民眾黨新竹市議員宋品瑩告訴《中央社》記者，她認為柯文哲面對事件的處理速度明快，柯文哲會依規定盡快恢復到土地原本的使用規範。

新竹市政府產業發展處指出，昨日已發文給柯文哲等多名農地所有權人，限期30天內改正恢復作農業使用，地主可依文向合法土石方資源堆置處理廠申請除理清除後的廢棄土石方，並向新竹市政府都市發展處核備後才能進行。

民進黨：柯文哲農地當停車場，違法收租15年涉逃漏稅

（中央社）民眾黨總統候選人柯文哲遭踢爆名下農地違法租給遊覽車公司當停車場，民進黨發言人張志豪昨日表示，柯文哲知法犯法，如果沒有遭踢爆就會繼續貪，農牧用地非農用且違法收租15年，不僅涉及逃漏稅，還違法謀取長達15年「無本停車收入」的租金暴利。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，卓冠廷所稱之土地，並未經過套圖與丈量，昨日下午柯辦已經請專業團隊進行測量，將會積極處理所持有的土地。

張志豪昨日表示，柯文哲日前才發表農業政策宣示「守護農地」，結果就被踢爆持分特有農地區農牧用地違法作為停車場使用，面對自身的重大爭議，柯文哲昨晚竟然用直播方式脫罪卸責，昨日再神隱迴避，對照過去都在大街上檢討別人，自己觸法違規被抓就躲小巷道歉，柯文哲的「雙標怯懦」已再次被認證。

張志豪說，柯文哲還有兩大違法爭議必須說清楚，而不是開直播混淆視聽，企圖卸責輕輕帶過，首先是柯文哲知法犯法，如果沒有遭踢爆就會繼續貪，農牧用地非農用且違法收租15年，不僅涉及逃漏稅，違法謀取長達15年「無本停車收入」的租金暴利。

他表示，柯文哲基於「理性、務實、科學」，是不是應該趕緊試算收入金額，立刻公開；再來，是否報稅，也請公開；更離譜的是，柯文哲不只每個月收租金賺飽飽，一旦未來都市規劃大開發，柯家不只收租，可能還發大財。

此外，張志豪說，柯文哲表示買了這塊農地才知道已經鋪水泥，聲稱「1985年前地主蓋了二層樓的農舍，旁邊種菜算是符合農用」、「2004年農舍前開始停一些遊覽車，但2/3都還是綠地」，他批評，這些說法顯然在裝傻說謊。

張志豪說明，調查航測圖及農地變化，發現柯文哲買農地的同一年就已經做停車場了，不只是鋪水泥而已。既然自稱買地之前就知鋪設水泥地，原來柯文哲守護農地的標準是可接受農地上蓋水泥，根本是光速自我打臉。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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