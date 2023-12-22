《路透社》：台灣總統大選前夕，北京藉「媽祖交流」影響投票

（中央社）《路透社》21日報導，中國藉台灣民間對媽祖的信仰進行滲透，今年以來中國有關方面已為台灣媽祖宮廟舉辦超過60次交流活動，滲透對象特別是台灣鄉村的媽祖宮廟，而台灣當局也正加強監察。

報導指出，《路透社》檢視過5份台灣國安文件、訪問過5名台灣國安官員、5名媽祖宮廟領袖及4名分析人士。他們展示中共官員如何試圖透過補貼赴中國交流等誘因，與台灣宗教機構建立聯繫。

根據國安的最新分析，中國透過宗教事務管理局等機構與台灣不同宗教，包括媽祖、基督教及佛教等建立聯繫。中國的宗教事務管理局是由中共統戰部監督。

報導表示，最少5個台灣媽祖協會與中國對口單位有聯繫。因為媽祖的起源可以追溯至海峽對岸的福建省，媽祖也是數百萬中國人的信仰，分析人士稱，中國視媽祖為其運用影響力的「軸心」。

報導表示，今年10月下旬，6位媽祖和佛教領袖在台灣中部山區一座宮廟舉行宗教儀式。

根據《路透社》看過的活動影片，他們在佛祖和媽祖像前說：「我們希望台灣成為一個受祝福的島嶼，但不是一個擁有軍事武庫的島嶼……不要成為一個戰場島嶼。」

這些說法使得2名調查干預大選的台灣國安官員高度警惕，他們表示，這與中國對大選的態度相呼應。

報導還說，一名國安人員表示，台灣關注北京近期與台灣最大城市以外的中小型宮廟建立聯繫，並指這些鄉村網路是在當地散播謠言的有效系統，有助塑造公眾輿論。

北京也於台灣近海島嶼及人口稀少的東海岸宮廟進行滲透。

報導引述一所台灣郊區媽祖廟管理人員張建晃（Chang Chien-huang，音譯）表示，他曾獲中國邀請參加宗教交流，當時的晚宴有提供酒類飲品，而中國官員也有出席。

張建晃表示，今年他接獲更多不同媽祖協會的邀請到中國參訪，其中一個行程是到深圳參觀媽祖廟、中台學生棒球比賽和無人機表演等活動。

但他表示，他拒絕了邀請，因為總統大選臨近，這些行程會帶來很多問題，「宗教應秉持中立，我們不應選邊站」。

研究台灣民間信仰的學者溫宗翰表示，中國企圖在鄉村宮廟進行滲透，因為與城市相比，鄉村宮廟更影響人民的日常生活，這樣可以接觸到當地社會及組織，從而影響大選。

根據《路透社》查閱了2020年和2016年兩份中共統戰報告，顯示中共統戰部長期以來利用民間宗教與台灣信徒建立聯繫，許多人定期前往中國朝聖。

另一份政府報告指出，在2018至2020年中國與台灣有關方面組織了70多次大型宮廟互訪活動，至少有2萬400人參加，當中至少9次行程是由中國政府提供部份資助。

報導表示，原定今年11月中國湄洲媽祖來台巡安，但最終取消了。湄洲媽祖廟在臉書上表示，台灣當局用每一種可能的方法阻止湄洲媽祖來台巡安，是不尊重神明。

報導形容，湄洲媽祖廟在中華媽祖文化交流協會占有重要地位，而中華媽祖文化交流協會今年為台灣媽祖宮廟舉辦了超過60次交流活動。

報導引述台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤表示，與北京直接交流是重要的，並指雙方需要增加交流，才不會走向戰爭。

他又說，中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤是「老朋友」，中國政府認為媽祖會帶來和平穩定。

報導表示，鄭銘坤否認是中共的代理人，但表示希望總統大選可以為政府帶來更替。

報導表示，台灣當局正監察超過40家主要宮廟及宗教中心，包括數十名懷疑與中共統戰部及政策制定者有聯繫的宗教人士。

陸委會書面回應《路透社》表示，歡迎與中國進行真正的宗教交流，但將加強對台灣宮廟的監察和接觸，以「減少統戰的運作空間」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰