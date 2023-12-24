2023聖誕派對必勝攻略：聖誕大餐、餐桌佈置、趣味遊戲一次搞定！

文：窩廚房Joy'in Kitchen

又到了一年一度的聖誕節啦！聖誕節也是和家人朋友歡聚的重要節日，現在越來越多人選擇在家中舉辦聖誕派對，不僅時間更具彈性，還能籌備更多元化的料理和活動形式，能讓整個聚會更加趣味！

這次窩廚房就要教大家運用3個聰明、簡單派對準備技巧，打造一場有滿滿節慶氛圍的聖誕派對，從聖誕大餐、餐桌佈置再到派對活動一次搞定，讓大家都玩得開心又盡興！

技巧一：聖誕大餐輕鬆上桌

主菜（大菜形式）

在家中準備吸睛的主菜，絕對是營造氣氛的不二法門，厲害又能簡單完成，可以是自己準備或外送、外帶購買，想要增加參與感也可以是與朋友共同完成。無論是自己親手製作或選擇外送外帶，都能為派對帶來美味的驚喜呢！

選擇A：自己料理或朋友各自準備拿手菜（掌握厲害但方便組裝技巧）

想被稱讚廚藝精湛，可不用在廚房長年身經百戰，只要有一個看起來很厲害，且好分食的漂亮主餐就行！比如簡單的烤雞、香噴噴的烤豬肋排，或是方便快速組裝的夏克特利派對盤，都是能方便與朋友分享的吸睛美食。想要跟朋友有多點互動與增加彼此廚藝，不妨將材料拿到朋友家中一起最後組裝、加熱烹飪一起完成更具成就參與感！

選擇B：外帶／外送好吃、話題性或難訂的美食

如果想讓派對更輕鬆一些，可以考慮外帶或外送。這種方式不僅方便，還能與朋友討論彼此攜帶的餐食不撞菜，享受多元的聖誕料理，但是過節期間建議可以提早跟餐廳預購，確保送達時間可避免壞了興致。建議是知名餐廳的招牌菜，能為派多增添不少話題，或是冬天少不了的暖呼呼火鍋、麻辣鍋，或是符合大眾口味、又好分菜的Pizza，每個人都可以享受到喜歡的料理，還為派對增色一些驚豔感！

派對甜點

在冬季甜點中，淋上滿滿糖霜的肉桂捲絕對是座上賓，外型就足以讓人目不轉睛，暖暖的肉桂香料有異國過節氛圍，也為身體帶來一絲溫暖。這款甜滋滋的甜品，更是讓吃飽喝足的聖誕節劃下完美句點。

窩廚房推薦料理

想嘗試做一桌聖誕大餐卻不知道從何料理？不想要花太多時間卻想要菜色吸睛？別擔心讓窩廚房來幫助你，以下是料理小白也能輕易上手的美味食譜：

主菜推薦——義式肉捲

做完你就成為朋友口中的料理大師！層層捲起的料理方式，可以將不同的食材和調味品巧妙地結合，經過烘烤後呈現外酥內軟的多層次口感，想要知道怎麼一「捲」就上手不失敗，你一定要看窩廚房的簡易教學，讓製作肉捲不再是難事！

派對小點推薦——墨魚漿派對小點

想要讓大家在派對上輕鬆拿取與分享美味小點嗎？那就不要再只準備單一口味了！試試這個超簡單利用氣炸鍋或是家用烤箱就可以完成的食譜，只需要一條墨魚漿，就能製作出三道美味的分享小點，保證好吃連外觀都顏值極高！

派對飲品推薦——窩廚房蛋酒

逛歐洲的聖誕市集，除了閃著紅寶石光芒的香料熱紅酒，香甜濃郁的窩廚房香料蛋酒也是聖誕熱門飲料之一，適合在寒冷的冬天與朋友們分享，以上兩種香料聖誕飲調都可以製成加酒、及不加酒版本都一樣美味好喝，讓不喝酒的人也能同樣享受滿滿聖誕氛圍！

Photo Credit: 桂冠窩廚房

技巧二：聖誕餐桌聰明佈置

大餐桌／擺桌

營造聖誕氛圍從餐桌佈置開始，不需要買過多的裝飾彩球，採用簡單卻帶有節慶感的聖誕色系（白、紅（或綠、金色）、木頭色顏色不要超過三種較簡潔有質感），利用象徵聖誕結的節慶色餐巾就能立即凸顯餐桌過節氛圍，再增添一些聖誕裝飾小物如：紅色乾燥花、提升森林感的綠松葉、蠟燭。

如果不想準備過多飾品，氛圍其實也可以靠「味道」打造！挑選外觀具聖誕風格、氣味充滿冬季溫暖調性（香料、雪松、木質調、或帶著溫暖奶香調等）的蠟燭，讓香氣環繞整個空間，溫馨簡單又富有聖誕感的歡聚餐桌就完成了。

個人餐盤

如果你是餐桌道具齊全的派對狠角色，餐桌上的個人裝飾餐盤（秀盤），也是值得裝飾的餐桌亮點處。從造型口布，可根據主題與餐桌顏色挑選合適配色，再繫一個聖誕小裝飾，大大提升整體餐桌節慶氛圍。若有為每位賓客準備小禮物，可以用不同裝飾包裝禮物，放置於個人餐桌上，不僅能為派對增色，更為到來的親朋好友感受特別的真心誠意。

環境佈置

除了餐桌外，延伸場域感的派對場地環境佈置，也是不可忽略的一環。擺放一棵美麗的聖誕樹，以及別緻的大星星，讓整個家中彷彿置身於冬季童話般的氛圍中，超有情調！

技巧三：趣味聖誕派對活動

聖誕派對怎麼可以沒有禮物！在邀請親朋好友來家裡的同時，可以設定派對主題以及富有指定主題的環節。近年來交換禮物的主題非常豐富，除了預算限制外，也有許多人會玩天堂與地獄交換禮物，那就是考驗平時交情的時刻啦！而【窩廚房私廚料理香料包 輕鬆DIY聖誕大餐】派對組 ，不僅趣味性十足還特別有創意，讓抽中的人能夠在家中輕鬆DIY一場美味的聖誕大餐，絕對是必勝交換禮物，今年就不要再送馬克杯或娃娃抱枕啦！

聖誕派對看似繁複，只要運用以上這三大技巧：美味聖誕大餐佳餚、量力而為的聰明餐桌佈置和令人記憶深刻、有趣的派對主題小活動，就能打造出一個印象深刻的聖誕節。就讓窩廚房成為你打造聖誕派對的得力助手，一同共度充滿歡樂的相聚節慶吧！

本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此

原標題：2023聖誕派對必勝攻略！聖誕大餐吃什麼、派對餐桌佈置一次搞定

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航