《高勝率膽小投資買賣筆記》：培養敢於「停損」的心態，請將以下八句話當成咒語或經文誦讀
我們想讓你知道的是
三步驟高勝率短線獲利法大公開，幫你每月穩穩加薪！知道四大要點後，該怎麼運用在投資上呢？擁有15萬粉絲的線圖達人告訴你一套實操性高的三步驟，只要學他的作法，逢低買進、七天內賣出，無論市場好壞都不怕，每天反覆實操，就能穩定複製高勝率的交易成果。
文：草食系投資家LoK
首要目標是避免大虧
技術分析也好，基本面分析也好，箇中意義都在於磨練「不在投資上大敗的技巧」。
投資有賺有賠，與「工作」不同，不一定拿得到「薪水」。
好不容易拚命努力，卻反而有「大虧的風險」，這就是投資的恐怖之處。
明明為了老後的資產規畫而開始投資，卻反而讓資產大幅減少，這就本末倒置了。
薪水三十年來幾乎沒有上漲的時代，照理說任誰都想要藉由投資稍微賺點錢，以備老後之需。所以為了不在投資上落敗，就需要從頭好好學習技術分析。
技術分析方面分析價格變化的指標五花八門，像是指數平滑異同移動平均線（MACD）、相對強弱指標（RSI）或布林通道（Bollinger band）等，沒有必要統統記住。
為了貫徹不敗投資，就要記得先掌握號稱「投資三神器」的均線、K線及成交量。就如第一章看到的一樣，使用最簡單的三項工具，專心盯緊「容易勝出的地方」，就會成為不敗投資不可或缺的要素。
培養敢於停損的心態
話雖如此，股價也是難以預料。
即使回顧股價10倍股的線圖，事後懊悔「明明買在這裡就可以大賺一票」，也什麼都無法開始。「猜拳慢出」是完全沒有意義的。
到頭來，容易勝出的買賣點充其量只是「或許」容易勝出的買賣點，當然會期望落空而落敗。連風險都要好好背負再一較高下才會贏。
股票投資當中沒有「百分之百一定贏」的情境。正因為不是百分之百，投資客對於將來股價的預估才會出現偏差，趁著偏差就能獲得收益。也可以說，就是因為有「以為容易獲勝卻落敗」（真是丟臉丟到家）的風險，收益才會上升。
投資術語當中會將股票投資的期待報酬率，減掉國債殖利率或其他沒有風險的資產報酬率，稱為「風險溢酬」（risk premium）。
為了在買進股票後讓收益持續上升，就需要拿出勇氣持續蒐集「冒著買了或許會虧的風險時的溢酬（premium）」。
比如從2020年2月到3月，正當新冠衝擊猛烈侵襲股票市場之際買股的人，就是冒著龐大的風險進行投資。考量到當時新型冠狀病毒的傳染狀況或經濟低迷度，這甚至可以說是「魯莽」。
爾後以美國為中心的各國中央銀行，毫不掩飾的推出貨幣寬鬆政策，使得股價V型復甦。新冠衝擊的下跌途中或反轉上升後不久買股的人，就因為冒著看似「魯莽」的風險，才能夠藉由後來股價強力的反彈上升，獲得龐大的收益。
換言之，雖說是容易勝出，也不代表一定會贏，這一點請各位注意。因為處在容易勝出的局面卻輸掉是家常便飯，所以「風險管理」在股票投資當中非常非常重要。
而在短期買賣的風險管理當中，最有效的就是「停損」。
或許也可以說，無法停損的人最好不要做短期買賣。因為無法停損往往會「大虧」，這是投資上最不該犯下的錯誤。
不停損的兩種風險
我跟不只一位個人投資客聊過，經常聽到「沒辦法停損」、「不甘心，好難受」、「抱著帳面損失比較好」的意見。愈是初學者，這樣的傾向就愈強烈。
然而，短期買賣當中必然需要停損。
假如要證明「為什麼投資不停損就不行」，理由有以下兩點：
- 將來也會有損失膨脹，金額擴大到無法挽回的風險；
- 假如明明出現損失卻忍受套牢，資金就會受到拘束，眼睜睜看著新的機會溜走。
不過，雖然會因為損失擴大或資金拘束而造成機會損失，「不想停損」的情緒卻無法輕易遏止。
關鍵果然是在於「精神」。
「想要以小吞大賺飽飽」的肉食系人士，別說是以小吞大賺飽飽了，反而還會出現足以讓人窮困潦倒的損失。如果即使落到這般地步還熱切期盼「絕對可以一舉翻身」，這時不僅無法停損，還往往會「攤平買進」，變本加厲多買下跌的股票。
假如認為自己妥善做好風險管理，現在行情持平應該不會大跌，所以就計畫「這裡要投入三分之一的資金」、「要是跌得更多就怎樣怎樣」，有時也就會攤平買進。
然而，攤平買進持續暴跌且不知會跌到什麼程度的股票，
可說是自殺行為。假如感覺到跌勢驚人，與其繼續抱著不放，不如使用信用交易的賣空，甚至也能活用從買進轉為賣空的「反向交易」。
懷著衝動攤平買進的原因之一，就在於長期持有後總有一天會上漲的「惡魔呢喃」。
不過，想要攤平買進的股票，真的是會長期成長的企業嗎？
請各位捫心自問自己是否真有分析的能力，足以評估該企業的長期成長。
「一旦這樣決定就不會輕易改變決策，無法停損」，這樣的思考方式是僵硬沒有彈性的。
所以我才會認為草食系的觀念很重要。
「要是大虧的話，寶貴的資產就會減少，精神也會承受龐大的負荷，有害無益。」假如學會這種草食系的思維，照理說就可以輕鬆想開，停損之後暫時先重新來過。
勝利的投資客不會執著於以失敗告終的交易，而是懂得馬上停損，重整腦袋和心情，並且懷著嶄新的心情，再尋找下一個機會的人。
八大停損心理建設
無法停損的人若要適應停損這件事，就會有個龐大的心理門檻必須要跨過。
為了培養出懂得停損的精神，現將我想到的注意事項直接羅列如下。
能不能停損是心情的問題，請將以下幾句話當成咒語或經文誦讀，讓自己改頭換面成為「懂得停損的自己」。
- 停損也只是損失而已，不會要你的命。沒有停損才真的會縮短投資生命；
- 投資在某個意義上是遊戲。遊戲有時也會輸。只要下次贏回來就好，輸了就要認輸；
- 再怎麼厲害的打者，打擊率也沒辦法到四成。剩下六成的打席也敲不出安打。投資也一樣，只要從勝率或機率來思考，就能以輕鬆的態度停損或觀望；
- 有時投資的結果是出現損失，有時則出現收益。好的投資客「擅於籌畫」。善於投資的人是「善於維持損益表帳面平衡的人」；
- 成功的祕訣是在家計方面壓低支出和增加儲蓄。投資的損失也要乾脆認定為「支出」，衡量要怎麼「節約」以免損失擴大；
- 投資會出現損失是因為你的判斷錯誤。錯誤的判斷不要拖延了事，而是要老實認輸。要是堅持錯誤的判斷，就會後悔一輩子；
- 假如投資讓你心生「不快」，最好就不要投資。想要一掃帳面損失這個令人不快的元凶，就只能停損；
- 投資最好是做一陣休一陣。停損之後可以慢跑、伏地挺身、洗澡、和朋友飲酒聚會⋯⋯做什麼都行，幹些跟投資不同的事，忘掉懊悔，重整心情。
除此之外，還有其他停損之後的情緒，以及適合在克服這種情緒後從事的投資活動，現列舉如下：
- 假如股價在停損之後上漲，投資人往往會覺得吃虧，但那只是單純錯失收益而已。這次只是「碰巧」獲利失敗，機會要多少有多少；
- 停損之後，要暫時重整思考回路，再次冷靜觀察價格變化。假如符合買進的條件，也不妨再進場一次；
- 既然「與原本以為的走勢不同」，出現意想不到的動向，當然也要認賠殺出。這時無須責怪自己，有時意料之外的外部因素也會讓股價波動；
- 非得停損時的心理創傷會很大。許多人會覺得「不甘心，好難受，絕對不要」，是因為投資的金額遠超過心理上的承受力。為了減輕走勢意外轉到不同方向時的資金損失，就要減少投資金額。
預想賠錢的可能性
假如肉食系的思維過於強勢，就會滿腦子打著「一定要賺錢」的如意算盤。
投資，尤其是短期買賣更是免不了損失。進場時不只要設想「成功的情境」，也要事先設想「落敗的情境」。
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
我們想讓你知道的是
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
根據體育署公布111年度各縣市肥胖現況，全臺民眾的肥胖率仍居高不下，臺灣有很多美食，幾乎24小時都不會讓你餓著。疫情過後，大家回歸正常生活，巷弄美食林立，例如夜市琳瑯滿目的小吃，一不小心就會熱量超標；其實有些小吃兼具美味也可以吃得健康，例如可自己選擇富蛋白質雞肉或豆製品的鹹水雞、滷味，烤地瓜、水煮玉米等天然、原味食物以及無糖茶類，吃得飽又吃得聰明；要有的健康體態除了自身努力，非致胖的環境相當關鍵；若在地政府相對願意投注資源，將可提升一個城市的活力及生產力。
身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，從舉辦肥胖認知調查、專家會議、民眾衛教、醫療團隊的訓練及專業認證，並積極與各中央及地方衛生當局合作，與專業團體共同擬定防治指引及教科書等等。
由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
本文章內容由「台灣肥胖醫學會 林文元理事長」提供。