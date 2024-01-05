《指數帝國揭密》：先鋒的核心主張就是向投資者收取低費用，因此，減少成本就成為公司的主要管理重點

文：查爾斯．艾利斯（Charles D. Ellis）

省成本，究竟省什麼？

一九六○年代時，波士頓諮詢集團 （Boston Consulting Group） 創始人布魯斯．亨德森（BruceHenderson ）提出將組織的長期戰略建立在低成本基礎上的有力理由。他認為低成本將使公司能夠訂出更低的價格，如此一來，公司就可以獲得市占率並大幅增加銷量，進而降低成本和進一步提升業績，然後達成盈利目的。

這種良性循環會不斷重複，愈來愈低的成本將導致價格愈來愈低，也將導致更高的市占率和更大的銷售數量，從而使得價格更低，因為每單位的生產成本會更低。

先鋒的核心主張就是向投資者收取低費用，這取決於低營運和基金的管理成本。因此，減少、消除以及對成本進行管理，也一再成為公司的主要管理重點。

柏格以節儉和不懈的降低投資成本而著稱，先鋒的投資者也很欣賞他降低成本的動力，因為他們知道，自己將會從更高的報酬中受益。柏格的朋友，普林斯頓大學經濟學教授波頓．G．麥基爾在一九九二年向紐科門協會（Newcomen Society）介紹柏格時，講了下面這個故事：

有一次傑克因為參加會議不得不住在紐約昂貴的廣場酒店（Plaza Hotel），當輪到他登記入住時，他告訴櫃台，他想要盡可能便宜的房間，對方建議一間每晚二百五十美元的經濟單人房，但傑克堅持對他來說太貴了。在傑克拒絕一些其他建議後，有點惱怒的服務員帶著諷刺的口吻說，電梯旁邊有一間沒有窗戶的舊清掃工具間，每晚只需八十九美元。傑克連忙說：「好，就給我這間。」 當一臉困惑的服務員尋找那間房的鑰匙時，傑克轉向在他身後排隊等候的一位紳士，並為他耽誤大家的時間而道歉。這位紳士是先鋒的股東，他對柏格說：「啊，完全沒問題。你是柏格先生，是吧？很便宜！對吧？」

柏格不僅堅持要廉價旅館的房間，他搭乘飛機時都坐經濟艙，西裝買現成的來穿，而且在它們顯得老舊很久之後，還是繼續穿。他不喜歡社交生活，駕駛的是有一定車齡的汽車。這些都是他為自己打造精打細算形象的一部分，他也將這種處事態度引進先鋒。早在業界其他人認為低費用可能很重要之前，柏格就已經確立低成本的重要性，並在先鋒所推出的產品中，為客戶提供愈來愈多的低費用產品。

關於投資管理的眾多信念中，至少最近，有個最強烈又最奇怪的是「收費多寡不重要」。這是因為人們已經普遍認為費用很低了。那麼，為什麼以「更低一點」做為一種商業策略會有意義呢？誰會注意到？誰會在乎？每個投資者的首要目標都是亮眼的績效，相關的陳腔濫調也很常見：「一分錢一分貨」「你不會因為收費低就選擇某位腦外科醫生吧」「你真的想要一個不是最好的、但薪水低一點的經理人嗎？」

柏格知道，隨著業務變化愈來愈複雜，傳統的確定性會隨著時間而被嚴重誤導。新投資者已經擁有資產，因此經理人只提供報酬。比方說，如果平衡型基金的平均報酬率為七％，被描述為「僅占資產一％」的費用，實際上是占報酬的一五％，一五％ 顯然不是「只有一％」。再加上，資產的一％必須用於交易成本（佣金、買進價格跟賣出價間的市場價差），因此主動型基金經理人必須收回資產近二％。這就意味著，需要達成比市場平均水準高出近三○％的報酬。

在一個由同樣消息靈通、同樣擁有技術和人才的競爭對手所主導的股票市場上，能否反覆實行這樣的操作呢？所有人都競相識別和利用任何的訂價錯誤，這樣的機會非常難被找到，並且很快就消失？柏格對共同基金的歷史表現做了研究後，說：不可能！

大多數基金管理公司都在增加管理費用，特別是透過增加○．二～○．四％的12b-1基金行銷費用。但先鋒卻不斷降低費用，因此吸引更多關注和更多資產。只不過多年來，先鋒並沒有吸引到直接的價格競爭，這是因為競爭對手是營利企業，而不是「共同」組織。到一九九五年，先鋒的平均費用率已降至○．三％，而其競爭對手的平均費用率則增至○．九二％——這個差異相當重要。

也多虧先鋒的內部成本控制——搭乘經濟艙、入住便宜的酒店房間、簡單的膳食、沒有娛樂開銷、適中的薪酬、很少花廣告費——再加上跟外部投資經理人進行艱難的費用談判，以至於先鋒順理成章的擁有最低的營運成本。成本意識在先鋒高層簡樸的辦公室中亦顯而易見。它們簡單、實用，具「標準配備」，基本上都是灰色，大小適中，周圍是經理下屬使用的隔間。在這種情況下，先鋒在競爭上占領戰略優勢的一隅。幾十年下來，也沒有一家共同基金公司願意比照它的低收費。

先鋒在競爭上占領戰略優勢的一隅。

從投資者的角度來看，如果指數化能夠提供幾乎所有的市場報酬（要減去幾個基點），而且風險不高於市場本身，那麼基於主動投資的典型共同基金能夠提供什麼？雖然在擊敗市場的競賽中每年都有贏家，但在十年或更長時間的時間裡，這項紀錄卻大不相同——而且很具有啟發性。

儘管每檔基金都可以自由選擇它將專注的特定市場區塊，例如：大型或小型公司、成長型或價值型等數十種，並且可以自由組建它想要的團隊，選擇它最高度評價的研究資源，選擇它最喜歡的股票，並避免那些被認為不那麼有吸引力的股票。

然而，嚴峻的現實是，在過去的十五年裡，有令人震驚的八九％主動型共同基金未能跟上它們選擇的目標指數，其他一一％贏過市場的經理人，也不太可能接下來幾年都一直保持領先。那些未能達到標準的基金，損失遠遠超過少數成功基金為股東帶來的收益。雪上加霜的是，共同基金投資者的表現明顯比他們所投資的基金還要差。因為做為一個群體，他們傾向於高買低賣。

股票市場長期以來在結構上所發生的重大變化，以及專業投資者和電腦對當今市場的壓倒性主導，已經將任何主動型基金經理人勝過指數的機率。從六十年前的高位降至今天的低位。另外，主動式產生巨額成本（包括超過一％的管理費和近一％的交易成本）之後，在全球幾乎所有主要市場中，勝過市場的難度都變得愈來愈大，所面臨的挑戰也已經不只是找到一位優秀的經理人，因為現在有這麼多優秀的主動經理人，所以真正的挑戰是找到一個明顯比優秀還要更優秀的主動經理人。不過，在中國，股票市場的活動由個人交易主導，所以仍是個例外，必須等到機構法人最終不可避免的占主導地位。