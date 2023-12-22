「貿易壁壘」是中國介選最露骨的一招，但坐下來和共產黨談真能捍衛台灣利益嗎？

文：顧爾德（資深新聞工作者、專欄作家）

就在總統大選進入最後一個月之際，中國商務部宣布對台灣禁止進口中國大陸2455項產品的調查結果，認定確屬貿易壁壘。這是中國介入本次台灣總統大選至今最力度最大、最露骨的一招。

幫腔者已開始鼓譟附合

原預計在總統大選前一天公布調查結果，如今提前公布。台灣一些輿論也很「配合」地幫忙詮釋北京選擇這個時間點的「良苦用心」。例如，不論藍綠當政都備受重用的中國問題學者張五岳就說，選擇現在公布是要讓這個議題醞釀發酵， 若到明年1月12日公布會有反效果。他說，對岸主要是在提醒台灣經濟選民「要繁榮還是衰退」。

張五岳指出，北京此舉是在宣示：「『兩岸經貿交流既要按照經濟規律辦事』，但兩岸經貿最重要的目標是『要為祖國統一的政治任務服務』。」旗幟鮮明的統派媒體《聯合報》社論乾脆直接點出，貿易壁壘的解方得由選民給答案。

這些熱心幫北京詮釋政策意義的言論，說白一點等於在為北京介入台灣選舉幫腔，赤裸裸地威脅台灣選民。這讓人回想起2000年總統大選前，中國總理朱鎔基透過電視警告：「世事難測，台灣同胞你們要警惕啊！」

北京操作這項壁壘調查從一開始就政治味十足。今年4月12日宣布啟動調查，當天「恰巧」民進黨提名黨主席賴清德參選總統；到了10月又宣布，因為「本案情況複雜」而將調查期限延長3個月，截止日又剛好是台灣總統大選前一天；如今又提前到12月15日公布調查結果。一路走來都是在操作經貿議題為政治服務。

就在北京宣布對台貿易壁壘調查結果的同時，中國國民黨副主席夏立言正秘密訪中。夏立言行前才在受訪時說，他訪中都會和專家學者見面，不可避免地談到選舉。「我們給他們的建議都是台灣的選舉是我們的選舉，請你們不要做任何事情，不要講任何話。」顯然，中南海沒聽他的話，依然藉經貿議題來操弄選舉。

不過夏立言又說，對岸對選舉置喙往往會得到反效果，「可是大陸要做，我們也沒有辦法阻止。」此外，他還強調，國民黨因為和對岸有共同政治基礎「九二共識」這個「有百利而無一害的東西」，讓雙方能坐下來談。

令人好奇的是，既然沒辦法阻止中國介入台灣選舉，那和共產黨坐下來談能真的捍衛台灣利益嗎？亦或國民黨也覺得北京介選對他們有利？瓜田李下，對北京介選也悶不吭聲，怪不得賴清德要質疑夏立言登陸是「裡應外合」、企圖影響選情。

中國讓利台灣，骨子裡當然是請君入統一之甕

探究這次中國對台灣貿易壁壘調查，得回到《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。中國商務部調查報告就指控「大陸通過《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA）長期惠台讓利，台灣地區卻未實質減少對大陸的貿易限制。」不可否認，ECFA早收清單是中國對台灣讓利。其中，中國大陸對台灣降稅產品539項，而台灣對中國大陸降稅產品只有267項。

中國商務部調查報告指出，到2022年底，就關稅減讓利而言，台灣獲益是中國大陸的8.8倍。中國對台灣讓利的目的是什麼？核心當然就是「為祖國統一的政治任務」服務。即使北京和它的台灣啦啦隊露骨地表明這次調查的政治目的，但北京這次調查還是包裹著經貿外衣，抬出WTO大帽子來支持其正當性。

自從ECFA在2020年9月滿十年之後 ，北京對台灣發動的經貿攻擊持續增強。屆滿十年之際，北京會不會片面中止ECFA成了討論焦點，其實ECFA並沒落日條款，但依世貿組織（WTO）規定，簽署自由貿易協定（FTA）可以漸進方式採取過渡協議。

在ECFA前言中也開宗明義寫著：「雙方同意，本著世界貿易組織（WTO）基本原則，考量雙方經濟條件，逐步減少或消除彼此間的貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境在雙方同意。」兩岸ECFA等同於過渡性的FTA，而依WTO規定，這種過渡性FTA合理應在十年內完成正式協議。

北京想單獨處理ECFA問題，民進黨則希望國際化

ECFA滿十年後，北京雖未提出中止ECFA要求，但近年來不斷地對原本包含在台灣早收清單的產品進行反傾銷、違規的調查，例如：2021年起多次宣稱列入早收清單的台灣石斑魚檢疫不合格，最近也針對同樣列入早收清單的聚碳酸酯進行反傾銷調查。而這次貿易壁壘調查中更頻頻引用WTO規定，而且中方是透過駐世貿代表團以書面通知台灣代表團。

這些做法是想凸顯：違反WTO規定的是台灣，而中國是依WTO規定行事。不過，中國一向不希望台灣問題國際化，因此不想在WTO架構下與台灣協商；相對的，台灣官方則一再要求雙方依循WTO機制啟動協商，解決貿易爭端。

如果不用WTO機制來解決兩岸經貿爭端，那麼可否透過兩岸自行協商處理？問題在於2016年蔡英文政府上任後，中國就關上兩岸政府間溝通大門，包括ECFA架構下的協商機制也停了。甚至這次調查也一樣跳過台灣官方，直接向台灣業者發放問卷調查。

結論就像夏立言說的，國共之間有九二共識的政治基礎，而民進黨政府不願說出九二共識這個通關密語，因此也就沒得談。用習近平的話，這叫「牢牢掌握兩岸關係的主導權與主動權」——說白了就是：北京單方面決定要不要施捨台灣、何時給、給多少？沒得商量。

北京在看台灣大選結果再下手

北京雖認定台灣存在對中貿易壁壘，卻還沒有宣布怎麼報復，等著看誰當選總統才決定下手重或輕。而現在藍、白兩組總統候選人都喊出「重啟服貿」的政見，但侯友宜明白接受「九二共識」，柯文哲還沒鬆口，藍營顯然更合北京胃口。不可否認，如果北京對台灣進行貿易報復，台灣會受傷；但總統候選人高喊要重啟服貿也非明智之舉。