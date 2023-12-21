《水行俠 失落王國》12/20在台上映！安柏戲份引發討論，續集未與「DC宇宙」串連反而提到漫威和哈利波特？

DC宇宙最受矚目的作品之一《水行俠 失落王國》終於震撼登場！

自2018年《水行俠》（Aquaman）問世以來，由傑森・摩莫亞（Jason Momoa）飾演的「水行俠」這位具有特殊能力、能夠在陸地和海洋間自如穿梭的英雄深受廣大影迷喜愛。

續集《水行俠 失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）時隔五年問世，導演溫子仁與一眾演員原班人馬回歸，電影以生動的劇情與刺激的動作場面，再度引領觀眾進入水行俠的奇幻世界。

其中，傑森・摩莫亞的精湛演技，讓「水行俠」這位超級英雄更加栩栩如生，成為DC英雄中的翹楚。在續集中，觀眾將見證水行俠所面臨的新挑戰、新敵人，以及他在這場宏大冒險中所綻放的英勇光芒。

續集電影演什麼？

在電影《水行俠 失落王國》中，主角「水行俠」亞瑟・庫瑞即將展開一場更加嚴酷的冒險。為了保護亞特蘭提斯免受不可挽回的毀滅，他必須積極結盟，面對重重考驗。故事情節更加深入與現實世界的社會議題緊密相扣，觀眾在欣賞影片時將更能感受到情感共鳴。

導演溫子仁早前接受訪問時就已透露，《水行俠》的續集將呈現更為嚴肅的主題，並與現實世界建立更為密切的聯繫。他表示：

「第一集《水行俠》比較聚焦在亞瑟的愛情故事，而這次我們將轉向亞瑟和歐姆這對兄弟檔的冒險動作故事。兩人必須克服彼此的差異與成見，攜手拯救世界，共同對抗更強大的黑蝠鱝。父親的愛和復仇的渴望在這次的故事中變得更加黑暗。」

在《水行俠 失落王國》中，主要反派身份為「黑蝠鱝」，這位曾未成功擊敗水行俠的敵人，如今為了報父仇而不懈追求徹底擊敗水行俠。黑蝠鱝手握能釋放古老邪惡力量的神秘遠古神器——黑色三叉戟，使他變得比以往更加強大。

為了對抗這位強大的敵人，水行俠必須求救前亞特蘭提斯之王，也就是被囚禁的弟弟歐姆，兩人因此成為盟友。兄弟倆必須克服各自的己見，一起保衛亞特蘭提斯王國，並最終阻止全世界走向毀滅。這場史詩般的冒險將挑戰水行俠的勇氣與智慧，為觀眾呈現驚心動魄的救世之旅。

打破超級英雄電影既有模板，續集未與DC宇宙串連

《水行俠 失落王國》充分展現了超級英雄電影應具備的各種元素——有趣且娛樂性十足，同時畫面緊湊，視覺呈現優秀。不過最特別的是，《水行俠 失落王國》並未與整個DC宇宙產生聯繫。

我們可以發現，在《水行俠 失落王國》劇情裡，幾乎沒有出現其他DC英雄出現在這部電影中，以及跟其他系列電影有關聯的情節元素。

隨著漫威宇宙（MCU）的成功，現在大多數超級英雄電影都被期望要創造一個統一的世界觀，將特定世界觀中的超級英雄連結在一起。但這樣的操作也必須承擔一定的風險——如果執行不當，可能對一家製片公司產生反效果。

特別是當觀眾對世界觀中的特定超級英雄產生厭惡感時，他們可能會選擇不看那些他們討厭的角色出現的電影。而《水行俠 失落王國》選擇不與DC宇宙串連或許最大的好處就是能夠避免前述的風險，在自己的「海洋世界」遨遊就足夠精彩。

傑森・摩莫亞親自參與編劇

值得一提的是，根據美國娛樂網站《Collider》報導指出，傑森・摩莫亞不僅在演技方面獨樹一格，還親自參與了《水行俠 失落王國》劇本的創作過程。2021年5月參加《德魯・巴里摩爾秀》（The Drew Barrymore Show）的訪談時，摩莫亞透露他親自參與了部分的劇本草稿的創作。

這份初稿之後再由溫子仁和編劇大衛・萊斯利・強森－麥古德瑞克（David Leslie Johnson-McGoldric）進行後續的修改，使其故事架構更為完善。

在訪談過程中，傑森・莫莫亞毫不保留地表達自己對參與劇本創作的熱情，形容他在這過程中感受到「100%鼓舞」。他進一步強調，整個團隊都全情投入，致力於將劇本打造得更能引起觀眾共鳴。

透過摩莫亞的的分享，無疑讓人更加期待前往戲院觀賞這部用心打磨的作品，不僅能再次欣賞摩莫亞卓越的演技，同時也透過電影，充分展現了他在劇本創作上的參與。

安柏・赫德戲份引發討論

除了《水行俠 失落王國》本身的故事發展引起影迷們的廣泛討論，同樣受到關注的還有飾演劇中主要角色「梅拉」的安柏・赫德（Amber Heard）在續集中的戲份安排。

安柏・赫德因與前夫強尼・戴普（Johnny Depp）之間錯綜複雜的關係和法律糾紛而受到不少負面評價，世界各地的《水行俠》影迷紛紛呼籲，希望華納兄弟能夠考慮替換她的演出。然而，華納兄弟最終並未做出替換的決定，在電影預告片中仍可瞥見她的身影，使得觀眾更加好奇「梅拉」的角色戲份在續集中是否會減少。

不過，實際觀看電影後不少人發現，安柏・赫德在影片中的鏡頭比預期中的還要多，且在《水行俠 失落王國》中，她還出現了兩次展現強大的力量的畫面，成功解救水行俠。

不過也有部分網友表示，相比第一集，安柏・赫德出場的畫面確實少很多，而且也有影迷察覺到安柏・赫德在續集中的表現似乎沒有第一集那麼亮眼，不少人猜測這與她同時應對法律糾紛和參與拍片有關，畢竟兩者都是相當耗神的事情。

兄弟聯手對抗惡勢力，打鬥、互嘴場面不能錯過

前文提到《水行俠 失落王國》故事的核心圍繞在水行俠與弟弟聯手對抗「黑蝠鱝」，以保護亞特蘭提斯王國，這也代表這對兄弟承包了大部分的重要場景。

在故事中，為了挽救帝國，水行俠必須擱下己見，與弟弟攜手合作。這兩位兄弟的心境轉折和兄弟情誼的轉變，將成為影片極為關鍵的亮點。

透過這對兄弟的互動，觀眾或許也能在畫面中找到自己過去經歷的共通之處，這樣深刻的連結，讓整個故事更顯豐富而感人。