長期低利率被指高房價禍首，央行6點說明強調政策獨立性：利率政策主要用於穩定物價

（中央社）外界質疑央行採取低利率、低匯率政策，以創造盈餘繳庫，應提高獨立性及透明度；中央銀行昨（20）日於新聞稿提出6點說明，強調央行已具獨立性，且外界質疑的高房價議題，利率只是影響因素之一。

中央銀行的長期低利率政策，曾被部分央行理事認為不利總體經濟發展，近期在野黨點名高房價與通膨的禍首，就是央行的低利率與低匯率政策。中央銀行昨日發布新聞稿，一一回應外界質疑，首先，央行法定經營目標並不包含盈餘繳庫，央行不需要、更不會採取低利率及低匯率來達到盈餘繳庫。

其次，近年台灣通膨壓力上揚，並非低雙率所致；房價方面，影響因素眾多，利率只是其一，政府也已推出「健全房地產市場方案」，跨部會共同因應。

央行說明，近年台灣通膨壓力上升，主要是受疫情、俄烏戰爭影響，國際原物料成本上漲，以及疫後國人休閒娛樂服務消費供不應求，加上最近颱風、豪雨來襲推升蔬果漲幅，而非低雙率所致。

至於大眾關注的房價議題，央行表示，影響房價因素眾多，主要受到各地區住宅市場供給、需求，以及住宅制度面，如不動產稅制、土地使用規定、社會住宅興建、住宅租賃市場等因素影響。

央行直言，政策利率調整影響廣泛，除了牽動房貸利率，也會影響企業及個人其他貸款；各國央行的利率政策主要用於穩定物價，而非用來處理房價問題。

央行指出，日本、瑞典曾以升息對抗房價，均以失敗收場；國際貨幣基金（IMF）更曾說過，以調升利率處理高房價問題是「大而無當（too blunt）」的手段。

第三， 法制及實務上，央行理事會與貨幣政策已具獨立性。德國民間最大智庫貝特曼基金會多次指出台灣央行具有完全獨立性，且央行經營績效普受國際肯定，包含S&P、Moody’s、Fitch三大國際信評公司。

第四，央行致力貨幣政策透明化與對外溝通，增進外界對央行貨幣政策的了解、信任，從而強化貨幣政策的有效性。

對於外界認為可設立金融穩定相關組織，央行則於第五點回應，央行及金管會均負有「金融穩定」職責，不宜於央行單獨設置專責單位，而且央行已有金融穩定評估機制，並與金管會、農金署及存保公司等共組「金融監理聯繫小組」，至今運作良好，不須再設金融穩定相關組織。

央行並在第六點說明重申對主權財富基金的看法，強調央行對政府設立主權財富基金向來持正向、開放立場，但應先立專法，成立獨立的專業管理機構；資金來源可由政府編列預算或發行特別公債，取得新台幣資金、交予專業管理機構，再於外匯市場購買外匯，從事國際投資，不宜由外匯存底無償撥用。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航