邱韜誠《SEO白話文》：Google如何看待AI生成內容？SEO會因為AI而不再被需要嗎？

文:邱韜誠(Frank Chiu)

Google如何看待AI生成內容?

現在能利用AI產製內容的工具越來越多,且使用門檻越來越低,已經不再是少數人掌握的工具了。而本書也有許多段落都鼓勵大家可以用AI來輔助執行,AI已經是所有SEO從業者不可迴避的現實。透過AI,一個禮拜要產製30+篇內容再也不是難事,但這樣的操作是否完全沒有問題?

Google是怎麼看待AI產製的內容?這就是本篇要討論的AI SEO內容方針。

前提聲明

AI改變一日萬里,本書寫於2023年10月,盡可能如實記錄當下我所知的SEO業界觀點,以及各專家的相關看法。我相信針對AI的討論在未來必定有改變與演進,本章節討論的是大方向,以及試圖探討背後的底層邏輯,也建議你後續可以追蹤我的社群媒體及部落格、相關SEO專家,取得最新的SEO發展趨勢。

Google目前對AI內容的觀點

我們是看Google臉色吃飯的,而Google已經針對AI內容提出了相關規範:《Google搜尋的AI產生內容相關指引》,我非常推薦所有朋友仔細看完裡面的每一條說明,以下我這邊摘要並整合Google本篇的內容。

搜尋引擎的根本邏輯:服務使用者

本書看到這裡,相信你非常能夠理解:Google搜尋引擎的根本邏輯就是服務使用者,讓使用者願意使用、帶來流量,並且從中獲得廣告收入。因此只要能達成這個目標,Google沒有那麼介意達成目標的手段:

如果AI內容對於使用者有幫助,那麼當然能獲得好排名。

如果人工撰寫的是垃圾內容,那麼就應該被懲罰、獲得爛排名。

上述這段話,我認為就是《Google搜尋的AI產生內容相關指引》的核心內容,對於Google來說要努力的事情一直沒有改變,就是努力讓良幣驅逐劣幣,讓高品質內容驅逐低品質內容。

Google認為:「針對自動產生的內容,我們多年來一直遵循同樣的指引。使用自動化功能(包括AI)產生內容時,如果主要目的是操控搜尋引擎中的排名,這是違反垃圾內容政策的行為。多年來,Google已經有相當豐富的經驗,對付採用自動化功能試圖影響遊戲搜尋結果的做法。

無論垃圾內容是怎麼製造出來的,我們杜絕垃圾內容的措施(包括Spam Brain系統)都會持續運作。」

所以說,好內容的標準沒有變過,搜尋意圖沒有變過,但透過AI,這件事可能會變得更容易滿足、產生成本更低,但對於內容的標準並沒有變。

什麼樣是好內容?

而怎麼樣的內容會是符合Google標準的好內容?Google也分享:「如前所述,無論內容製作途徑為何,任何人想在Google搜尋中獲得良好成效,都必須致力於製作原創性、高品質,且以使用者為優先的內容,也必須達到E-E-A-T標準。如要進一步瞭解E-E-A-T的概念,創作者可參閱製作實用、可靠,且以使用者為優先的內容說明頁面。此外,我們也更新了該網頁,從對象、方法與原因的角度來思考內容製作,並提供相關指引。」

從這個段落我們能理解E-E-A-T的重要性,因此很推薦大家閱讀前面的〈8-12 E-E-A-T原則:什麼是高品質的內容?| SEO操作實務〉,裡面對於E-E-A-T有詳細的討論。

為什麼AI內容不見得會獲得好排名

我們理解Google對於AI並無偏心,但許多人使用AI內容卻沒有獲得好排名,這是什麼狀況?

我認為的原因是:多數人產製的AI內容確實比較粗糙。因為用AI產生的東西很快、看起來很漂亮、看起來很完整,但這只是「看起來」。

如果真的每個段落、每一行仔細看,這樣的內容是不是真的那麼好讀?

能給讀者啟發?我看到許多AI自動生成網站,只是看起來有模有樣,但實際讀起來卻俗不可耐——別忘了,讀者可是會一個字一個字看的。

但如果你的內容只追求快,看起來很OK,但實際閱讀下去,枯燥無味,只有一些呆板的框架,那麼難怪無法獲得好排名。我很喜歡廣告教父大衛奧格威的名言:「顧客不是白痴,她是你的妻子。」(The customer is not a moron. She's your wife.)我認為用AI撰寫內容,上述這句名言也很值得我們參考;我們不能把消費者當成沒有判斷力的人。

如果你的AI內容調教得當、或者有額外人工調整,讓讀者能解決他碰到的問題、滿足搜尋意圖,那麼這樣的內容就有機會獲得好排名。

推測:或許未來內容品質要求會越來越高

我在這裡也做個推測,當高品質AI內容越來越多,或許搜尋引擎對於內容的期待會越來越高,無論是AI或是人類,都必須想辦法提供更好的內容,就讓我們繼續觀察下去吧!

使用AI工具做SEO的注意事項

使用AI生產內容非常誘人,但為了獲得好排名、降低商業風險,我們需要多做一些調整。我這邊提出一些注意事項,幫助你產生AI內容更加順利。

符合E-E-A-T

AI內容也要符合E-E-A-T的概念,在上這個章節已經討論很多了,也就是說我們要符合四個指標。

專業性(Expertise)

權威性(Authoritativeness)

可信度(Trustworthiness)

實際經驗(Experience)

AI有機會符合這些概念,也有很大的機會不符合,AI沒辦法替人類負責,人類才能替人類負責,畢竟AI不能坐牢。因此使用AI時,你需要誠實、嚴格的審視內容有沒有符合E-E-A-T標準。特別是內容正確性方面,目前AI內容生成邏輯主要是依靠類似文字接龍的原理,因此不能保證內容的正確性,而正確性則是我們產生內容時非常重要的標準,必須靠撰寫者嚴格把關。

以目前的AI技術跟資料庫來說,很可能需要你進行人工調教或部分改寫,請不要因此沮喪、認為自己這樣很低效,相對的這代表你願意替讀者負責,也代表你更有機會獲得好排名。

注意版權問題