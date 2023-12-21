歲末寒流瘋泡湯，醫師提醒3族群藏致命危機；天冷在家泡腳暖身，水溫勿逾40度

歲末寒流瘋泡湯，醫提醒3族群藏致命危機

（中央社）寒流來襲，全台變「凍番薯」，泡湯雖然享受，卻潛藏致命危機，醫師提醒，沒有規律服藥的三高個案、男性45歲以上或女性55歲以上有抽菸史的民眾要量力而為，千萬別挑戰三溫暖或桑拿。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣表示，對心血管疾病高風險民眾而言，極端氣溫變化是關鍵誘發因子，今年11月中旬起，天氣時而像夏天、時而像冬天，甚至單日早晚溫度落差非常大，醫院心血管疾病患者明顯增加，多數是沒有規則服藥，甚至是不知自身有「三高」，送醫已心跳停止。

每逢寒流，各處溫泉景點都會湧入泡湯人潮，大眾池彷彿「煮餃子」，鍾伯欣提醒，泡湯雖然舒服，能讓全身放鬆，但同時也是引起身體感受溫差的「事件」，近期之內有心血管疾病徵兆，如胸悶、頭暈，或剛中風不久的個案，不建議搭上歲末泡湯潮，以免得不償失。

至於一般民眾，包含雖然近期無急性發作，但有三高的個案，鍾伯欣提醒，因為近年急性心血管疾病個案年齡層不斷下修，享受泡湯時，不分年齡層都應該多加留心，除了建議進入湯池前，應該先用溫熱水沖澡、擦澡，結伴同行也是自我保護的方法之一。

鍾伯欣表示，泡湯民眾一定要將「量力而為」4個字記在心中，不要一下子就挑戰最熱的池，每次泡湯不可超過20分鐘，一旦身體出現頭暈、胸悶等症狀，即使只是輕微不適，哪怕剛泡3分鐘、5分鐘，就不建議繼續，尤其沒有規律服藥的三高民眾、男性45歲以上或女性55歲以上有抽菸史。

大眾池不只有熱呼呼的溫泉，還有冷熱交織三溫暖及蒸氣繚繞桑拿房，鍾伯欣強調，完全不建議心血管疾病風險民眾挑戰三溫暖，剛泡熱池，一下就跳進冷池，全身動脈血管急速收縮，恐增加中風等危機；當室外低溫時，從溫暖桑拿房內突然到戶外，等同三溫暖，也不建議嘗試。

天冷泡腳暖身水溫勿逾40度、約10分鐘要休息

（中央社）天氣冷颼颼，在家泡腳很舒服。中醫師提醒，若想「加料」如當歸、香茅等要先煮過，水溫別超過40度、泡約10分鐘就要休息，糖尿病患、長者等末梢神經循環不良族群要格外注意。

交通部中央氣象署上午更新低溫特報，今（21）日至明（22）日新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續攝氏10度左右或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右氣溫發生的機會。

寒流來襲，泡湯是不少人的心頭好，但礙於平常要上班，沒辦法想去就去，在家泡腳也很享受。中國醫藥研究發展基金會總幹事陳潮宗今日告訴《中央社》記者，泡腳是養生的辦法之一，尤其秋冬季節，容易手腳冰冷，泡腳有助改善末梢循環。

不過，溫度不能太高，建議不要超過40度。陳潮宗指出，尤其是糖尿病患者、長輩等末梢神經比較不敏感的族群，若水溫太高恐容易燙傷，所以更要把溫度控制好；如果是皮膚敏感或乾燥的民眾，建議先塗1層乳液、嬰兒油等滋潤保濕產品。

除了泡熱水，加點藥材及香料效果更好，陳潮宗說，通常是以活血化瘀、芳香、溫暖的藥材為主，例如當歸、川芎、白芷、艾葉，還有1種叫做伸筋草的藥材很適合。

「重點是藥材要先煮成濃汁再加到水中。」陳潮宗說，因為泡腳水的溫度不夠高，沒有事先煮過，藥材的效果不會出來，另外如香茅、老薑等食材都可以添加，香氣有助放鬆心情。

陳潮宗表示，建議水深要及膝，泡個10分鐘就可以休息一下，還是要視個人身體狀況而定，當額頭、後背微微發汗就應停止。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航