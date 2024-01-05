黃信川《叛逆，成就精彩》：「大人囝仔聚樂部」就是要推週間遊，因為週末兒孫要來家裡玩
我們想讓你知道的是
市場需求及品牌認同成熟，「鼓勵樂齡族多為自己而活」，大人囝仔聚樂部推出更多2至5日的行程，讓樂齡族各取所需。活動更深化策展主題，加大養生美食、文化、生態等深度體驗，退休生活更精彩豐富。
文：黃信川
翻轉思維——更多元的遊程開發
是什麼讓不想承認自己是樂齡族群的群眾，最終願意對大人囝仔聚樂部買單，即便知道這是「樂齡專屬」也樂此不疲？
聚焦旅遊「目的」
從基數來看，樂齡旅遊是大眾市場，但仍需要從中再尋找對的受眾，就像漏斗理論一樣，一層層瞭解、歸納旅客所需，最後才會促成購買行動。即便已建立品牌，更要珍惜旅客的信任度，絕不可能「一種行程賣所有人」。
我理想中的大人囝仔遊程，即便是同一縣市，四季也有不同對應主題，1到12月玩法各有不同。從過去的觀光旅行轉向「策展模式的主題性旅遊」，強化旅行深度。
「旅遊的目的」比「旅遊的目的地更重要」。
大人囝仔聚樂部鎖定樂齡人口裡占比大約六、七成屬於健康與亞健康族群，看準疫後健康意識抬頭，2022年規劃「健康大步走」系列行程，培訓領隊學會北歐健走及使用健走杖，走向全台山林步道及森林遊樂區等人氣景點，結合專業醫師的健康養生講座，「走出健康」的話題行銷，得到熱烈迴響。
同儕效應——讓客人陪客人
讓更多人越來越健康的理念，貫串在大人囝仔聚樂部的遊程裡。玩中學，不孤單，旅客彼此原先並不認識，但碰面一兩次後玩出好交情，變成「客人陪客人旅行」相約去玩，公司同事與領隊們扮演好照顧者與規劃者的角色，透過用心的活動規劃，邀請大哥大姐們拓展生活圈，心情好了，身體活動多了，最初想「為健康出走」，最後也「走出健康」。
我仔細研究過日本旅行社「Club Tourism」，他們發展中高齡層旅遊市場非常出色，也運用社團互動，增加客層黏著度，甚至讓顧客變志工，傳為美談。未來有沒有可能讓更多退休樂齡旅客升格為「生活旅遊達人」，邀請不同專業的「生活分享家」，加入服務陣容中，把更多豐富知識分享給其他的樂齡族朋友？年齡相近的旅客，或者有相近的生活背景，也更懂得彼此需求。
天天星期天，想多玩幾天！
大人囝仔聚樂部推出後，在樂齡市場迅速成為領航者，更多人意識到樂齡族群的需求，不想等到父母走不動才感到遺憾；帶父母去旅遊？先去大人囝仔聚樂部看看有沒有適合的遊程！有好的體驗，「週間遊」的頻次逐步提高。
一開始，大人囝仔聚樂部推的都是一日遊，主要配合農場、觀光工廠等體驗與學習活動，瞭解各個產業的歷史文化和相關知識，早上出遊，晚上回家；慢慢的，有人覺得一天玩不夠，開始詢問：有沒有兩天或更多天數的遊程？我們幾乎可以每天報到參加活動！
市場需求及品牌認同成熟，「鼓勵樂齡族多為自己而活」，大人囝仔聚樂部推出更多2至5日的行程，讓樂齡族各取所需。活動更深化策展主題，加大養生美食、文化、生態等深度體驗，退休生活更精彩豐富。
至於為什麼不排假日？因為週末兒孫要來家裡玩！
除了年長樂齡族群，我也發現與「大人囝仔」命名十分契合的族群：「祖孫」和「親子三代」市場。有些是祖父母輩帶還未入學或休假的孫子一起出來玩，有些是三代同堂。還有旅客回應：「大人囝仔，不就是要帶囝仔出來玩嗎」？這群真正是「大手牽小手」的族群，非常令人感動。
打造樂齡產業鏈
鎖定樂齡旅遊客群為目標客戶後，我積極尋找觀光產業食、宿、遊、購、行供應鏈來支持。
一開始，週間遊能推出有主題性遊程，要感謝台灣農業休閒發展協會秘書長游文宏的協助，建議平日到休閒農場度假、體驗農村生活及採果，讓很多都市朋友到鄉村後能脫掉鞋子，雙腳真正踏在軟濕溫潤的泥土上，拔蘿蔔摘菜、採收小番茄，以友善的態度親近大自然。
接著，觀光工廠也成為大人囝仔聚樂部推廣主力。相較於農遊，觀光工廠的最大優勢是多半在室內活動，聽產業發展文化故事導覽，也有DIY體驗，更有多樣化的商品可現場購買伴手禮。瞭解製造業轉型品牌及企業文化，旅客對店內的商品也會更有信心；工廠結合觀光，讓更多人看見台灣企業的能量。觀光工廠之後，還有地方文化教室、走讀……。發展主題旅遊行程的過程中，不斷開發適合的新場域，既是產業的串聯者，也是創新體驗的催生者。
大人囝仔聚樂部一日遊奏功，二日遊以上體驗接力登場。旅客可以玩更多，走更遠，享受屬於自己的時光。團員們也能夠在多日團體旅遊結交更多新朋友，拓展生活圈，達到「越玩越健康，越活越快樂」的目標。
當五星飯店夥伴聽到我問：「只要週一到五的空房，能否給個優惠價」時都非常驚訝：「你確定？只要週一到五？」
我確定，因為大人囝仔聚樂部就是要推週間遊！飯店夥伴也把可能高達六成的空房售出！
從2018到2019年，大人囝仔聚樂部帶動國內平日旅遊市場倍數成長，大人囝仔聚樂部系列遊程一、二日遊的占比，由原本的9：1轉換為4：6，帶來1200%的經濟成長效益，合作品牌飯店的平日住宿率大大提升！能量驚人。
世界向超高齡社會滾動的速度越來越快，樂齡旅遊族群只會越來越多。有空出去玩點不一樣的嗎？飯店還有空房嗎？我們和旅客一起填滿。
書籍介紹
本文摘錄自《叛逆，成就精彩：只有想不到，沒有做不到的旅遊創意》，時報出版
作者：黃信川
用心打造，發揮想像，擴展旅遊版圖。
旅遊不只是遊玩，更要玩得跟別人「不一樣」！
雄獅集團總經理黃信川，帶領旗下旅遊業走過疫情陰霾，
沒有死守舊式思維，反而施展創意，拓展更寬廣的企業遠景。
擬定主題策略，適應不同潮流，積極搶攻新市場。
- 鎖定樂齡族群：推出大人囝仔聚樂部
- 打造軌道經濟：合作鳴日號、南迴微笑、阿里山林鐵
- 勇於發想創意：整合行銷、觀光工廠、農場體驗
- 規劃永續協會：生態旅遊、綠色旅遊、負責任旅遊
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
我們想讓你知道的是
電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
本文章內容由「美通社」提供。