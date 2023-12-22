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2023/12/22,
中國

甘肅地震逾千人傷亡令專家意外，「最糟糕時間、最薄弱地方」釀悲劇

甘肅地震逾千人傷亡令專家意外，「最糟糕時間、最薄弱地方」釀悲劇
Photo Credit: GettyImages

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中國甘肅省18日深夜發生規模6.2級地震，截至20日上午為止已有131人罹難。甘肅省救災指揮部宣佈災區救援工作基本上已經結束；隨著救災行動告一段落，各界也開始探討，造成如此嚴重傷亡的原因究竟為何？

文：德國之聲中文網

甘肅積石山縣18日深夜一震，至今已知奪走131條人命，其中甘肅有113人死亡；青海有18人罹難，另有多人失聯，兩地累積近千人受傷，成為中國近10年來最嚴重的震災之一。甘肅省抗震救災指揮部20日上午在記者會上表示，目前災區救援工作已基本結束，接下來將把重點放在傷員救治上。

專家分析，造成如此嚴重傷亡的原因除了地震規模和深度外，與當地建築物的抗震強度也有關聯。

微博上持續有網友分享災區畫面。一名科學博主「中國氣象愛好者」形容這次地震，是「最糟糕時間最薄弱地方」，此說法20日登上了熱搜。

逾千人傷亡，專家：出乎意料

這次甘肅地震的震源深度較淺，僅10公里；許多中國的地震專家都點出這一點，認為這是造成嚴重傷亡的因素之一。中國官媒《新華社》引述中國地震台網中心工程師韓顏顏說法指，「震源淺的地震容易造成地面相當大的破壞」；甘肅地震局則表示，未來幾天仍有可能出現5級的餘震。

此外，地震發生在深夜時分，許多民眾都已入睡，地震發生時不及逃生，亦是傷亡大的主因。

中國地質大學教授徐錫偉接受《中國科學報》採訪時坦言，此次地震的傷亡出乎他意料，6.2級屬於「中級地震」，與過去的汶川地震、玉川地震等強震不同。不過他也指出，積石山地震的震央位於山區，坡度較陡且地基不穩，更容易導致坍塌現象。

徐錫偉認為，造成重大人員傷亡的原因涉及多項層面，包含建築物抗震能力差、震區人口相對密集，以及地震發生當下恰好屬於民眾休息時間，導致人員躲避不及等。他指出，甘肅東南地區位於青藏高原的東緣處，屬於「南北地震帶」組成部分，也是地球活動相對強烈的地方。

中國地震台網中心分析，18日的地震與2008年的汶川地震同屬「逆衝型地震」，此類地震就像「兩輛迎面行駛的車發生碰撞後，一輛車前部飛到另一輛車的頂部」，破壞力比「擦肩而過的走滑型地震」更強。

積石山10年來最大破壞性地震

蘭州大學地質科學與礦產資源教授袁道陽指出，積石山地震是甘肅省繼2013年定西地震（6.6級）以來的最大規模破壞性地震。雖然歷史紀錄顯示積石山此前不曾發生過破壞性地震，但附近地區過去都曾出現規模5級以上的地震活動。

袁道陽也說，積石山東緣邊界的村莊受影響較嚴重，加上當地的民宅主要是土坯或磚木結構，因此須慎防餘震帶來的二次危害。

青海村莊現「砂湧」多人失聯

值得注意的是，積石山地震發生後，連接青海省和積石山縣的兩座村莊，即金田村、草灘村遭三公尺高的淤泥衝擊，導致至少20人失聯，36棟房屋被泥砂掩埋。

當地居民向中央廣播電視總台表示，淤泥是在地震發生不久後，從地底下冒出。中國地質科學院研究員蘇德辰解釋，該情形屬於一種名為「砂湧」的地質災害。地震發生當下，地下含水量高的沙土受到強烈震動和擠壓，迅速液化後湧出地面。

由於金田村地處黃河舊道，地下含有較多含水量高的泥沙，在地震後壓力急遽上升，引發後續的砂湧災情。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：甘肅地震為何釀嚴重傷亡？專家揭主因

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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