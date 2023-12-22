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2023/12/22,
生活

冬至吃鹹湯圓必不可少的茼蒿，為何會有「打老婆菜」的別稱？

冬至吃鹹湯圓必不可少的茼蒿，為何會有「打老婆菜」的別稱？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

冬至將近，提前採買茼蒿保存好，茼蒿水分較多不易擺放，建議用白報紙包裹，並套上保鮮袋等冷藏，盡快在2～3天料理完。清洗茼蒿時，把每個莖葉撥開用清水仔細沖洗，再泡入水中以流水沖洗約10分鐘，這樣洗更安心喔！

進入冬天季節，茼蒿成為熱門的蔬菜料理，在火鍋、冬至鹹湯圓裡，放入一把茼蒿更有氣氛！茼蒿因為水分多，烹調後會縮水的特性，據說讓人誤會是妻子吃掉原先的份量，因此有「打某菜」的趣味稱呼。擔心茼蒿洗不乾淨？該如何處理茼蒿才正確？攝取茼蒿營養，除了加到冬至鹹湯圓湯裡，還能怎麼料理？

茼蒿又稱「打某菜」？和食材特性有關！

茼蒿為菊科茼蒿屬植物，綠色葉片，呈現如羽毛或鋸齒狀的葉片形狀，特殊的香氣更易辨識。

茼蒿有茼蒿菜、打某菜、春菊等稱呼，在閩南語中所指的「打某菜」，是由於茼蒿烹煮後食材水分釋出，而使整體份量減少的特性而來，據說是有位丈夫欲招待友人用餐，發現端上桌的茼蒿菜份量少了一大半，誤會是妻子在廚房偷吃掉的，怒氣之下打了妻子，便發展成「打某菜」了。

大、小葉茼蒿怎麼分？從葉片形狀好分辨

茼蒿有多種品種，若以葉片大小來區分，則有大葉茼蒿和小葉茼蒿兩類。有時會在市面上看到的山茼蒿，則屬於小葉茼蒿，大、小葉茼蒿可由葉片外型分辨，大葉茼蒿的葉片較寬大，形狀略似羽毛狀，而如山茼蒿等小葉茼蒿，枝葉更細長、葉片小，葉形則有明顯鋸齒狀。

茼蒿：油炒能更營養？

茼蒿含有β-胡蘿蔔素、葉酸、維生素C、K等營養，其中有豐富維生素A前驅物－β-胡蘿蔔素，有助於視力保健，β-胡蘿蔔素為脂溶性維生素，料理茼蒿時建議使用油脂或料理時加入肉類來烹煮，增加轉換與吸收效果。茼蒿為高鉀蔬菜，鉀對於調整血壓有幫助，另含有鈉、鈣、磷、鎂等礦物質。

冬至將近，提前採買茼蒿保存好，茼蒿水分較多不易擺放，建議用白報紙包裹，並套上保鮮袋等冷藏，盡快在2～3天料理完。清洗茼蒿時，把每個莖葉撥開用清水仔細沖洗，再泡入水中以流水沖洗約10分鐘，這樣洗更安心喔！

若來不及等到煮鹹湯圓，以油脂炒蝦米、蒜頭等，或燙煮後涼拌，香氣足又微甘苦的滋味，對味啦！若要問哪種吃法最好吃，還是在鹹湯圓裡放入這一把！

茼蒿＿愛料理

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：【茼蒿】冬天就吃「打某菜」，如何清洗茼蒿？流水浸泡沖、油炒料理更營養！

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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