台美大選、川普2.0、晶片衝突，《路透社》分析2024美中關係料更動盪
我們想讓你知道的是
今年10月，美國加強現有限制措施，停止額外的高端晶片出口之餘，也把現存漏洞給堵住。另一波更新措施可能將在2024年發布。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）已表示，各方應預期「至少每年」都會祭出一次限制措施。
（中央社）在歷經偵察氣球恐慌、晶片之爭與軍事敵對加劇之後，美國總統拜登與中國國家主席習近平11月會面，雙雙表示希望阻止兩國關係惡化，中美之間以令人不安的緩和局勢結束這一年。
然而，《路透社》分析指出，明（2024）年可能會帶來新的動盪。從台灣與美國的總統大選，到美中持續不斷的貿易戰，拜登與習近平眼前仍有不少可能會於新的一年引發爭端的問題。
海峽兩岸的麻煩
首先是台灣明年1月13日登場的總統副總統及立法委員選舉。中國對台灣選舉的反應，將決定美中這全球兩大經濟體的關係是否會因為相互猜忌而再度陷入緊張。
民進黨推出由現任副總統賴清德與蕭美琴搭檔競選總統，目前在3組候選人中民調領先。中國將他們貼上「雙獨組合」標籤，並拒絕賴清德的對話提議。
台灣選舉過去曾導致緊張局勢升高，最值得注意的是1996年，當時中國在台灣選前舉行軍演並試射飛彈，促使美國派遣航空母艦戰鬥群到台灣附近海域戒備。
這次，北京再度升高軍事與政治壓力，將這場選舉定調為「戰爭與和平」的選擇，稱民進黨是危險的分離主義分子，並敦促台灣人做出「正確的選擇」。
一些分析家認為，如果賴清德勝選，希望避免衝突的習近平將收斂中國的軍事回應。但台灣選前對中國的軍事與政治活動保持高度警戒。
川普2.0？
2024年美國總統大選可能將帶來更深遠的影響。除非最後一刻出現意外，否則這場選舉可能是拜登與前總統川普的再度對決。
這場選戰肯定將出現關於中國的激烈言詞交鋒，但習近平將更關注一個問題，那就是川普是否將重返白宮？
華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）說：「中國思考明年的大選時，川普回歸將是他們最糟糕的噩夢。」
歐巴馬政府期間的美中關係緊張，到繼位的川普政府則成了貿易戰全面開打、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）起源指控，以及針對台灣地位的新緊繃局勢。
從一方面來看，川普回歸對中國而言可能是地緣政治福音。因為現任總統拜登巧妙升高了對北京施壓，除了維持川普任內的關稅措施，還增加了新的出口管制並強化美國聯盟關係。
如果川普孤立主義者的天性意味著美國將與各個聯盟撇清關係，這可能正中了中國統治者的下懷，一解他們在美國強權下綁手綁腳的怨氣。
孫韻表示，然而，對拜登再不滿，在中國統治者眼中，拜登仍是一個講規矩的領導人，中美關係也還算過得去。而川普則是不按牌理出牌。
「在川普治下，幾乎沒有一件事能有任何有意義的對話。」她說：「緊張情勢反而不斷升高。」
晶片衝突
美國阻擋最先進半導體落入中國手中的出口管制措施，明年力道只可能會更猛。
今年10月，美國加強現有限制措施，停止額外的高端晶片出口之餘，也把現存漏洞給堵住。另一波更新措施可能將在2024年發布。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）已表示，各方應預期「至少每年」都會祭出一次限制措施。
出口管制能多有效地防止中國取得這類技術儘管有爭議，但北京當局在反擊這些限制措施上確實碰到難題，尤其是因為在經濟成長放緩時，對美國企業展開的報復行動很可能會嚇跑北京所需的外國資金。
北京手中不是沒有籌碼。中國在稀土金屬供應上占有主導地位，而稀土金屬是生產晶片所需的原料。今年7月，中國公布管制部分鎵與鍺產品出口的措施，之後這些原料的出口急遽減少。
拜登政府2023年成立任務小組，打擊任何以不法手段取得美國敏感技術的企圖。在強力掃蕩、確保各方遵守新規之下，美國政策引發的緊張情勢只會繼續升高。
美國商務部負責出口執法事務的助理部長艾克塞羅德（Matthew S. Axelrod）在發給《路透社》的聲明中說，已在調查明顯違規向中國出口敏感技術的行為，「而我們預期，各項努力會在2024年引發顯著的出口管制執法行動」。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）