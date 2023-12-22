冬至吃鹹湯圓必不可少的茼蒿，為何會有「打老婆菜」的別稱？
我們想讓你知道的是
冬至將近，提前採買茼蒿保存好，茼蒿水分較多不易擺放，建議用白報紙包裹，並套上保鮮袋等冷藏，盡快在2～3天料理完。清洗茼蒿時，把每個莖葉撥開用清水仔細沖洗，再泡入水中以流水沖洗約10分鐘，這樣洗更安心喔！
進入冬天季節，茼蒿成為熱門的蔬菜料理，在火鍋、冬至鹹湯圓裡，放入一把茼蒿更有氣氛！茼蒿因為水分多，烹調後會縮水的特性，據說讓人誤會是妻子吃掉原先的份量，因此有「打某菜」的趣味稱呼。擔心茼蒿洗不乾淨？該如何處理茼蒿才正確？攝取茼蒿營養，除了加到冬至鹹湯圓湯裡，還能怎麼料理？
茼蒿又稱「打某菜」？和食材特性有關！
茼蒿為菊科茼蒿屬植物，綠色葉片，呈現如羽毛或鋸齒狀的葉片形狀，特殊的香氣更易辨識。
茼蒿有茼蒿菜、打某菜、春菊等稱呼，在閩南語中所指的「打某菜」，是由於茼蒿烹煮後食材水分釋出，而使整體份量減少的特性而來，據說是有位丈夫欲招待友人用餐，發現端上桌的茼蒿菜份量少了一大半，誤會是妻子在廚房偷吃掉的，怒氣之下打了妻子，便發展成「打某菜」了。
大、小葉茼蒿怎麼分？從葉片形狀好分辨
茼蒿有多種品種，若以葉片大小來區分，則有大葉茼蒿和小葉茼蒿兩類。有時會在市面上看到的山茼蒿，則屬於小葉茼蒿，大、小葉茼蒿可由葉片外型分辨，大葉茼蒿的葉片較寬大，形狀略似羽毛狀，而如山茼蒿等小葉茼蒿，枝葉更細長、葉片小，葉形則有明顯鋸齒狀。
茼蒿：油炒能更營養？
茼蒿含有β-胡蘿蔔素、葉酸、維生素C、K等營養，其中有豐富維生素A前驅物－β-胡蘿蔔素，有助於視力保健，β-胡蘿蔔素為脂溶性維生素，料理茼蒿時建議使用油脂或料理時加入肉類來烹煮，增加轉換與吸收效果。茼蒿為高鉀蔬菜，鉀對於調整血壓有幫助，另含有鈉、鈣、磷、鎂等礦物質。
冬至將近，提前採買茼蒿保存好，茼蒿水分較多不易擺放，建議用白報紙包裹，並套上保鮮袋等冷藏，盡快在2～3天料理完。清洗茼蒿時，把每個莖葉撥開用清水仔細沖洗，再泡入水中以流水沖洗約10分鐘，這樣洗更安心喔！
若來不及等到煮鹹湯圓，以油脂炒蝦米、蒜頭等，或燙煮後涼拌，香氣足又微甘苦的滋味，對味啦！若要問哪種吃法最好吃，還是在鹹湯圓裡放入這一把！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：【茼蒿】冬天就吃「打某菜」，如何清洗茼蒿？流水浸泡沖、油炒料理更營養！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn