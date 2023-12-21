中國宣布中止ECFA關稅減讓！12項產品約七成銷往中國，學者：對台經濟脅迫不再只是口號

中國國務院關稅稅則委員會20日宣布，因台灣單方面對中國產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，委員會決定中止ECFA部分產品關稅減讓，自明（2024）年1月1日生效。學者指出，這波受影響的產品出口市場以中國為大宗，不過行政院表示，對我國整體經濟衝擊非常有限。

中國關稅稅則委員會21日公告，中止ECFA關稅減讓的範圍涉及自台灣進口的12項產品，主要為化工原料與產品，包括丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。

中國國務院關稅稅則委員會公告中止ECFA關稅減讓的產品。Photo Credit: 中國財政部

根據早收清單兩岸稅則，以上產品台灣對中國徵收稅率約2%至10%，中國對台稅率則為0%至2.5%。

經濟部次長陳正祺今日於行政院記者會表示，中國中止關稅減讓後，兩國稅率將依照WTO「最惠國待遇」稅率，目前12項產品中，8項的最惠國待遇稅率是2.5%，另有2項是6.5%、1項是10%。

經濟部則指出，取消ECFA優惠稅率，恢復最惠國稅率，相關產品的稅率為1%-6.5%不等。

這是中國近期再次對台出招。中國商務部4月公告決定對台灣農產、紡織品等2455項商品進行貿易壁壘調查，原本截止日期落在明年1月12日，也就是台灣總統與立委選舉投票前一天。中國商務部上週（12月15日）提前公布調查結果，稱台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘。

該調查報告指出，中國透過ECFA長期惠台讓利，台灣卻未實質減少對中國的貿易限制。調查報告並指出，在ECFA框架下，中國對台降稅539項產品，台灣對中國僅降稅267項。

學者：石化產品仰賴中國市場，「對二甲苯」影響最劇

中國取消ECFA早收清單中12項石化產品的關稅優惠，中經院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣稍早接受《關鍵評論網》訪問表示，「果然跟預期一樣」。

顏慧欣說，石化產品本是ECFA降稅的大宗對象，我國出口量很大，但其技術門檻並沒有太多特殊性，中國國內產能應能應付。因此中國優先挑選這些產品恢復關稅，並不意外。

顏慧欣進一步指出，中國是我國這類化工產品出口市場約七成左右，其中「對二甲苯」更是我國出口中國第9大的產品，2023年1-11月貿易額為1152百萬美元，出口中國佔出口全球的92.9%。顏慧欣表示，恢復關稅的確會造成立即性的心理衝擊，另外由於明年1月就要生效，額外負擔的關稅成本恐將轉嫁到台灣出口廠商身上。

顏慧欣認為，公告從明年1月開始，就在選舉之前，是中國要讓大家知道，殺雞儆猴不是只是一個警告而已，而會有明確的措施，中國敢把對台威脅的口號化成行動。

至於下一波可能會有哪些行動？顏慧欣預測中國仍會從出口前30大產品挑選，有可能是精煉銅箔這類，但不太可能是積體電路、晶圓等與半導體有關的產品，因為中國仍有這些需求，不太可能恢復關稅。

我國對中國出口30大產品。Photo Credit: 經濟部國際貿易署

根據海關進出口統計，遭中國停止關稅優惠的12項石化產品中，丙烯、間二甲苯、對二甲苯今年出口中國佔全部市場超過九成，氯乙烯超過八成。不過丁二烯、異戊二烯出口，中國市場僅佔一成左右。

經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，中國從今年4月啟動所謂貿易壁壘調查，最後處置在昨天掀牌。中國選擇不終止ECFA、不對台灣全面實施貿易報復，而僅針對12項石化產品取消優惠，且刻意選擇在總統候選人政見發表會當日公布，就是「雷聲大，雨點小，只是要影響台灣人的投票行為。」

賴中強表示，台灣出口中國最大宗的資通訊產品，根據WTO架構下的資訊科技協定原本就是零關稅，無論ECFA簽署或不簽署，早收清單優惠取消或不取消，都不會改變資通訊產品零關稅的事實，國人無須過度憂心。

行政院：ECFA占我國出口不到4%，經濟衝擊非常有限

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮今日於記者會表示，中國今天公佈對12項產品中止關稅減讓，完全不符合國際的規範，是以貿易的手段達到其政治目的，實屬於經濟脅迫。我國仍願與中國在WTO架構下，持續協商。

國發會主委龔明鑫表示，ECFA占我國出口不到4%，這12項產品比例更低，對我國整體經濟的衝擊「非常有限」，明年的經濟成長率預估仍會超過3%以上。

經濟部檢視受影響相關產品出口至中國情況，今年1-11月對中出口金額約為18億美元，占我國對中出口金額1.3％。

我國外交部發言人劉永健今日也於例會表示，中國宣布取消ECFA部分關稅減讓，是中國公然以經濟脅迫方式介入台灣民主選舉，對於中國各式的介選行為，政府各部會都會預為準備，也會妥善因應。

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核稿編輯：翁世航