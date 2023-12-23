因為傷病從未來希望到青年失業，Dante Exum有機會在獨行俠證明自己不是水貨？
我們想讓你知道的是
Dante Exum，曾被認為是世界最好的20歲以下球員之一，但由於傷病，短短六年後被迫離開NBA，轉往海外發展。然而，他在歐洲的表現出色，使他有機會重返NBA。現在，他已經成為獨行俠的一員，甚有機會成為獨行俠球團最佳的夏日驚奇？
文：阿准
近期要說起獨行俠討論度最高的球員，那個人莫過於是Dante Exum了。
本季重返NBA的Exum本來僅僅是作為Kyrie Irving的替補，想不到他卻在Irving傷退的時候打出好表現，不僅先發場均16.8分、4.8籃板、5.4助攻，獨行俠更在Exum先發的這五場比賽中，打出四勝一敗的佳績。
更令人驚訝的是，在12月中對陣湖人的比賽中，在最後時刻跳出來擋住湖人反撲的，不是當家球星Luka Dončić，而是Exum。
「今晚，湖人都放我大空檔。」
「那我也別無選擇，只能出手。」
「我也就是盡量保持出手的信心，所幸結果還不錯。」
「所以如果未來他們還是用這樣的防守策略，那我就會出手。」
這場比賽，湖人的策略就是全力包夾Dončić，放生涯三分命中率僅有30％出頭的Exum在外線的空檔。
單就數據上來看，這樣的防守策略並沒有什麼問題，可也讓Exum逮到機會，轟進了生涯新高的單場七記三分球，並且有五顆集中在拉鋸的第四節，單節狂砍17分，全場拿下26分，幫助獨行俠鎖定勝局。
或許，這時候大家才稍微回想起，那些原本屬於Exum的期待...
世界最好，20歲以下
「身材條件出色，在後衛當中算是出類拔萃。」
「具備爆炸性的第一步與良好的協調性。」
「不懼怕碰撞且雙手皆能終結更讓他成為很好的切入點。」
「競爭強度是他最大的隱憂。」
「目前他表現最好的比賽，大多來自與同齡球員間的對抗。」
「在更高的層級能否維持表現值得觀察。」
「此外，外線投射也並不穩定。」
時間回到2014屆NBA選秀，當時的Exum可以說是一塊未來的瑰寶，雖然下屆狀元，同樣是澳洲球員的Ben Simmons搶走了不少關注，但是U-17世界盃與U-19世界盃最佳陣容的殊榮，仍無損Exum被很多球評認為是世界最好的20歲以下球員之一。
6尺5吋的身高、6尺9吋的臂展、搭配極快的第一步，當年才19歲的Exum在靜態條件上確實令人眼睛為之一亮，身材上的優勢以及技術包的可塑性，讓人對他能打1、2、3號充滿遐想。
而且不同於很多年少得志的球員，在處事上總會有種稚氣未脫的輕狂，Exum在個性上被許多球評評價為謙虛、好學，對他的職業道德給予很高的讚賞。正是這些特質，讓球評給予他傳奇球星Penny Hardaway的模板，也讓爵士隊決定用第五順位將他選下。
但是，Exum也並非無可挑剔。年輕雖然讓他在發展性上具有優勢，但同時也是一把雙面刃，因為這意味著他在球技和身體上都還不夠成熟，再加上Exum並沒有選擇就讀大學，因此讓他少了一個可以銜接職業強度的緩衝期。
事實上，這在當年選前的世界盃上也可以看出端倪。雖然在同齡的比賽中，Exum的表現可圈可點，但是在代表澳洲出賽國際賽時，面對成年人的身體強度，Exum出賽六場，僅僅繳出2.7分，命中率僅40％的球賽內容。
此外，雖然當時還不是大三分時代，但是Exum不穩定的外線投籃，也限縮了他的進攻手段，讓他在因為身體對抗性切入受挫的時候，沒有其他可以幫助球隊得分的武器。這也導致他在新秀年度雖然全勤出賽了82場比賽，但場均得分卻只有4.8分。
然而，從當時教練Quin Snyder的調度來看，爵士隊是對這名新秀寄予厚望的，不僅讓他先發了41場比賽，還讓他擔任控球後衛，培養他傳球與組織的能力。
正當大家冀望他能成為下一名高控球的時候，傷病的循環卻徹底摧毀了這個幻想...
傷病循環，淡出舞台
「我認為傷病是個很大的因素。」
「每當我表現不錯並適應我的角色定位時，我就會因為傷病而無法上場。」
「當我努力從傷病回歸爭回我的位置，但我又會再次受傷。」
「我的主要問題之一，是球隊擔心我能否保持健康。」
這是多年以後，Exum對於自己在NBA為何如此掙扎的總結。
在不慍不火的新秀年後，Exum在休賽季替澳洲出賽時左膝十字韌帶撕裂，不得不缺席第二年的賽事。
然而，當他休息一個賽季後再次回歸時，爵士已經圍繞著Gordon Hayward和Rudy Gobert建立了一支可以打進季後賽的陣容。球隊的核心目標也從培養新秀變成以贏球為即戰力的導向，這使得技巧尚未熟練且仍需要時間累積經驗的Exum處於更加尷尬的境地。
幸運的是，球隊並沒有放棄他。即使在那個賽季，Exum因傷只出賽了66場，球隊仍給了他將近18分鐘的上場時間來練習，期待他的學習能力能夠跟上球隊的步伐。
然後在下一個賽季，他又再次受傷了…
「爵士團隊都知道我為了跟上大家做了多少努力。」
「但是傷病的發生，讓我感覺糟透了。」
在季前賽的過程中，Exum又遭逢肩膀脫臼的傷勢。雖然當時他的經紀團隊建議他帶著傷病上場，因為這個賽季結束後，Exum將成為自由球員，這個賽季的表現將決定他在市場上的價值。
但是，在與爵士球團和家人討論後，為了長遠的發展，Exum決定接受手術。這個決定使他被迫缺席了大部分的賽季，直到賽季的最後十四場比賽才回歸，並且參加了十場季後賽。
可是，傷後需要適應的Exum的表現顯然並未達到爵士隊贏球的期望。然而，為了表示對Exum傷癒復出肯定，爵士仍然開出了三年的合約回應。
然而對於爵士的高層來說，Exum的定位已經變成了一個可有可無的存在。因為在球隊的後場上，他們已經找到了可以依賴的建隊核心Donovan Mitchell。這使得當Exum再次因傷倒下時，他對爵士的價值可能只剩下交易價值。
最終，他被爵士加上兩張二輪籤的價格交易到騎士，換來了Jordan Clarkson，作為Mitchell下場後的替補得分手。
被交易到騎士也沒成為Exum止跌回升的契機。或者說，在確立Darius Garland和Collin Sexton為後場搭檔後，騎士根本沒有空間給經常受傷，球技與球感都還需要重新調整的Exum。因此，在下一個賽季，Exum又被捲入了James Harden的驚天交易中，成為交易包裹的一部分被送往休士頓火箭，並在火箭隊一場比賽都未出賽就被裁掉。
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我們想讓你知道的是
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