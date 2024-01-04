邱韜誠《SEO白話文》：Google如何看待AI生成內容？SEO會因為AI而不再被需要嗎？

文：邱韜誠（Frank Chiu）

Google如何看待AI生成內容？

現在能利用AI產製內容的工具越來越多，且使用門檻越來越低，已經不再是少數人掌握的工具了。而本書也有許多段落都鼓勵大家可以用AI來輔助執行，AI已經是所有SEO從業者不可迴避的現實。透過AI，一個禮拜要產製30+篇內容再也不是難事，但這樣的操作是否完全沒有問題？

Google是怎麼看待AI產製的內容？這就是本篇要討論的AI SEO內容方針。

前提聲明

AI改變一日萬里，本書寫於2023年10月，盡可能如實記錄當下我所知的SEO業界觀點，以及各專家的相關看法。我相信針對AI的討論在未來必定有改變與演進，本章節討論的是大方向，以及試圖探討背後的底層邏輯，也建議你後續可以追蹤我的社群媒體及部落格、相關SEO專家，取得最新的SEO發展趨勢。

Google目前對AI內容的觀點

我們是看Google臉色吃飯的，而Google已經針對AI內容提出了相關規範：《Google搜尋的AI產生內容相關指引》，我非常推薦所有朋友仔細看完裡面的每一條說明，以下我這邊摘要並整合Google本篇的內容。

搜尋引擎的根本邏輯：服務使用者

本書看到這裡，相信你非常能夠理解：Google搜尋引擎的根本邏輯就是服務使用者，讓使用者願意使用、帶來流量，並且從中獲得廣告收入。因此只要能達成這個目標，Google沒有那麼介意達成目標的手段：

如果AI內容對於使用者有幫助，那麼當然能獲得好排名。

如果人工撰寫的是垃圾內容，那麼就應該被懲罰、獲得爛排名。

上述這段話，我認為就是《Google搜尋的AI產生內容相關指引》的核心內容，對於Google來說要努力的事情一直沒有改變，就是努力讓良幣驅逐劣幣，讓高品質內容驅逐低品質內容。

Google認為：「針對自動產生的內容，我們多年來一直遵循同樣的指引。使用自動化功能（包括AI）產生內容時，如果主要目的是操控搜尋引擎中的排名，這是違反垃圾內容政策的行為。多年來，Google已經有相當豐富的經驗，對付採用自動化功能試圖影響遊戲搜尋結果的做法。

無論垃圾內容是怎麼製造出來的，我們杜絕垃圾內容的措施（包括Spam Brain系統）都會持續運作。」

所以說，好內容的標準沒有變過，搜尋意圖沒有變過，但透過AI，這件事可能會變得更容易滿足、產生成本更低，但對於內容的標準並沒有變。

什麼樣是好內容？

而怎麼樣的內容會是符合Google標準的好內容？Google也分享：「如前所述，無論內容製作途徑為何，任何人想在Google搜尋中獲得良好成效，都必須致力於製作原創性、高品質，且以使用者為優先的內容，也必須達到E-E-A-T標準。如要進一步瞭解E-E-A-T的概念，創作者可參閱製作實用、可靠，且以使用者為優先的內容說明頁面。此外，我們也更新了該網頁，從對象、方法與原因的角度來思考內容製作，並提供相關指引。」

從這個段落我們能理解E-E-A-T的重要性，因此很推薦大家閱讀前面的〈8-12 E-E-A-T原則：什麼是高品質的內容？｜ SEO操作實務〉，裡面對於E-E-A-T有詳細的討論。

為什麼AI內容不見得會獲得好排名

我們理解Google對於AI並無偏心，但許多人使用AI內容卻沒有獲得好排名，這是什麼狀況？

我認為的原因是：多數人產製的AI內容確實比較粗糙。因為用AI產生的東西很快、看起來很漂亮、看起來很完整，但這只是「看起來」。

如果真的每個段落、每一行仔細看，這樣的內容是不是真的那麼好讀？

能給讀者啟發？我看到許多AI自動生成網站，只是看起來有模有樣，但實際讀起來卻俗不可耐——別忘了，讀者可是會一個字一個字看的。

但如果你的內容只追求快，看起來很OK，但實際閱讀下去，枯燥無味，只有一些呆板的框架，那麼難怪無法獲得好排名。我很喜歡廣告教父大衛奧格威的名言：「顧客不是白痴，她是你的妻子。」（The customer is not a moron. She's your wife.）我認為用AI撰寫內容，上述這句名言也很值得我們參考；我們不能把消費者當成沒有判斷力的人。

如果你的AI內容調教得當、或者有額外人工調整，讓讀者能解決他碰到的問題、滿足搜尋意圖，那麼這樣的內容就有機會獲得好排名。

推測：或許未來內容品質要求會越來越高

我在這裡也做個推測，當高品質AI內容越來越多，或許搜尋引擎對於內容的期待會越來越高，無論是AI或是人類，都必須想辦法提供更好的內容，就讓我們繼續觀察下去吧！

使用AI工具做SEO的注意事項

使用AI生產內容非常誘人，但為了獲得好排名、降低商業風險，我們需要多做一些調整。我這邊提出一些注意事項，幫助你產生AI內容更加順利。

符合E-E-A-T

AI內容也要符合E-E-A-T的概念，在上這個章節已經討論很多了，也就是說我們要符合四個指標。

專業性（Expertise）

權威性（Authoritativeness）

可信度（Trustworthiness）

實際經驗（Experience）

AI有機會符合這些概念，也有很大的機會不符合，AI沒辦法替人類負責，人類才能替人類負責，畢竟AI不能坐牢。因此使用AI時，你需要誠實、嚴格的審視內容有沒有符合E-E-A-T標準。特別是內容正確性方面，目前AI內容生成邏輯主要是依靠類似文字接龍的原理，因此不能保證內容的正確性，而正確性則是我們產生內容時非常重要的標準，必須靠撰寫者嚴格把關。

以目前的AI技術跟資料庫來說，很可能需要你進行人工調教或部分改寫，請不要因此沮喪、認為自己這樣很低效，相對的這代表你願意替讀者負責，也代表你更有機會獲得好排名。

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