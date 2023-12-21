哈瑪斯領導人抵達埃及討論停火，以色列：加薩2萬死是消滅哈瑪斯的代價

為討論加薩停戰、釋放人質，哈瑪斯領導人抵達埃及

（中央社）隨著以色列和哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊的戰爭可能達成另一次停戰和釋放人質協議的希望增大，哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）今天（當地時間20日）訪問埃及。

《法新社》報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯發聲明表示，長居在卡達的哈尼雅為與埃及官員討論「猶太復國主義者（指以色列）侵略加薩走廊的事態發展和其他問題」，今天抵達埃及首都開羅。

哈尼雅在造訪開羅前，曾與伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）於卡達首都杜哈會面。

與哈瑪斯關係密切的消息人士昨天告訴《法新社》，哈尼雅將與埃及情報首長卡邁爾（Abbas Kamel）等人就「停止侵略和戰爭，準備釋放囚犯的協議」進行會談。

由於未被授權談論這次訪問而匿名的消息人士表示，會談將「討論停止侵略和戰爭，並為釋放囚犯和結束對加薩走廊的圍困達成協議」。

一名與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）關係密切的消息人士告訴《法新社》，納哈拉（Ziad Nakhaleh）也將前往開羅進行會談。

加薩死亡人數破2萬大關，布林肯籲國際也對哈瑪斯施壓

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯政府媒體辦公室今天指稱，自與以色列開戰以來，加薩走廊（Gaza Strip）迄今至少已有2萬人遇害。

《法新社》報導，哈瑪斯政府媒體辦公室指稱，自10月7日以哈戰爭爆發以來，加薩大約已有8000名孩童喪生，以及6200名婦女遇害。

在以色列的加薩軍事行動受到全球廣泛批評後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，國際社會也須對哈瑪斯施壓，而不是只針對以色列。

布林肯在記者會上指出：「如果全世界也能對此有一致主張，這將會是一件好事。」

加薩持續遭轟炸官員稱已近2萬死，以色列：消滅哈瑪斯代價

面對全球對以色列轟炸造成加薩驚人傷亡的警告，以軍官員19日說，大量平民傷亡是以色列摧毀哈瑪斯的激烈行動和這個武裝團體城市戰戰略的代價。

《路透社》報導，加薩官員表示，過去10週，以色列已對此地投下數以千噸計彈藥，使這個狹長的地中海走廊淪為廢墟，造成近2萬人死亡，據信還有更多人被埋在倒塌的建築下。此外還有5萬多人受傷，醫療服務卻微乎其微。

2名官員19日在距離加薩45公里遠的帕勒馬希姆空軍基地（Palmachim Air Force Base）表示，以色列承認，在每次發動攻擊前，都會對平民生命代價與軍事優勢評估進行權衡。

其中一人表示，以色列空軍發動「數以千計次攻擊，這些攻擊常常需要強大火力」才能突破哈瑪斯在加薩地底的隧道。

這名官員在這個沿海基地對記者說：「造成大量平民傷亡，真是悲慘。」灰色軍事無人機每天在此起飛進行轟炸。

基於安全原因，以色列軍方要求不要透露這些官員姓名。

以色列最高戰爭目標是瓦解哈瑪斯的軍事力量，以防止這個伊斯蘭武裝團體在10月7日越界攻擊，殺害近1200人並擄走大批人質後又進一步發動攻擊。

然而，10週來的猛烈攻擊造成這個巴勒斯坦飛地大量民眾死傷，已讓以色列漸失國際支持，面臨縮減攻擊規模的壓力也升高。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日敦促以色列降低對平民的傷害。

法國、英國和德國17日擴大呼籲停火的聲浪，美國總統拜登上週也批評以色列進行「無差別轟炸」。

以色列國防軍回應置評要求時表示，他們根據國際法採取了可行的預防措施，來降低對平民的傷害。

哈瑪斯高階官員哈馬德（Ghazi Hamad）17日說，以色列「任意轟炸容納數十萬流離失所民眾的學校和營地，以及受到國際人道法保護的醫院」。

以色列法律顧問表示，當醫院被戰鬥人員使用，就成了合法的軍事目標。哈瑪斯否認利用醫院或學校等民間基礎設施進行活動。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航