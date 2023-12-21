趙少康秀辭職書：賴清德捐老家我立刻辭中廣董事長；新北財政局：已收到房屋稅籍申請

趙少康秀辭職書：賴清德捐老家我立刻辭中廣董事長

（中央社）民進黨總統候選人賴清德昨（20）日說，礦區居住權獲得保障後，他願把萬里老家交付公益信託。國民黨副總統候選人趙少康今（21）日出示辭職書並表示，賴清德基本上就是在推拖，賴清德只要把老家捐作公益，他立刻在辭職書簽名、辭去中廣董事長。

賴清德萬里老家被指違建，他昨天在政見發表會表示，礦區內每間房子沒有特權，只有滿屋辛酸，他有責任協助保障大家的居住權益，礦區居住權獲得保障後，他願把房子交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」。

趙少康今天上午到台北真理堂出席行程並接受媒體聯訪時說，賴清德基本上就是緩兵之計、推拖之詞，當斷不斷、模糊焦點，要捐今天就捐，還說等礦區居住權問題解決再做公益信託，實在太拖了。

趙少康隨後拿出一張辭職書，上面寫著「受文者：中國廣播股份有限公司；本人自即日起辭去貴公司董事長兼總經理及董事職務」，不過他在簽名欄與日期都留空白，「賴清德只要今天捐，我今天就辭，他明天捐，我明天辭。」

趙少康表示，其他礦區住戶可以放心，「不會拆到你們，排也排不到你們」，但因為賴清德要選總統，道德標準要比較高，他會請人拿這份辭職書給賴清德，只要賴清德做到他立刻簽名、隨即就生效，「只要他捐我立刻辭」，他每天都會催，看賴清德什麼時候真的要捐作公益。

賴辦指賴清德老家已申請房屋稅籍，新北財政局：已收件

民進黨總統候選人賴清德遭指萬里老家涉逃稅。賴清德競辦指出，除已繳地價稅外，房屋稅部分也送件申請稅籍中；新北市財政局證實已收件受理，正依程序辦理中。

國民黨立委王鴻薇5日質疑賴清德萬里老家涉逃稅等爭議，賴清德當天到新竹縣湖口鄉顯聖宮參拜並接受媒體聯訪指出，今年10月有收到通知要繳地價稅，已依法繳納。房屋稅部分，當事人也已委託專業人士申請繳納，若新北市政府核定，當事人也都會繳納。

賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍表示，賴清德老家除已依法繳納地價稅；至於房屋稅的部分，日前已遞件申請房屋稅籍，目前尚未收到新北市政府回覆，只要收到稅單，都會依法繳稅。

新北市政府財政局對此表示，已收件受理，正依程序辦理中。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航