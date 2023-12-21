瑞幸咖啡在泰國被山寨案，疑似中國人開「中泰合資」公司設局

（中央社）號稱中國星巴克的瑞幸咖啡被泰國瑞幸山寨還被強索百億泰銖（約新台幣89億5000萬元），分析說，因泰國瑞幸背後公司皇家50R由中泰合資，而中泰合資就是中國業者在泰國開公司的同義詞。

旅泰中國媒體人岳漢今天在中國媒體觀察者網發表分析文指出，由於商標註冊確實以國界為限，先到先得，所以2017年開業的中國瑞幸，在泰國並不被視為國際馳名商標，一旦被搶註，泰國瑞幸就有理由說自己是正版。

他說，雖然泰國瑞幸背後的公司名是皇家50R，因此許多中國網友真以為，這是泰國軍隊、泰國王室在敲竹槓，但皇家50R未必真的由王室軍方撐腰。

Luckin Coffee lost the lawsuit against "Thai Luckin": one deer head to the left and one deer head to the right. on December 3 that on December 1, the Central Court of Intellectual Property and International Trade of Thailand pronounced a final trial on the trial of the case of… pic.twitter.com/cBB4FeC6uU — China Perspective (@China_Fact) December 4, 2023

岳漢表示，而且泰國官方也澄清，皇家在泰國並無特殊限制，誰要用來取名都可以，何況以泰國皇室和軍方的實力，不至於需要透過搶註商標及訴訟索償的方式賺錢。

他說，泰國軍隊的收入，除了軍費之外，主要來自實際控制的壟斷行業，至於王室那麼有錢，主因是坐擁土地，所以山寨別國品牌的賺錢方式，油水不多難執行面子上也不好看，泰國真正的統治階級看不上眼。

岳漢指出，而且皇家50R標榜中泰合資企業（在泰國，中泰合資通常就是中國老闆在泰國開的公司的同義詞），這家公司成立以來，早已於泰國搶註一堆國際馳名商標，例如Tik Tok、華爾街與周大福等。

他說，所以泰國瑞幸向中國瑞幸索賠百億泰銖有兩種可能，首先皇家50R透過搶註，封死正版企業來泰經營的管道，坐等正主來交和解費，透過「賣商標」來賺錢。

岳漢表示，另個可能就是「中泰瑞幸之戰」爆發後，泰國瑞幸乾脆喊天價，把事情徹底鬧大，威懾中國瑞幸，同時給自己打廣告。

他說，所以像是這種企業都還沒進來，商標已經被搶註的「瑞幸之爭」，不是打官司就得花錢和解，而且搶註商標者無需「顯赫的官方背景」（甚至未必是泰國人），只要藉由法律程序，就可以撈買路財。

談到泰國對於外資的管制，岳漢指出，基於保護本土產業，泰國這方面立法相當嚴格，頒布許多外商不得經營的行業，要想開公司，必須找本地人控股，但執法比較佛性。

他說，所以中國業者通常自己持股49%，剩下拆分17%給3個泰國人，實際上還是中國老闆主導。

岳漢表示，但是這種操作，嚴格而論還是不合法，一旦公司做大，泰國「傀儡股東」就會要求更大利益，不然就對簿公堂。

新聞來源：

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範