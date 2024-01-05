黃信川《叛逆，成就精彩》：「大人囝仔聚樂部」就是要推週間遊，因為週末兒孫要來家裡玩

文：黃信川

翻轉思維——更多元的遊程開發

是什麼讓不想承認自己是樂齡族群的群眾，最終願意對大人囝仔聚樂部買單，即便知道這是「樂齡專屬」也樂此不疲？

聚焦旅遊「目的」

從基數來看，樂齡旅遊是大眾市場，但仍需要從中再尋找對的受眾，就像漏斗理論一樣，一層層瞭解、歸納旅客所需，最後才會促成購買行動。即便已建立品牌，更要珍惜旅客的信任度，絕不可能「一種行程賣所有人」。

我理想中的大人囝仔遊程，即便是同一縣市，四季也有不同對應主題，1到12月玩法各有不同。從過去的觀光旅行轉向「策展模式的主題性旅遊」，強化旅行深度。

「旅遊的目的」比「旅遊的目的地更重要」。

大人囝仔聚樂部鎖定樂齡人口裡占比大約六、七成屬於健康與亞健康族群，看準疫後健康意識抬頭，2022年規劃「健康大步走」系列行程，培訓領隊學會北歐健走及使用健走杖，走向全台山林步道及森林遊樂區等人氣景點，結合專業醫師的健康養生講座，「走出健康」的話題行銷，得到熱烈迴響。

Photo Credit: 雄獅提供 via 時報出版 圖為北歐健走。

同儕效應——讓客人陪客人

讓更多人越來越健康的理念，貫串在大人囝仔聚樂部的遊程裡。玩中學，不孤單，旅客彼此原先並不認識，但碰面一兩次後玩出好交情，變成「客人陪客人旅行」相約去玩，公司同事與領隊們扮演好照顧者與規劃者的角色，透過用心的活動規劃，邀請大哥大姐們拓展生活圈，心情好了，身體活動多了，最初想「為健康出走」，最後也「走出健康」。

我仔細研究過日本旅行社「Club Tourism」，他們發展中高齡層旅遊市場非常出色，也運用社團互動，增加客層黏著度，甚至讓顧客變志工，傳為美談。未來有沒有可能讓更多退休樂齡旅客升格為「生活旅遊達人」，邀請不同專業的「生活分享家」，加入服務陣容中，把更多豐富知識分享給其他的樂齡族朋友？年齡相近的旅客，或者有相近的生活背景，也更懂得彼此需求。

天天星期天，想多玩幾天！

大人囝仔聚樂部推出後，在樂齡市場迅速成為領航者，更多人意識到樂齡族群的需求，不想等到父母走不動才感到遺憾；帶父母去旅遊？先去大人囝仔聚樂部看看有沒有適合的遊程！有好的體驗，「週間遊」的頻次逐步提高。

一開始，大人囝仔聚樂部推的都是一日遊，主要配合農場、觀光工廠等體驗與學習活動，瞭解各個產業的歷史文化和相關知識，早上出遊，晚上回家；慢慢的，有人覺得一天玩不夠，開始詢問：有沒有兩天或更多天數的遊程？我們幾乎可以每天報到參加活動！

市場需求及品牌認同成熟，「鼓勵樂齡族多為自己而活」，大人囝仔聚樂部推出更多2至5日的行程，讓樂齡族各取所需。活動更深化策展主題，加大養生美食、文化、生態等深度體驗，退休生活更精彩豐富。

至於為什麼不排假日？因為週末兒孫要來家裡玩！

除了年長樂齡族群，我也發現與「大人囝仔」命名十分契合的族群：「祖孫」和「親子三代」市場。有些是祖父母輩帶還未入學或休假的孫子一起出來玩，有些是三代同堂。還有旅客回應：「大人囝仔，不就是要帶囝仔出來玩嗎」？這群真正是「大手牽小手」的族群，非常令人感動。

打造樂齡產業鏈

鎖定樂齡旅遊客群為目標客戶後，我積極尋找觀光產業食、宿、遊、購、行供應鏈來支持。

一開始，週間遊能推出有主題性遊程，要感謝台灣農業休閒發展協會秘書長游文宏的協助，建議平日到休閒農場度假、體驗農村生活及採果，讓很多都市朋友到鄉村後能脫掉鞋子，雙腳真正踏在軟濕溫潤的泥土上，拔蘿蔔摘菜、採收小番茄，以友善的態度親近大自然。

Photo Credit: 雄獅提供 via 時報出版

接著，觀光工廠也成為大人囝仔聚樂部推廣主力。相較於農遊，觀光工廠的最大優勢是多半在室內活動，聽產業發展文化故事導覽，也有DIY體驗，更有多樣化的商品可現場購買伴手禮。瞭解製造業轉型品牌及企業文化，旅客對店內的商品也會更有信心；工廠結合觀光，讓更多人看見台灣企業的能量。觀光工廠之後，還有地方文化教室、走讀……。發展主題旅遊行程的過程中，不斷開發適合的新場域，既是產業的串聯者，也是創新體驗的催生者。

大人囝仔聚樂部一日遊奏功，二日遊以上體驗接力登場。旅客可以玩更多，走更遠，享受屬於自己的時光。團員們也能夠在多日團體旅遊結交更多新朋友，拓展生活圈，達到「越玩越健康，越活越快樂」的目標。

當五星飯店夥伴聽到我問：「只要週一到五的空房，能否給個優惠價」時都非常驚訝：「你確定？只要週一到五？」

我確定，因為大人囝仔聚樂部就是要推週間遊！飯店夥伴也把可能高達六成的空房售出！

從2018到2019年，大人囝仔聚樂部帶動國內平日旅遊市場倍數成長，大人囝仔聚樂部系列遊程一、二日遊的占比，由原本的9：1轉換為4：6，帶來1200%的經濟成長效益，合作品牌飯店的平日住宿率大大提升！能量驚人。

世界向超高齡社會滾動的速度越來越快，樂齡旅遊族群只會越來越多。有空出去玩點不一樣的嗎？飯店還有空房嗎？我們和旅客一起填滿。

書籍介紹

本文摘錄自《叛逆，成就精彩：只有想不到，沒有做不到的旅遊創意》，時報出版

作者：黃信川

用心打造，發揮想像，擴展旅遊版圖。

旅遊不只是遊玩，更要玩得跟別人「不一樣」！

雄獅集團總經理黃信川，帶領旗下旅遊業走過疫情陰霾，

沒有死守舊式思維，反而施展創意，拓展更寬廣的企業遠景。

擬定主題策略，適應不同潮流，積極搶攻新市場。