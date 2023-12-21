韓國大學入學考提早90秒收卷，考生狀告政府求償每人2000萬韓元
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部分考生當時立即抗議，但稱監考老師仍收走他們的考卷。他們的律師指稱，這場錯誤影響了他們之後的考試。監考老師在下一科開始前承認錯誤，並在午餐休息前補給考生1分30秒，但他們只能在試卷空白欄位作答，不准更動任何寫好的答案。
（中央社）韓國一群學生正狀告政府，因為他們的大學入學考提前90秒結束，他們求償每人獲賠2000萬韓元（約新台幣48萬元），這是他們重考讀書一年的花費。
《英國廣播公司》（BBC）報導，韓國惡名昭彰的大學入學考名為「大學修學能力試驗」（簡稱「修能」），是一場長達8小時的馬拉松，並是全球最難考試之一，期間考生要連續進行多科測驗。
韓國大學入學考結果不只決定升學跟就業，甚至還會影響到未來交往對象。為幫助考生集中精神，韓國政府在考試期間會採取多項措施，例如關閉領空與延後股市開盤。
據報導，至少有39名考生在19日提起訴訟，稱他們在韓國首都首爾的考場提早響鈴，當時在考整場考試的第一個科目韓語。
部分考生當時立即抗議，但稱監考老師仍收走他們的考卷。他們的律師指稱，這場錯誤影響了他們之後的考試。
監考老師在下一科開始前承認錯誤，並在午餐休息前補給考生1分30秒，但他們只能在試卷空白欄位作答，不准更動任何寫好的答案。
《韓聯社》報導，這群考生表示，他們感到非常沮喪，無法專注於之後的考試。據報導，部分考生放棄了考試，並且回到家中。
《韓國放送公社》（KBS）引述官員所言指出，負責該特定考場的監考人員看錯時間。這群考生的律師告訴當地媒體，教育當局並沒有道歉。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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