復交兩年，尼加拉瓜與中國升級「戰略夥伴關係」，外交部：奧蒂嘉自甘淪為破壞民主幫凶，令人不齒
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我國外交部表示，台灣過去長期提供有益尼國計畫，但尼加拉瓜總統奧蒂嘉為謀取個人私利，中止台尼外交關係轉而扈從中國，多次迎合中國惡意扭曲台灣主權地位，自甘淪中國破壞民主與和平幫凶，令人不齒。
復交兩年，尼加拉瓜與中國升級為戰略夥伴關係
（中央社）中國和尼加拉瓜20日升級雙邊關係，為亞洲大國中國對遭到制裁的中美洲國家尼加拉瓜提供更多經濟支持做準備，同時助長北京在美國後院的戰略野心。
《路透社》報導，尼加拉瓜與台灣斷交後，北京和馬納瓜（Managua）當局於2021年復交。美國官員認為，在西方國家以侵犯人權為由制裁尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府後，中國可能進行新投資的誘惑導致上述外交轉向。
中國國營媒體報導，復交兩週年之際，中國國家主席習近平在電話中告訴奧蒂嘉：「我願同奧蒂嘉總統一道，以今天宣布建立中尼戰略夥伴關係為新起點，推動中尼關係不斷取得新成果，打造團結合作、互利共贏的典範。」
習近平宣布，中尼自由貿易協定將於明年1月1日正式生效。
作為世界第2大經濟體，中國已經是中美洲和拉丁美洲的主要投資者，在美國逐步升高對奧蒂嘉政府經濟壓力之際，中國可以對尼加拉瓜提供受到歡迎的財政支持。
中國國營媒體在報導中引述習近平指出：「中方也願同尼方加強在國際事務中團結協作，反對霸權主義、強權政治。」
尼加拉瓜還面臨來自加拿大、英國和歐洲國家的制裁，而聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）3月在報告中更作出尼加拉瓜政府犯下「構成違反人道罪的廣泛和系統性侵害人權」的結論。
奧蒂嘉政府2018年血腥鎮壓被認定為非法的反政府抗議活動，監禁遭控煽動政變的數十名反對派人士。人權團體譴責這些行動墮入獨裁統治。
中國外交部指出，尼加拉瓜重申不會與台灣進行任何形式官方交流。
尼加拉瓜鄰近美國，對中國具有戰略重要性。北京近年來穩定增進在這個地區的外交接觸，3月與尼加拉瓜鄰國宏都拉斯建交，也向外交孤立的鄰近國家古巴和委內瑞拉提供支持。
外交部：奧蒂嘉自甘淪中國破壞民主幫凶，令人不齒
外交部20日說，台灣過去長期提供有益尼國計畫，但尼加拉瓜總統奧蒂嘉為謀取個人私利，中止台尼外交關係轉而扈從中國，多次迎合中國惡意扭曲台灣主權地位，自甘淪中國破壞民主與和平幫凶，令人不齒。
外交部20日晚間表示，中國國家主席習近平與尼加拉瓜總統奧蒂嘉發表兩國建立戰略夥伴關係聯合聲明，其中謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分，尼方堅決反對任何形式的『台灣獨立』」說法。
外交部強調，對中國共產黨威權政府一再拉攏黨羽，發表貶損台灣主權地位的不實謬論，表達強烈抗議並予以嚴厲譴責。
外交部嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治過台灣一天，這是客觀事實也是現狀，任何國家皆無權也不可能藉由發表所謂的聯合聲明片面否定台灣主權地位。
外交部指出，台灣過去長期提供多項有益尼國民眾合作計畫，但奧蒂嘉為謀取個人私利，於中止兩國外交關係後轉而扈從中國，並多次迎合中國共產黨威權政府發表惡意扭曲台灣主權地位的言論，自甘淪為中國破壞民主與和平的幫凶，令人不齒。
外交部呼籲，尼國政府勿再扈從中國政府顛倒是非，並及早認清中國擴張霸權的野心，與其一味迎合中國政府，不如多加關切自身民主法治與人權狀況的毀壞，以免被國際社會唾棄。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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