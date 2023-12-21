中國宣布中止ECFA關稅減讓！12項產品約七成銷往中國，學者：對台經濟脅迫不再只是口號
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學者指出，中國公告中止ECFA關稅減讓的為化工產品，中國佔我國出口市場大概七成左右，其中「對二甲苯」出口中國更佔出口全球的92%。學者表示，恢復關稅的確會造成立即性的心理衝擊，且由於明年1月就要生效，額外負擔的關稅成本恐將轉嫁到台灣出口廠商身上。
中國國務院關稅稅則委員會20日宣布，因台灣單方面對中國產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，委員會決定中止ECFA部分產品關稅減讓，自明（2024）年1月1日生效。學者指出，這波受影響的產品出口市場以中國為大宗，不過行政院表示，對我國整體經濟衝擊非常有限。
中國關稅稅則委員會21日公告，中止ECFA關稅減讓的範圍涉及自台灣進口的12項產品，主要為化工原料與產品，包括丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。
根據早收清單兩岸稅則，以上產品台灣對中國徵收稅率約2%至10%，中國對台稅率則為0%至2.5%。
經濟部次長陳正祺今日於行政院記者會表示，中國中止關稅減讓後，兩國稅率將依照WTO「最惠國待遇」稅率，目前12項產品中，8項的最惠國待遇稅率是2.5%，另有2項是6.5%、1項是10%。
經濟部則指出，取消ECFA優惠稅率，恢復最惠國稅率，相關產品的稅率為1%-6.5%不等。
這是中國近期再次對台出招。中國商務部4月公告決定對台灣農產、紡織品等2455項商品進行貿易壁壘調查，原本截止日期落在明年1月12日，也就是台灣總統與立委選舉投票前一天。中國商務部上週（12月15日）提前公布調查結果，稱台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘。
該調查報告指出，中國透過ECFA長期惠台讓利，台灣卻未實質減少對中國的貿易限制。調查報告並指出，在ECFA框架下，中國對台降稅539項產品，台灣對中國僅降稅267項。
學者：石化產品仰賴中國市場，「對二甲苯」影響最劇
中國取消ECFA早收清單中12項石化產品的關稅優惠，中經院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣稍早接受《關鍵評論網》訪問表示，「果然跟預期一樣」。
顏慧欣說，石化產品本是ECFA降稅的大宗對象，我國出口量很大，但其技術門檻並沒有太多特殊性，中國國內產能應能應付。因此中國優先挑選這些產品恢復關稅，並不意外。
顏慧欣進一步指出，中國是我國這類化工產品出口市場約七成左右，其中「對二甲苯」更是我國出口中國第9大的產品，2023年1-11月貿易額為1152百萬美元，出口中國佔出口全球的92.9%。顏慧欣表示，恢復關稅的確會造成立即性的心理衝擊，另外由於明年1月就要生效，額外負擔的關稅成本恐將轉嫁到台灣出口廠商身上。
顏慧欣認為，公告從明年1月開始，就在選舉之前，是中國要讓大家知道，殺雞儆猴不是只是一個警告而已，而會有明確的措施，中國敢把對台威脅的口號化成行動。
至於下一波可能會有哪些行動？顏慧欣預測中國仍會從出口前30大產品挑選，有可能是精煉銅箔這類，但不太可能是積體電路、晶圓等與半導體有關的產品，因為中國仍有這些需求，不太可能恢復關稅。
根據海關進出口統計，遭中國停止關稅優惠的12項石化產品中，丙烯、間二甲苯、對二甲苯今年出口中國佔全部市場超過九成，氯乙烯超過八成。不過丁二烯、異戊二烯出口，中國市場僅佔一成左右。
經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，中國從今年4月啟動所謂貿易壁壘調查，最後處置在昨天掀牌。中國選擇不終止ECFA、不對台灣全面實施貿易報復，而僅針對12項石化產品取消優惠，且刻意選擇在總統候選人政見發表會當日公布，就是「雷聲大，雨點小，只是要影響台灣人的投票行為。」
賴中強表示，台灣出口中國最大宗的資通訊產品，根據WTO架構下的資訊科技協定原本就是零關稅，無論ECFA簽署或不簽署，早收清單優惠取消或不取消，都不會改變資通訊產品零關稅的事實，國人無須過度憂心。
行政院：ECFA占我國出口不到4%，經濟衝擊非常有限
行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮今日於記者會表示，中國今天公佈對12項產品中止關稅減讓，完全不符合國際的規範，是以貿易的手段達到其政治目的，實屬於經濟脅迫。我國仍願與中國在WTO架構下，持續協商。
國發會主委龔明鑫表示，ECFA占我國出口不到4%，這12項產品比例更低，對我國整體經濟的衝擊「非常有限」，明年的經濟成長率預估仍會超過3%以上。
經濟部檢視受影響相關產品出口至中國情況，今年1-11月對中出口金額約為18億美元，占我國對中出口金額1.3％。
我國外交部發言人劉永健今日也於例會表示，中國宣布取消ECFA部分關稅減讓，是中國公然以經濟脅迫方式介入台灣民主選舉，對於中國各式的介選行為，政府各部會都會預為準備，也會妥善因應。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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