《永恆的巴黎傳奇》：在戴霍爾珍奇屋，沒有任何動物是被獵殺的；牠們都是自然死亡
我們想讓你知道的是
細訴巴黎十九家屹立二百至三百年的傳統手工藝老字號：家飾、畫材、家具、古書、動物及礦石標本，還有香料、乾貨……一段段永垂不朽的歷史，蘊含店主人家族的心血，世世代代堅持傳承美妙工藝的不朽精神，如縷縷古幽之香，飄進靈魂，彷彿見到印象派大師就在眼前。
文：瑪翰．孟塔橘（Marin Montagut）
DEYROLLE 戴霍爾珍奇屋
AU 46, RUE DU BAC — _PARIS VIIE
戴霍爾（Deyrolle）是舉世無雙的珍奇屋，無疑也是巴黎唯一可以看到一頭驢子向母獅求愛的地方，而旁邊的白化孔雀則在離北極熊幾尺之遙的地方搔首弄姿。華麗高貴的巴西藍蝴蝶在玻璃鐘罩下振翼欲飛，龍蝦和蜘蛛蟹則如現代雕塑般的氣宇非凡。金色、青銅色和祖母綠色澤的甲蟲排列在盒子裡，就像珍貴的天然珠寶一樣閃閃動人。
戴霍爾成立於1831年，最初專門從事標本製作並銷售自然科學收藏品器材。1888年時搬遷到巴克街（rue du Bac）一座昔日的私人大宅。除了收集昆蟲和動物標本之外，它還自詡負有教育使命，也出版和銷售有關動植物的掛圖及專業書籍。
2001年，路易．阿爾貝．德．布羅利（Louis Albert de Broglie）買下了戴霍爾之家，這間享譽國際的高齡珍奇屋，以其絕世美貌和擁有十八世紀華麗木鑲板的房間氛圍，不斷吸引科學家、昆蟲學愛好者和普通遊客前來一探究竟。自2007年以來，路易．阿爾貝推動一系列以保護地球為主題的「Deyrolle pour l’avenir」（迎向未來的戴霍爾）掛畫印刷品，以全新面貌延續戴霍爾一貫相承的教育傳統。
然而，2008年的凌晨，一場無情大火將昆蟲陳列櫥和九成的收藏品化為灰燼。
為了避免這個神話般的地方消失，幾個大品牌和藝術家全體總動員，舉行了一場拍賣會。所籌集到的資金讓遭殃的戴霍爾之家盡可能恢復原貌，並重建收藏，重新編製舊掛圖。與以往一樣，新一代的訪客同樣臣服於其無邊魔力。
動物標本剝製技術
剝製動物或製作標本的技藝，主要是讓死去的動物呈現充滿生命的外觀。在戴霍爾之家，沒有任何動物是被獵殺的；牠們都是自然死亡。
書籍介紹
本文摘錄自《永恆的巴黎傳奇：粉彩、流蘇、礦石、古書、五金、標本、家具、草藥、種子、人偶……承載珍奇跨越世紀的百年名店》，積木文化出版
作者：瑪翰．孟塔橘（Marin Montagut）
譯者：謝珮琪
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彷彿隱身斜角巷的神奇店鋪，
屹立數百年，販售琳瑯滿目的珍奇商品，
你可能一生從未見識，現在只要翻開書，就能沉浸其中。
歡迎走進巴黎最傳奇的永恆名店，
尋找屬於你的靈感物件。
「在巴黎隱密的手工藝世界中迷失吧，這些地方幾世紀以來，都為行家們提供最頂級的商品。」——Indulge Magazine
「作者以一種謙遜、小心翼翼甚至呵護的態度記錄十九間巴黎老店鋪的面貌與內涵。他為店家拍的照片美到像油畫，文字細膩靈巧，他說這些店鋪保存了巴黎的老靈魂，而他要將這份感動好好地交到我們手中。非常值得珍藏的一本書，推薦給大家。」——楊雅晴︱作家
「克利希廣場（Place Clichy）上一家草藥店，飄蕩著草藥和植物芳香，薇薇安拱廊街（Galerie Vivienne），書店裡那些裝訂精美的珍稀書籍散發著無窮魔力。再往前走，跳上時光機，回到二十世紀初期的蒙帕納斯（Montparnasse），探索印刷廠和繪畫學院。位於巴黎最漂亮的福斯坦堡廣場（Place Furstemberg）上的一家古董店櫥窗駐足，還是在那家歷來以動物標本和昆蟲學為專業的商號流連忘返。然後，沿著塞納河畔漫步，隨意跨進首都巴黎最古老的美術顏料社，您將感動莫名，一如塞尚和竇加在他們那個時代一樣。」
細訴巴黎十九家屹立二百至三百年的傳統手工藝老字號：家飾、畫材、家具、古書、動物及礦石標本，還有香料、乾貨……一段段永垂不朽的歷史，蘊含店主人家族的心血，世世代代堅持傳承美妙工藝的不朽精神，如縷縷古幽之香，飄進靈魂，彷彿見到印象派大師就在眼前。
將近三百年來，大都會博物館就只和Passementerie Verrier訂製流蘇，如果希望找到珍稀的古老飾板和五金把居家裝點成宮殿，就要走進Boiseries Féau和A la Providence，Maison du Pastel有祖傳的手工色彩，能畫出最優美的舞者，Ultramod的奢華面料、絲帶倉庫為頂尖時尚設計師提供絕美配件。這些永恆名店是光之城的靈感泉源，是藝術家、設計師、工匠、手作愛好者得以找到夢幻物件的地方，老巴黎的靈魂由此而生。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
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桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。