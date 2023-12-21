《水行俠 失落王國》12/20在台上映！安柏戲份引發討論，續集未與「DC宇宙」串連反而提到漫威和哈利波特？
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《水行俠失落王國》導演溫子仁與一眾演員原班人馬回歸，電影以生動的劇情與刺激的動作場面，再度引領觀眾進入水行俠的奇幻世界。今年觀眾對超級英雄電影的反應較為平淡，DC在票房表現上也不盡理想。因此，《水行俠 失落王國》能否在年末之際，拯救慘淡的DC票房，值得期待。
DC宇宙最受矚目的作品之一《水行俠 失落王國》終於震撼登場！
自2018年《水行俠》（Aquaman）問世以來，由傑森・摩莫亞（Jason Momoa）飾演的「水行俠」這位具有特殊能力、能夠在陸地和海洋間自如穿梭的英雄深受廣大影迷喜愛。
續集《水行俠 失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）時隔五年問世，導演溫子仁與一眾演員原班人馬回歸，電影以生動的劇情與刺激的動作場面，再度引領觀眾進入水行俠的奇幻世界。
其中，傑森・摩莫亞的精湛演技，讓「水行俠」這位超級英雄更加栩栩如生，成為DC英雄中的翹楚。在續集中，觀眾將見證水行俠所面臨的新挑戰、新敵人，以及他在這場宏大冒險中所綻放的英勇光芒。
續集電影演什麼？
在電影《水行俠 失落王國》中，主角「水行俠」亞瑟・庫瑞即將展開一場更加嚴酷的冒險。為了保護亞特蘭提斯免受不可挽回的毀滅，他必須積極結盟，面對重重考驗。故事情節更加深入與現實世界的社會議題緊密相扣，觀眾在欣賞影片時將更能感受到情感共鳴。
導演溫子仁早前接受訪問時就已透露，《水行俠》的續集將呈現更為嚴肅的主題，並與現實世界建立更為密切的聯繫。他表示：
「第一集《水行俠》比較聚焦在亞瑟的愛情故事，而這次我們將轉向亞瑟和歐姆這對兄弟檔的冒險動作故事。兩人必須克服彼此的差異與成見，攜手拯救世界，共同對抗更強大的黑蝠鱝。父親的愛和復仇的渴望在這次的故事中變得更加黑暗。」
在《水行俠 失落王國》中，主要反派身份為「黑蝠鱝」，這位曾未成功擊敗水行俠的敵人，如今為了報父仇而不懈追求徹底擊敗水行俠。黑蝠鱝手握能釋放古老邪惡力量的神秘遠古神器——黑色三叉戟，使他變得比以往更加強大。
為了對抗這位強大的敵人，水行俠必須求救前亞特蘭提斯之王，也就是被囚禁的弟弟歐姆，兩人因此成為盟友。兄弟倆必須克服各自的己見，一起保衛亞特蘭提斯王國，並最終阻止全世界走向毀滅。這場史詩般的冒險將挑戰水行俠的勇氣與智慧，為觀眾呈現驚心動魄的救世之旅。
打破超級英雄電影既有模板，續集未與DC宇宙串連
《水行俠 失落王國》充分展現了超級英雄電影應具備的各種元素——有趣且娛樂性十足，同時畫面緊湊，視覺呈現優秀。不過最特別的是，《水行俠 失落王國》並未與整個DC宇宙產生聯繫。
我們可以發現，在《水行俠 失落王國》劇情裡，幾乎沒有出現其他DC英雄出現在這部電影中，以及跟其他系列電影有關聯的情節元素。
隨著漫威宇宙（MCU）的成功，現在大多數超級英雄電影都被期望要創造一個統一的世界觀，將特定世界觀中的超級英雄連結在一起。但這樣的操作也必須承擔一定的風險——如果執行不當，可能對一家製片公司產生反效果。
特別是當觀眾對世界觀中的特定超級英雄產生厭惡感時，他們可能會選擇不看那些他們討厭的角色出現的電影。而《水行俠 失落王國》選擇不與DC宇宙串連或許最大的好處就是能夠避免前述的風險，在自己的「海洋世界」遨遊就足夠精彩。
傑森・摩莫亞親自參與編劇
值得一提的是，根據美國娛樂網站《Collider》報導指出，傑森・摩莫亞不僅在演技方面獨樹一格，還親自參與了《水行俠 失落王國》劇本的創作過程。2021年5月參加《德魯・巴里摩爾秀》（The Drew Barrymore Show）的訪談時，摩莫亞透露他親自參與了部分的劇本草稿的創作。
這份初稿之後再由溫子仁和編劇大衛・萊斯利・強森－麥古德瑞克（David Leslie Johnson-McGoldric）進行後續的修改，使其故事架構更為完善。
在訪談過程中，傑森・莫莫亞毫不保留地表達自己對參與劇本創作的熱情，形容他在這過程中感受到「100%鼓舞」。他進一步強調，整個團隊都全情投入，致力於將劇本打造得更能引起觀眾共鳴。
透過摩莫亞的的分享，無疑讓人更加期待前往戲院觀賞這部用心打磨的作品，不僅能再次欣賞摩莫亞卓越的演技，同時也透過電影，充分展現了他在劇本創作上的參與。
安柏・赫德戲份引發討論
除了《水行俠 失落王國》本身的故事發展引起影迷們的廣泛討論，同樣受到關注的還有飾演劇中主要角色「梅拉」的安柏・赫德（Amber Heard）在續集中的戲份安排。
安柏・赫德因與前夫強尼・戴普（Johnny Depp）之間錯綜複雜的關係和法律糾紛而受到不少負面評價，世界各地的《水行俠》影迷紛紛呼籲，希望華納兄弟能夠考慮替換她的演出。然而，華納兄弟最終並未做出替換的決定，在電影預告片中仍可瞥見她的身影，使得觀眾更加好奇「梅拉」的角色戲份在續集中是否會減少。
不過，實際觀看電影後不少人發現，安柏・赫德在影片中的鏡頭比預期中的還要多，且在《水行俠 失落王國》中，她還出現了兩次展現強大的力量的畫面，成功解救水行俠。
不過也有部分網友表示，相比第一集，安柏・赫德出場的畫面確實少很多，而且也有影迷察覺到安柏・赫德在續集中的表現似乎沒有第一集那麼亮眼，不少人猜測這與她同時應對法律糾紛和參與拍片有關，畢竟兩者都是相當耗神的事情。
兄弟聯手對抗惡勢力，打鬥、互嘴場面不能錯過
前文提到《水行俠 失落王國》故事的核心圍繞在水行俠與弟弟聯手對抗「黑蝠鱝」，以保護亞特蘭提斯王國，這也代表這對兄弟承包了大部分的重要場景。
在故事中，為了挽救帝國，水行俠必須擱下己見，與弟弟攜手合作。這兩位兄弟的心境轉折和兄弟情誼的轉變，將成為影片極為關鍵的亮點。
透過這對兄弟的互動，觀眾或許也能在畫面中找到自己過去經歷的共通之處，這樣深刻的連結，讓整個故事更顯豐富而感人。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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