趙少康秀辭職書：賴清德捐老家我立刻辭中廣董事長；新北財政局：已收到房屋稅籍申請
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趙少康隨後拿出一張辭職書，上面寫著「受文者：中國廣播股份有限公司；本人自即日起辭去貴公司董事長兼總經理及董事職務」，不過他在簽名欄與日期都留空白，「賴清德只要今天捐，我今天就辭，他明天捐，我明天辭。」
趙少康秀辭職書：賴清德捐老家我立刻辭中廣董事長
（中央社）民進黨總統候選人賴清德昨（20）日說，礦區居住權獲得保障後，他願把萬里老家交付公益信託。國民黨副總統候選人趙少康今（21）日出示辭職書並表示，賴清德基本上就是在推拖，賴清德只要把老家捐作公益，他立刻在辭職書簽名、辭去中廣董事長。
賴清德萬里老家被指違建，他昨天在政見發表會表示，礦區內每間房子沒有特權，只有滿屋辛酸，他有責任協助保障大家的居住權益，礦區居住權獲得保障後，他願把房子交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」。
趙少康今天上午到台北真理堂出席行程並接受媒體聯訪時說，賴清德基本上就是緩兵之計、推拖之詞，當斷不斷、模糊焦點，要捐今天就捐，還說等礦區居住權問題解決再做公益信託，實在太拖了。
趙少康隨後拿出一張辭職書，上面寫著「受文者：中國廣播股份有限公司；本人自即日起辭去貴公司董事長兼總經理及董事職務」，不過他在簽名欄與日期都留空白，「賴清德只要今天捐，我今天就辭，他明天捐，我明天辭。」
趙少康表示，其他礦區住戶可以放心，「不會拆到你們，排也排不到你們」，但因為賴清德要選總統，道德標準要比較高，他會請人拿這份辭職書給賴清德，只要賴清德做到他立刻簽名、隨即就生效，「只要他捐我立刻辭」，他每天都會催，看賴清德什麼時候真的要捐作公益。
賴辦指賴清德老家已申請房屋稅籍，新北財政局：已收件
民進黨總統候選人賴清德遭指萬里老家涉逃稅。賴清德競辦指出，除已繳地價稅外，房屋稅部分也送件申請稅籍中；新北市財政局證實已收件受理，正依程序辦理中。
國民黨立委王鴻薇5日質疑賴清德萬里老家涉逃稅等爭議，賴清德當天到新竹縣湖口鄉顯聖宮參拜並接受媒體聯訪指出，今年10月有收到通知要繳地價稅，已依法繳納。房屋稅部分，當事人也已委託專業人士申請繳納，若新北市政府核定，當事人也都會繳納。
賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍表示，賴清德老家除已依法繳納地價稅；至於房屋稅的部分，日前已遞件申請房屋稅籍，目前尚未收到新北市政府回覆，只要收到稅單，都會依法繳稅。
新北市政府財政局對此表示，已收件受理，正依程序辦理中。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
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中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。