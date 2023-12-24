2023聖誕派對必勝攻略：聖誕大餐、餐桌佈置、趣味遊戲一次搞定！
我們想讓你知道的是
聖誕派對看似繁複，只要運用以上這三大技巧：美味聖誕大餐佳餚、量力而為的聰明餐桌佈置和令人記憶深刻、有趣的派對主題小活動，就能打造出一個印象深刻的聖誕節。就讓窩廚房成為你打造聖誕派對的得力助手，一同共度充滿歡樂的相聚節慶吧！
文：窩廚房Joy'in Kitchen
又到了一年一度的聖誕節啦！聖誕節也是和家人朋友歡聚的重要節日，現在越來越多人選擇在家中舉辦聖誕派對，不僅時間更具彈性，還能籌備更多元化的料理和活動形式，能讓整個聚會更加趣味！
這次窩廚房就要教大家運用3個聰明、簡單派對準備技巧，打造一場有滿滿節慶氛圍的聖誕派對，從聖誕大餐、餐桌佈置再到派對活動一次搞定，讓大家都玩得開心又盡興！
技巧一：聖誕大餐輕鬆上桌
- 主菜（大菜形式）
在家中準備吸睛的主菜，絕對是營造氣氛的不二法門，厲害又能簡單完成，可以是自己準備或外送、外帶購買，想要增加參與感也可以是與朋友共同完成。無論是自己親手製作或選擇外送外帶，都能為派對帶來美味的驚喜呢！
選擇A：自己料理或朋友各自準備拿手菜（掌握厲害但方便組裝技巧）
想被稱讚廚藝精湛，可不用在廚房長年身經百戰，只要有一個看起來很厲害，且好分食的漂亮主餐就行！比如簡單的烤雞、香噴噴的烤豬肋排，或是方便快速組裝的夏克特利派對盤，都是能方便與朋友分享的吸睛美食。想要跟朋友有多點互動與增加彼此廚藝，不妨將材料拿到朋友家中一起最後組裝、加熱烹飪一起完成更具成就參與感！
選擇B：外帶／外送好吃、話題性或難訂的美食
如果想讓派對更輕鬆一些，可以考慮外帶或外送。這種方式不僅方便，還能與朋友討論彼此攜帶的餐食不撞菜，享受多元的聖誕料理，但是過節期間建議可以提早跟餐廳預購，確保送達時間可避免壞了興致。建議是知名餐廳的招牌菜，能為派多增添不少話題，或是冬天少不了的暖呼呼火鍋、麻辣鍋，或是符合大眾口味、又好分菜的Pizza，每個人都可以享受到喜歡的料理，還為派對增色一些驚豔感！
- 派對甜點
在冬季甜點中，淋上滿滿糖霜的肉桂捲絕對是座上賓，外型就足以讓人目不轉睛，暖暖的肉桂香料有異國過節氛圍，也為身體帶來一絲溫暖。這款甜滋滋的甜品，更是讓吃飽喝足的聖誕節劃下完美句點。
窩廚房推薦料理
想嘗試做一桌聖誕大餐卻不知道從何料理？不想要花太多時間卻想要菜色吸睛？別擔心讓窩廚房來幫助你，以下是料理小白也能輕易上手的美味食譜：
- 主菜推薦——義式肉捲
做完你就成為朋友口中的料理大師！層層捲起的料理方式，可以將不同的食材和調味品巧妙地結合，經過烘烤後呈現外酥內軟的多層次口感，想要知道怎麼一「捲」就上手不失敗，你一定要看窩廚房的簡易教學，讓製作肉捲不再是難事！
- 派對小點推薦——墨魚漿派對小點
想要讓大家在派對上輕鬆拿取與分享美味小點嗎？那就不要再只準備單一口味了！試試這個超簡單利用氣炸鍋或是家用烤箱就可以完成的食譜，只需要一條墨魚漿，就能製作出三道美味的分享小點，保證好吃連外觀都顏值極高！
- 派對飲品推薦——窩廚房蛋酒
逛歐洲的聖誕市集，除了閃著紅寶石光芒的香料熱紅酒，香甜濃郁的窩廚房香料蛋酒也是聖誕熱門飲料之一，適合在寒冷的冬天與朋友們分享，以上兩種香料聖誕飲調都可以製成加酒、及不加酒版本都一樣美味好喝，讓不喝酒的人也能同樣享受滿滿聖誕氛圍！
技巧二：聖誕餐桌聰明佈置
- 大餐桌／擺桌
營造聖誕氛圍從餐桌佈置開始，不需要買過多的裝飾彩球，採用簡單卻帶有節慶感的聖誕色系（白、紅（或綠、金色）、木頭色顏色不要超過三種較簡潔有質感），利用象徵聖誕結的節慶色餐巾就能立即凸顯餐桌過節氛圍，再增添一些聖誕裝飾小物如：紅色乾燥花、提升森林感的綠松葉、蠟燭。
如果不想準備過多飾品，氛圍其實也可以靠「味道」打造！挑選外觀具聖誕風格、氣味充滿冬季溫暖調性（香料、雪松、木質調、或帶著溫暖奶香調等）的蠟燭，讓香氣環繞整個空間，溫馨簡單又富有聖誕感的歡聚餐桌就完成了。
- 個人餐盤
如果你是餐桌道具齊全的派對狠角色，餐桌上的個人裝飾餐盤（秀盤），也是值得裝飾的餐桌亮點處。從造型口布，可根據主題與餐桌顏色挑選合適配色，再繫一個聖誕小裝飾，大大提升整體餐桌節慶氛圍。若有為每位賓客準備小禮物，可以用不同裝飾包裝禮物，放置於個人餐桌上，不僅能為派對增色，更為到來的親朋好友感受特別的真心誠意。
- 環境佈置
除了餐桌外，延伸場域感的派對場地環境佈置，也是不可忽略的一環。擺放一棵美麗的聖誕樹，以及別緻的大星星，讓整個家中彷彿置身於冬季童話般的氛圍中，超有情調！
技巧三：趣味聖誕派對活動
聖誕派對怎麼可以沒有禮物！在邀請親朋好友來家裡的同時，可以設定派對主題以及富有指定主題的環節。近年來交換禮物的主題非常豐富，除了預算限制外，也有許多人會玩天堂與地獄交換禮物，那就是考驗平時交情的時刻啦！而【窩廚房私廚料理香料包 輕鬆DIY聖誕大餐】派對組 ，不僅趣味性十足還特別有創意，讓抽中的人能夠在家中輕鬆DIY一場美味的聖誕大餐，絕對是必勝交換禮物，今年就不要再送馬克杯或娃娃抱枕啦！
聖誕派對看似繁複，只要運用以上這三大技巧：美味聖誕大餐佳餚、量力而為的聰明餐桌佈置和令人記憶深刻、有趣的派對主題小活動，就能打造出一個印象深刻的聖誕節。就讓窩廚房成為你打造聖誕派對的得力助手，一同共度充滿歡樂的相聚節慶吧！
本文經《桂冠窩廚房》授權轉載，原文發表於此
原標題：2023聖誕派對必勝攻略！聖誕大餐吃什麼、派對餐桌佈置一次搞定
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
我們想讓你知道的是
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請澳門旅遊達人林鴻祥，分享澳門觀光必去的景點、必吃的美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。想知道更多澳門旅遊的精彩攻略，就點進來吧！
漫長的新冠疫情已經過去一年多，大家是否有把握機會出國旅遊，盡情享受異國的文化與美食呢？如果正在安排、或是還沒有計畫的朋友，或許可以把握接下來的新年假期，安排一趟悠閒、享受的澳門度假之旅。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到澳門旅遊達人林鴻祥（Nelson），和大家分享他推廣澳門旅遊十多年的經驗，聊聊澳門觀光的必去景點、必吃美食，以及豐富有趣的歷史和文化故事。你所不知道的澳門旅遊攻略，現在出發！
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
- 澳門半島：澳門半島部分土地與中國廣東省相接，不到10平方公里的範圍內，就有25個世界文化遺產、20座博物館，屬於整個澳門歷史文化最豐富的島嶼。
- 氹仔島：氹仔島為標準的住宅區與商業區，還有一條百米長的「官也街」，是購買伴手禮、品嘗道地美食的好去處。
- 路環島：路環島過去是澳門政府規劃的自然保育區，僅有一間高級酒店和澳門唯一的高爾夫球場。
- 路氹填海區：用最直接的比喻，填海區就好像是美國的拉斯維加斯，包含金沙、永利、新葡京等，澳門30個以上的國際級酒店都在這裡。
你可能不知道的澳門小故事──原來是這樣被納入世界文化遺產？！
「澳門歷史城區」一直是澳門本島頗具盛名的歷史名勝古蹟，並在2005年被列入《世界文化遺產名錄》；但你可能不知道，其實最初澳門只以「大三巴牌坊」向聯合國教科文組織申請世界文化遺產。林鴻祥打趣地說，「當聯合國教科文組織的審查委員們來到澳門，實際走一趟舊城區、了解到整個歷史（例如澳門是中國第一個跟西方接觸的地方），才發現世界文化遺產不該只有一個大三巴牌坊，應該要把整個舊城區全部納入。」後來就像大家所熟知的，聯合國教科文組織把整個城區列入了《世界文化遺產名錄》，並列出25項世界文化遺產。
林鴻祥說，澳門有趣的小故事還有很多，不只有澳門歷史城區成為世界文化遺產的故事；像是「大三巴牌坊」的名稱由來也很有趣。「大三巴牌坊本來是聖保祿大教堂，叫『São Paulo』，是以前遠東地區最大的天主教堂，也是中國第一座西式大學。但因為當地人覺得São Paulo很難發音，所以取諧音作『三巴』，再為了和聖若瑟修院區隔，人們就叫它大三巴、叫聖若瑟修院小三巴，最後又因為聖保祿大教堂歷經三次大火燒到只剩一片牆，跟中國的「牌坊」很像，所以才被稱呼為『大三巴牌坊』。」
「度假村旅遊」是什麼？達人教你澳門度假村怎麼玩
除了了解有趣的歷史，另一個澳門必玩的就是度假村。澳門的度假村非常特別，其他地方的度假村是單一旅館，但澳門最少是由3至13個旅館組合而成，無論是住宿環境、餐飲內容、服務品質都是國際級的頂尖規格。另外，度假村的娛樂項目也非常多樣，有適合全家同樂的水上主題樂園、室內樂園，有最新科技的沉浸式主題遊戲，也有聞名世界的博弈設施（Casino）、度假服務與娛樂表演。林鴻祥分享，「度假村的好處是在小小範圍裡就能看見等比例的倫敦塔、二分之一比例的巴黎鐵塔，甚至是體驗威尼斯人的貢多拉（Gondola），再加上宛如拉斯維加斯般不同造型、內容的設施，一趟行程光度假村就玩不玩，尤其對難有長假的人而言非常值得。」
在今年4月公布的《2023香港澳門米其林指南》中，澳門總共有17間餐廳、獲得28顆米其林星級評定。林鴻祥說，澳門高級酒店雲集，每間度假村都用盡辦法打造亮點。這些米其林星餐廳，不只裝潢、布置、服務各有特色，食材、酒水也都是最頂級的，菜式更是中式、韓式、日式、歐美菜式通通都有，包羅萬象。節目中，林鴻祥也分享他個人的用餐經驗，不藏私地推薦好幾間CP值超高的米其林星級餐廳，並由衷地建議大家，「真的，人的一生可以去品嘗一次。」
除了頂級的米其林星級餐廳，中西交融的澳門歷史也讓當地發展出許多富含特色的「澳門式」葡國菜──土生菜；林鴻祥特別推薦，「來到澳門，大家一定要品嘗混合中國食材、葡式料理方法、東南亞香料的『葡國雞』，這是專屬於澳門、獨一無二的融合料理。」如果還想吃像豬扒包、葡式蛋塔、竹昇麵等平民美食，林鴻祥也建議大家可以到度假村的美食街多晃晃，一趟下來絕對有吃不完的澳門美食。
現在就準備出發！澳門私房景點、機票資訊這裡看
看到這裡，已經迫不及待想規劃一趟澳門度假之旅了嗎？林鴻祥建議，規劃前可以先關注「澳門旅遊局」的官方LINE帳號，裡面不只有許多旅遊景點資訊，甚至連澳門一日遊的行程都能直接幫你安排的妥妥當當。
而達人行程的部分，林鴻祥分享了他最愛的私房景點，「我覺得最好玩、旅遊業也很少人去的，是澳門路環島的『九澳村』。」他接著說，「前往九澳村的交通很方便，搭公車就到了。一下車就是非常有名的安德魯蛋塔，然後前面有個非常葡萄牙式的海關，和一間名為『荔枝碗造船廠』的觀光工廠；再繼續往前走，就會看到一間主打400轉綿密奶泡的漢記咖啡；在道路的對面，還有知名影視場景『聖方濟各教堂』。最後會來到擁有百年歷史的『路環漁村』，一路上有吃有喝有玩有看，就像回到以前時空，很有歷史感、很值得去走，推薦給大家。」
今年台灣旅遊業也邀請了一些航空公司，設計「香港進去，澳門出來」的機票行程，讓旅客們經過港珠澳大橋到澳門，然後玩完就搭航班飛回台灣，希望增加國人前往澳門旅遊的方便性。此外，星宇航空也推出了每天兩班直飛、早去晚回澳門航班，想要前往澳門旅遊的民眾不妨多多利用。還想了解更詳細的澳門旅遊及機票資訊？立即收聽本集《馬力歐陪你喝一杯》節目吧！