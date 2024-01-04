《高勝率膽小投資買賣筆記》：培養敢於「停損」的心態，請將以下八句話當成咒語或經文誦讀

文：草食系投資家LoK

首要目標是避免大虧

技術分析也好，基本面分析也好，箇中意義都在於磨練「不在投資上大敗的技巧」。

投資有賺有賠，與「工作」不同，不一定拿得到「薪水」。

好不容易拚命努力，卻反而有「大虧的風險」，這就是投資的恐怖之處。

明明為了老後的資產規畫而開始投資，卻反而讓資產大幅減少，這就本末倒置了。

薪水三十年來幾乎沒有上漲的時代，照理說任誰都想要藉由投資稍微賺點錢，以備老後之需。所以為了不在投資上落敗，就需要從頭好好學習技術分析。

技術分析方面分析價格變化的指標五花八門，像是指數平滑異同移動平均線（MACD）、相對強弱指標（RSI）或布林通道（Bollinger band）等，沒有必要統統記住。

為了貫徹不敗投資，就要記得先掌握號稱「投資三神器」的均線、K線及成交量。就如第一章看到的一樣，使用最簡單的三項工具，專心盯緊「容易勝出的地方」，就會成為不敗投資不可或缺的要素。

培養敢於停損的心態

話雖如此，股價也是難以預料。

即使回顧股價10倍股的線圖，事後懊悔「明明買在這裡就可以大賺一票」，也什麼都無法開始。「猜拳慢出」是完全沒有意義的。

到頭來，容易勝出的買賣點充其量只是「或許」容易勝出的買賣點，當然會期望落空而落敗。連風險都要好好背負再一較高下才會贏。

股票投資當中沒有「百分之百一定贏」的情境。正因為不是百分之百，投資客對於將來股價的預估才會出現偏差，趁著偏差就能獲得收益。也可以說，就是因為有「以為容易獲勝卻落敗」（真是丟臉丟到家）的風險，收益才會上升。

投資術語當中會將股票投資的期待報酬率，減掉國債殖利率或其他沒有風險的資產報酬率，稱為「風險溢酬」（risk premium）。

為了在買進股票後讓收益持續上升，就需要拿出勇氣持續蒐集「冒著買了或許會虧的風險時的溢酬（premium）」。

比如從2020年2月到3月，正當新冠衝擊猛烈侵襲股票市場之際買股的人，就是冒著龐大的風險進行投資。考量到當時新型冠狀病毒的傳染狀況或經濟低迷度，這甚至可以說是「魯莽」。

爾後以美國為中心的各國中央銀行，毫不掩飾的推出貨幣寬鬆政策，使得股價V型復甦。新冠衝擊的下跌途中或反轉上升後不久買股的人，就因為冒著看似「魯莽」的風險，才能夠藉由後來股價強力的反彈上升，獲得龐大的收益。

換言之，雖說是容易勝出，也不代表一定會贏，這一點請各位注意。因為處在容易勝出的局面卻輸掉是家常便飯，所以「風險管理」在股票投資當中非常非常重要。

而在短期買賣的風險管理當中，最有效的就是「停損」。

或許也可以說，無法停損的人最好不要做短期買賣。因為無法停損往往會「大虧」，這是投資上最不該犯下的錯誤。

不停損的兩種風險

我跟不只一位個人投資客聊過，經常聽到「沒辦法停損」、「不甘心，好難受」、「抱著帳面損失比較好」的意見。愈是初學者，這樣的傾向就愈強烈。

然而，短期買賣當中必然需要停損。

假如要證明「為什麼投資不停損就不行」，理由有以下兩點：

將來也會有損失膨脹，金額擴大到無法挽回的風險；

假如明明出現損失卻忍受套牢，資金就會受到拘束，眼睜睜看著新的機會溜走。

不過，雖然會因為損失擴大或資金拘束而造成機會損失，「不想停損」的情緒卻無法輕易遏止。

關鍵果然是在於「精神」。

「想要以小吞大賺飽飽」的肉食系人士，別說是以小吞大賺飽飽了，反而還會出現足以讓人窮困潦倒的損失。如果即使落到這般地步還熱切期盼「絕對可以一舉翻身」，這時不僅無法停損，還往往會「攤平買進」，變本加厲多買下跌的股票。

假如認為自己妥善做好風險管理，現在行情持平應該不會大跌，所以就計畫「這裡要投入三分之一的資金」、「要是跌得更多就怎樣怎樣」，有時也就會攤平買進。

然而，攤平買進持續暴跌且不知會跌到什麼程度的股票，

可說是自殺行為。假如感覺到跌勢驚人，與其繼續抱著不放，不如使用信用交易的賣空，甚至也能活用從買進轉為賣空的「反向交易」。

懷著衝動攤平買進的原因之一，就在於長期持有後總有一天會上漲的「惡魔呢喃」。

不過，想要攤平買進的股票，真的是會長期成長的企業嗎？

請各位捫心自問自己是否真有分析的能力，足以評估該企業的長期成長。

「一旦這樣決定就不會輕易改變決策，無法停損」，這樣的思考方式是僵硬沒有彈性的。

所以我才會認為草食系的觀念很重要。

「要是大虧的話，寶貴的資產就會減少，精神也會承受龐大的負荷，有害無益。」假如學會這種草食系的思維，照理說就可以輕鬆想開，停損之後暫時先重新來過。

勝利的投資客不會執著於以失敗告終的交易，而是懂得馬上停損，重整腦袋和心情，並且懷著嶄新的心情，再尋找下一個機會的人。

八大停損心理建設

無法停損的人若要適應停損這件事，就會有個龐大的心理門檻必須要跨過。

為了培養出懂得停損的精神，現將我想到的注意事項直接羅列如下。

能不能停損是心情的問題，請將以下幾句話當成咒語或經文誦讀，讓自己改頭換面成為「懂得停損的自己」。

停損也只是損失而已，不會要你的命。沒有停損才真的會縮短投資生命； 投資在某個意義上是遊戲。遊戲有時也會輸。只要下次贏回來就好，輸了就要認輸； 再怎麼厲害的打者，打擊率也沒辦法到四成。剩下六成的打席也敲不出安打。投資也一樣，只要從勝率或機率來思考，就能以輕鬆的態度停損或觀望； 有時投資的結果是出現損失，有時則出現收益。好的投資客「擅於籌畫」。善於投資的人是「善於維持損益表帳面平衡的人」； 成功的祕訣是在家計方面壓低支出和增加儲蓄。投資的損失也要乾脆認定為「支出」，衡量要怎麼「節約」以免損失擴大； 投資會出現損失是因為你的判斷錯誤。錯誤的判斷不要拖延了事，而是要老實認輸。要是堅持錯誤的判斷，就會後悔一輩子； 假如投資讓你心生「不快」，最好就不要投資。想要一掃帳面損失這個令人不快的元凶，就只能停損； 投資最好是做一陣休一陣。停損之後可以慢跑、伏地挺身、洗澡、和朋友飲酒聚會⋯⋯做什麼都行，幹些跟投資不同的事，忘掉懊悔，重整心情。

除此之外，還有其他停損之後的情緒，以及適合在克服這種情緒後從事的投資活動，現列舉如下：

假如股價在停損之後上漲，投資人往往會覺得吃虧，但那只是單純錯失收益而已。這次只是「碰巧」獲利失敗，機會要多少有多少；

停損之後，要暫時重整思考回路，再次冷靜觀察價格變化。假如符合買進的條件，也不妨再進場一次；

既然「與原本以為的走勢不同」，出現意想不到的動向，當然也要認賠殺出。這時無須責怪自己，有時意料之外的外部因素也會讓股價波動；

非得停損時的心理創傷會很大。許多人會覺得「不甘心，好難受，絕對不要」，是因為投資的金額遠超過心理上的承受力。為了減輕走勢意外轉到不同方向時的資金損失，就要減少投資金額。

預想賠錢的可能性

假如肉食系的思維過於強勢，就會滿腦子打著「一定要賺錢」的如意算盤。

投資，尤其是短期買賣更是免不了損失。進場時不只要設想「成功的情境」，也要事先設想「落敗的情境」。