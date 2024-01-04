邱韜誠《SEO白話文》：Google如何看待AI生成內容？SEO會因為AI而不再被需要嗎？
我們想讓你知道的是
「SEO白話文」不是枯燥生硬的SEO教科書，而是讓沒有程式基礎的一般人，也能輕鬆學會SEO並實作的行銷指南。本書從基礎觀念開始，帶領讀者一步一步走入SEO的核心，揭露其背後的邏輯和策略。通過實戰演練、親切舉例、案例深入解析，讀者可以輕易掌握SEO的各種技巧，從關鍵字研究到高級排名策略，必備技巧一應俱全！
文：邱韜誠（Frank Chiu）
Google如何看待AI生成內容？
現在能利用AI產製內容的工具越來越多，且使用門檻越來越低，已經不再是少數人掌握的工具了。而本書也有許多段落都鼓勵大家可以用AI來輔助執行，AI已經是所有SEO從業者不可迴避的現實。透過AI，一個禮拜要產製30+篇內容再也不是難事，但這樣的操作是否完全沒有問題？
Google是怎麼看待AI產製的內容？這就是本篇要討論的AI SEO內容方針。
前提聲明
AI改變一日萬里，本書寫於2023年10月，盡可能如實記錄當下我所知的SEO業界觀點，以及各專家的相關看法。我相信針對AI的討論在未來必定有改變與演進，本章節討論的是大方向，以及試圖探討背後的底層邏輯，也建議你後續可以追蹤我的社群媒體及部落格、相關SEO專家，取得最新的SEO發展趨勢。
Google目前對AI內容的觀點
我們是看Google臉色吃飯的，而Google已經針對AI內容提出了相關規範：《Google搜尋的AI產生內容相關指引》，我非常推薦所有朋友仔細看完裡面的每一條說明，以下我這邊摘要並整合Google本篇的內容。
搜尋引擎的根本邏輯：服務使用者
本書看到這裡，相信你非常能夠理解：Google搜尋引擎的根本邏輯就是服務使用者，讓使用者願意使用、帶來流量，並且從中獲得廣告收入。因此只要能達成這個目標，Google沒有那麼介意達成目標的手段：
- 如果AI內容對於使用者有幫助，那麼當然能獲得好排名。
- 如果人工撰寫的是垃圾內容，那麼就應該被懲罰、獲得爛排名。
上述這段話，我認為就是《Google搜尋的AI產生內容相關指引》的核心內容，對於Google來說要努力的事情一直沒有改變，就是努力讓良幣驅逐劣幣，讓高品質內容驅逐低品質內容。
Google認為：「針對自動產生的內容，我們多年來一直遵循同樣的指引。使用自動化功能（包括AI）產生內容時，如果主要目的是操控搜尋引擎中的排名，這是違反垃圾內容政策的行為。多年來，Google已經有相當豐富的經驗，對付採用自動化功能試圖影響遊戲搜尋結果的做法。
無論垃圾內容是怎麼製造出來的，我們杜絕垃圾內容的措施（包括Spam Brain系統）都會持續運作。」
所以說，好內容的標準沒有變過，搜尋意圖沒有變過，但透過AI，這件事可能會變得更容易滿足、產生成本更低，但對於內容的標準並沒有變。
什麼樣是好內容？
而怎麼樣的內容會是符合Google標準的好內容？Google也分享：「如前所述，無論內容製作途徑為何，任何人想在Google搜尋中獲得良好成效，都必須致力於製作原創性、高品質，且以使用者為優先的內容，也必須達到E-E-A-T標準。如要進一步瞭解E-E-A-T的概念，創作者可參閱製作實用、可靠，且以使用者為優先的內容說明頁面。此外，我們也更新了該網頁，從對象、方法與原因的角度來思考內容製作，並提供相關指引。」
從這個段落我們能理解E-E-A-T的重要性，因此很推薦大家閱讀前面的〈8-12 E-E-A-T原則：什麼是高品質的內容？｜ SEO操作實務〉，裡面對於E-E-A-T有詳細的討論。
為什麼AI內容不見得會獲得好排名
我們理解Google對於AI並無偏心，但許多人使用AI內容卻沒有獲得好排名，這是什麼狀況？
我認為的原因是：多數人產製的AI內容確實比較粗糙。因為用AI產生的東西很快、看起來很漂亮、看起來很完整，但這只是「看起來」。
如果真的每個段落、每一行仔細看，這樣的內容是不是真的那麼好讀？
能給讀者啟發？我看到許多AI自動生成網站，只是看起來有模有樣，但實際讀起來卻俗不可耐——別忘了，讀者可是會一個字一個字看的。
但如果你的內容只追求快，看起來很OK，但實際閱讀下去，枯燥無味，只有一些呆板的框架，那麼難怪無法獲得好排名。我很喜歡廣告教父大衛奧格威的名言：「顧客不是白痴，她是你的妻子。」（The customer is not a moron. She's your wife.）我認為用AI撰寫內容，上述這句名言也很值得我們參考；我們不能把消費者當成沒有判斷力的人。
如果你的AI內容調教得當、或者有額外人工調整，讓讀者能解決他碰到的問題、滿足搜尋意圖，那麼這樣的內容就有機會獲得好排名。
推測：或許未來內容品質要求會越來越高
我在這裡也做個推測，當高品質AI內容越來越多，或許搜尋引擎對於內容的期待會越來越高，無論是AI或是人類，都必須想辦法提供更好的內容，就讓我們繼續觀察下去吧！
使用AI工具做SEO的注意事項
使用AI生產內容非常誘人，但為了獲得好排名、降低商業風險，我們需要多做一些調整。我這邊提出一些注意事項，幫助你產生AI內容更加順利。
符合E-E-A-T
AI內容也要符合E-E-A-T的概念，在上這個章節已經討論很多了，也就是說我們要符合四個指標。
- 專業性（Expertise）
- 權威性（Authoritativeness）
- 可信度（Trustworthiness）
- 實際經驗（Experience）
AI有機會符合這些概念，也有很大的機會不符合，AI沒辦法替人類負責，人類才能替人類負責，畢竟AI不能坐牢。因此使用AI時，你需要誠實、嚴格的審視內容有沒有符合E-E-A-T標準。特別是內容正確性方面，目前AI內容生成邏輯主要是依靠類似文字接龍的原理，因此不能保證內容的正確性，而正確性則是我們產生內容時非常重要的標準，必須靠撰寫者嚴格把關。
以目前的AI技術跟資料庫來說，很可能需要你進行人工調教或部分改寫，請不要因此沮喪、認為自己這樣很低效，相對的這代表你願意替讀者負責，也代表你更有機會獲得好排名。
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尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢