台美大選、川普2.0、晶片衝突，《路透社》分析2024美中關係料更動盪

（中央社）在歷經偵察氣球恐慌、晶片之爭與軍事敵對加劇之後，美國總統拜登與中國國家主席習近平11月會面，雙雙表示希望阻止兩國關係惡化，中美之間以令人不安的緩和局勢結束這一年。

然而，《路透社》分析指出，明（2024）年可能會帶來新的動盪。從台灣與美國的總統大選，到美中持續不斷的貿易戰，拜登與習近平眼前仍有不少可能會於新的一年引發爭端的問題。

海峽兩岸的麻煩

首先是台灣明年1月13日登場的總統副總統及立法委員選舉。中國對台灣選舉的反應，將決定美中這全球兩大經濟體的關係是否會因為相互猜忌而再度陷入緊張。

民進黨推出由現任副總統賴清德與蕭美琴搭檔競選總統，目前在3組候選人中民調領先。中國將他們貼上「雙獨組合」標籤，並拒絕賴清德的對話提議。

台灣選舉過去曾導致緊張局勢升高，最值得注意的是1996年，當時中國在台灣選前舉行軍演並試射飛彈，促使美國派遣航空母艦戰鬥群到台灣附近海域戒備。

這次，北京再度升高軍事與政治壓力，將這場選舉定調為「戰爭與和平」的選擇，稱民進黨是危險的分離主義分子，並敦促台灣人做出「正確的選擇」。

一些分析家認為，如果賴清德勝選，希望避免衝突的習近平將收斂中國的軍事回應。但台灣選前對中國的軍事與政治活動保持高度警戒。

川普2.0？

2024年美國總統大選可能將帶來更深遠的影響。除非最後一刻出現意外，否則這場選舉可能是拜登與前總統川普的再度對決。

這場選戰肯定將出現關於中國的激烈言詞交鋒，但習近平將更關注一個問題，那就是川普是否將重返白宮？

華府智庫史汀生研究中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）說：「中國思考明年的大選時，川普回歸將是他們最糟糕的噩夢。」

歐巴馬政府期間的美中關係緊張，到繼位的川普政府則成了貿易戰全面開打、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）起源指控，以及針對台灣地位的新緊繃局勢。

從一方面來看，川普回歸對中國而言可能是地緣政治福音。因為現任總統拜登巧妙升高了對北京施壓，除了維持川普任內的關稅措施，還增加了新的出口管制並強化美國聯盟關係。

如果川普孤立主義者的天性意味著美國將與各個聯盟撇清關係，這可能正中了中國統治者的下懷，一解他們在美國強權下綁手綁腳的怨氣。

孫韻表示，然而，對拜登再不滿，在中國統治者眼中，拜登仍是一個講規矩的領導人，中美關係也還算過得去。而川普則是不按牌理出牌。

「在川普治下，幾乎沒有一件事能有任何有意義的對話。」她說：「緊張情勢反而不斷升高。」

晶片衝突

美國阻擋最先進半導體落入中國手中的出口管制措施，明年力道只可能會更猛。

今年10月，美國加強現有限制措施，停止額外的高端晶片出口之餘，也把現存漏洞給堵住。另一波更新措施可能將在2024年發布。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）已表示，各方應預期「至少每年」都會祭出一次限制措施。

出口管制能多有效地防止中國取得這類技術儘管有爭議，但北京當局在反擊這些限制措施上確實碰到難題，尤其是因為在經濟成長放緩時，對美國企業展開的報復行動很可能會嚇跑北京所需的外國資金。

北京手中不是沒有籌碼。中國在稀土金屬供應上占有主導地位，而稀土金屬是生產晶片所需的原料。今年7月，中國公布管制部分鎵與鍺產品出口的措施，之後這些原料的出口急遽減少。

拜登政府2023年成立任務小組，打擊任何以不法手段取得美國敏感技術的企圖。在強力掃蕩、確保各方遵守新規之下，美國政策引發的緊張情勢只會繼續升高。

美國商務部負責出口執法事務的助理部長艾克塞羅德（Matthew S. Axelrod）在發給《路透社》的聲明中說，已在調查明顯違規向中國出口敏感技術的行為，「而我們預期，各項努力會在2024年引發顯著的出口管制執法行動」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航