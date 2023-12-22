《路透社》：特斯拉早知汽車懸吊或轉向系統等零件有瑕疵，卻把責任推給車主

（中央社）《路透社》審閱資料顯示，全球有數萬名特斯拉車主曾碰過汽車懸吊或轉向系統過早失靈的情況，且瑕疵發生的頻率和範圍，特斯拉知情程度比向消費者和監管機關吐實的要多。

無論是輪子從車體掉落、全新車輛懸吊系統散了，還是加速時車軸斷裂。《路透社》報導，數以萬計的車主曾向特斯拉反映低里程數汽車發生零件故障的情形。

特斯拉雖試圖把責任歸咎在車主把車「操」得太兇，但公司文件顯示，特斯拉多年來一直在追蹤旗下車輛出現的各項長期「缺陷」和「故障」。

「苦主」之一詹恩（Shreyansh Jain）告訴《路透社》說，自己3月購入全新2023年出廠的Model Y電動車，新車到手隔天，他低速把車轉進住家社區時，轉向系統失靈，汽車右前方的懸吊系統也散了。這輛儀錶板上顯示僅跑了115英里（185公里）的新車一邊慢慢停下，掉落零件一邊刮著路面發出巨大聲響。

把車送修後，花了近40小時人力才修復懸吊系統、更換駕駛桿等等。詹恩付出的代價：一張1.4萬美元（約新台幣44.2萬元）帳單。特斯拉拒絕承擔維修費用，並把事故歸咎於「先前的」懸吊系統損害。

《路透社》檢閱數千份特斯拉文件後發現，碰到懸吊或轉向系統失靈的車主，詹恩只是數萬人的其中之一罷了。《路透社》審閱的數千件維修通報中，有些發生在相對較新的車輛上，有些可回溯至7年之前，且範圍遍及中國、美國和歐洲。

這些紀錄和訪談首次揭露出，特斯拉長期以來對故障發生頻率和嚴重程度的掌握，遠比它向消費者和安全監管機構告知的還要多。

這些文件日期介於2016年和2022年之間，文件種類包括來自全球特斯拉服務中心的維修通報、工程師對故障頻率高的零件所進行的分析和資料審核，以及向全球技術人員寄發的備忘錄，指示他們告訴消費者，他們汽車上的故障零件並沒有問題。

特斯拉公司以及執行長馬斯克（Elon Musk）都未回應《路透社》這篇報導。

《路透社》發現，特斯拉處理旗下車款懸吊和轉向系統問題的方式，反映出馬斯克企業王國一個行為模式：馬斯克急著推出新產品或擴大銷售之際，罔顧客戶、勞工等人員提出的各項安全或危害疑慮。

《路透社》11月的調查報告顯示，火箭製造商「美國太空探索科技公司」（SpaceX）至少有600筆受傷紀錄，SpaceX員工同時形容，公司有著倉促進行危險企劃而罔顧工人安全疑慮的文化。

今年7月，《路透社》披露了特斯拉是如何設立秘密團隊，壓下數千起客戶針對行駛里程欠佳的投訴。這個報導揭露特斯拉對演算法動了手腳，誇大旗下汽車儀錶板的里程估計值，引發美國聯邦機關的調查。

而去（2022）年年底，《路透社》報導了馬斯克的大腦晶片新創公司Neuralink的倉促實驗，如何導致實驗動物遭受不必要的痛苦和死亡，即便有工作人員表示反對意見，試圖保護這些動物。

馬斯克和他旗下任何公司都婉拒對報導發表評論。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰