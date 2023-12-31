《60/40溝通法則》：定期掃除婚姻的灰塵，「非暴力溝通」必須具備四個要素

文：王時成

非暴力語言：愛的語言——馬歇爾．盧森堡（Marshall B. Rosenberg）

風行全球的《非暴力溝通》指出透過理解我們在情緒系統運作的共同規則，重新以對話建立關係，包括人際關係、親密關係和與自己的關係，讓每一天的生活更有活力！

作者馬歇爾．盧森堡是一位臨床心理學家，他倡導的「非暴力溝通」為社會作出極大的貢獻，讓他獲得了地球村基金會頒發的「和平之橋」獎。「非暴力溝通」中文版書名為《愛的語言─非暴力溝通》是一套溝通的方法與技巧，可應用於三個領域：

領域一：透過非暴力溝通來表達自己

領域二：透過非暴力溝通來理解他人

領域三：透過非暴力溝通來愛自己

「非暴力溝通」建議人們在聆聽過程中不要提出評論，試圖只說出你對對方「觀察」的描述，這個觀察不能依自己的主觀標準評論，若依自己的主觀標準觀察對方將容易出現批判心理。像薩提爾的對話技巧，使用客觀尊重的立場，運用好奇心問話方式與對方進行溝通，避免批判、辱罵、指責、埋怨。

「非暴力」一詞來自聖雄甘地，指的是「暴力消退後，自然流露的愛」，因此這一種溝通方式也被稱為「愛的語言」。「卡耐基溝通技巧」與「非暴力溝通」兩者有相通之處。

「非暴力溝通」必須具備四個要素

去除溝通過程會造成彼此傷害的成分，同時又能達到有效的溝通目的，讓雙方的真實心意相通，這就稱為「非暴力溝通」。

我上Podcast節目分享「溝通這回事」、「化解夫妻溝通衝突」兩個主題，主持人問為何她向老公提問時，老公總是回答「這個也不知道？」「不是這樣，難道是那樣？」她說老公溝通的語氣為何總是帶著暴戾之氣，為何他不能心平氣和地回答老婆的問題。我的回答是夫妻之間缺乏愛、關心、尊重、責任、體恤等五個要素，對話隨時會冒火星。我建議她做到兩件事：

一、定期掃除婚姻的灰塵。

二、傾聽對方的期待。

不要埋頭努力做與對方期待不符的工作。夫妻吵架都是因為「愛變薄了」、「尊重變少了」。例如妻子看見丈夫把穿過的襪子亂丟，她可能會破口大罵：「你這個懶鬼！」這時，丈夫雖然知道自己有錯，但他認為因此稱他為懶鬼就太過分了，於是他回應道：「你知道我工作有多辛苦嗎？」接著妻子也不服氣地回嗆：「你辛苦，我不辛苦嗎？」這就是錯誤的溝通方式，再嚴重一點，可能就出現暴力語言。正確的溝通方式是什麼樣的呢？馬歇爾．盧森堡在書中提出「非暴力溝通模式」有4個要素：

要素1「觀察」

要素2「感受」

要素3「需要」

要素4「請求」

參加過學習的人應該都知道四個要素的內涵。

首先，留意發生的事情。我們此刻觀察到什麼？不管是否喜歡，只是說出人們所做的事情。要點是，清楚地表達觀察結果，而不判斷或評估。

接著，表達感受，例如受傷、害怕、喜悅、開心、氣憤等等。

然後，說出哪些因素導致那樣的感受。一旦用非暴力溝通誠實地表達自己，前3個要素就會得到體現。例如一位愛乾淨的母親對兒子說：「孩子，我看到客廳桌子下的2隻髒襪子，我不太高興，因為我喜歡保持家中整潔。」然後母親提出非暴力溝通的第四個要素「具體的請求」說「你是否願意將襪子拿到房間或放進洗衣機？」這樣子的溝通方式，明確告知對方母親期待兒子採取何種行動來滿足家裡整潔的要求。

母親的表明正確實踐「非暴力溝通」的四個要素。母親若只是爭吵與糾纏不清，不僅惡化關係，更不能決問題。

盧森堡倡導「非暴力溝通」，消極面避免雙方出現言語傷害，積極面將自己的真實需求表達出來，而且更能促使對方滿足自己的需求。要更好的掌握「非暴力溝通」，我們需要深入逐一剖析觀察、感受、需要、請求等四個要素。

步驟一：不給予評論，只試圖說出「觀察」

看到、聽到什麼，都不先做評論、批判，只說出具體的客觀事實。這需要涵養，一般人看到不如己意都會立即批判，請避免被情緒勒索，冷靜理性說出客觀的事實。例如：我看到你把一雙髒襪子丟在客廳桌子下面。

溝通要避免看到現象就直接批判對方，例如：批判兒子是「懶鬼」。

步驟二：說出我的「感受」

忠實地說出自己對看到的、聽到的現象的感受，而不是做出評論。例如：我看到你亂丟髒襪子「感覺很沮喪」，而不是說「媽媽認為你不應該亂丟髒襪子」。至於忠實說出感受會不會變成對方攻擊你的致命點？盧森堡說不會，他說坦承說出內心感受，反而可以讓對方了解他製造了哪些問題或麻煩。

步驟三：明確提出你的「需要」

讓孩子清楚你需要什麼，例如：我需要你幫忙維持這個家的整潔。

步驟四：清楚表明你的「請求」

提出明確的請求，清清楚楚指引對方合作的方向。避免自己期待落空而生氣，或者對方搞不清楚你在鬧什麼脾氣。例如：以後穿過的襪子要放在待洗的衣服籃子裡，你可以做得到嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《60/40溝通法則：全方位口才高手的聽說與對話技巧》，時報出版

作者：王時成

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