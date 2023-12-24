歐盟移民法案草案達歷史性共識，新的「快速邊境程序」將會如何運作？
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未來，對難民申請者的審批程序將更嚴格、更快速。目標是，減少抵達的難民申請者人數。歐盟新達成的改革措施要具體生效，可能還需要兩年時間。
文：Bernd Riegert
既疲憊，又鬆了一口氣：歐洲議會、歐洲理事會和歐盟執委會代表週三（20日）早晨在布魯塞爾齊集在鏡頭前。經過徹夜討論，終於就一項全面的歐盟難民審批程序草案達成一致。
歐洲議會議長梅索拉（Roberta Metsola）表示，歐盟已就此努力了十年。如今，共由八部分內容組成的草案終於達成一致。「這是自一年前新一屆歐洲議會當選以來一個巨大的成功」，梅索拉表示高興。
這位議長表示，此次通過的改革方案並非完美，而是一個妥協方案，比難民審批程序的現狀好很多。她希望由此可以打擊右翼民粹政黨在2024選舉年的勢頭。「歐洲可以在人們關心的議題上取得進展。」這位議長說道。
具體落實需要兩年時間
新的難民審批程序生效，恐怕尚需時日。首先，議會以及各歐盟成員國需要在4月底以前正式予以批准。然後則需要大概兩年時間，在各成員國全面落實相關規定，瑞典的歐洲議員托比（Thomas Tobe）如是說道。他代表基督教民主陣營參與了談判。
新規則的核心是，所有成員國都有義務在外部邊界對所有抵達的移民進行統計和審核。這一審核將確認，移民是否來自難民申請認可率低於20％的國家。
如果來自難民申請認可率低於20％的國家，那麼這些移民、包括帶小孩的家庭將進入「快速邊境程序」。在邊境附近的封閉營地裡，將在12週內裁決這些移民是否應立即遣返，還是有可能的確需要受到庇護。
首次規定歐盟各國之間的「團結義務」
有可能的確需要受到庇護的移民，將同那些來自難民申請認可率超過20％的國家的移民一樣，進入正常的難民審批程序。負責這些程序的仍是難民首先入境的歐盟國家，這與此前相同。
新的地方在於，首次規定了歐盟27國之間的「團結義務」。負擔過重的國家如義大利、塞普勒斯、馬爾他和希臘的難民申請者，將部分移交給其它國家。如果歐盟北部或東部的國家拒絕接收，那麼可以選擇提供實物補償，或者每拒絕接收一名難民申請者，提供2萬歐元補償金。
為確保將完成「邊境程序」的人員遣返，歐盟執委會正加大力度同來源國和過境國進行談判。遣返至所謂安全的第三國也是可能的。迄今為止，只有五分之一應被驅逐出境的人員得以被驅逐。
歐盟執委會駁斥批評
多年致力於促成這一妥協方案的歐盟專員約翰森（Ylva Johansson）堅稱，未來移民的處境不會惡化。她強調會對整個過程進行司法諮詢。近50個救援組織此前作出強烈批評，認為新規定不實際，會限制庇護權甚至基本人權。
救援組織在一封致歐洲議會、歐盟理事會和歐盟執委會的公開信中闡述了批評的內容。歐盟專員約翰森則承諾，帶小孩的家庭如果進入「邊境程序」，將會有專門的安置和照顧。
德國政府此前長期反對將帶小孩的家庭納入「快速程序」中，但最終未能貫徹自己的意見。但德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）仍稱讚談判結果是歐洲的一大成功。「歐洲如果想要保持內部邊界開放，就必須保護外部邊界，並實現有效的（難民審批）程序。我們希望阻止地中海上的生靈塗炭以及外部邊界上的法治混亂。」費瑟在柏林說道。
「計劃中的改革是違反人權的，會導致歐盟外部邊境出現更多苦難、更多推卸責任和更多暴力事件」，國際特赦組織德國秘書長杜赫羅夫（Julia Duchrow）批評說。「它不會解決現在的挑戰，而是會讓形勢更嚴峻。」
按照新規則，如果出現「操縱」移民，比如白羅斯或者俄羅斯把移民運送到歐盟邊界，那麼，將無須程序直接予以遣返。國際特赦組織特別對此提出批評，認為比如義大利可能會指責救援組織「操縱」移民，而拒絕接收沉船的難民。
關鍵是認可率
根據歐洲統計局Eurostat的數據，新的「快速邊境程序」可能會涉及到比如巴基斯坦或委內瑞拉的移民，因為歐盟對來自這兩個國家的難民申請者的批准率平均低於20％。來自敘利亞、索馬利亞、馬利或阿富汗的移民則會進入正常審批程序，目前這一程序可能持續數年。其認可率明顯高於20％。
就土耳其難民申請者而言，目前情況正在發生轉變。今年，來自該國的申請人數大幅增加。比如在德國，2022年的認可率為28％，但今年估計會降低到15％。
希臘和義大利還沒有承諾建立新的封閉式營地，用於「邊境程序」。歐盟執委會在法案中將這些營地成為「接收中心」。匈牙利和波蘭則於6月歐洲理事會表決中，拒絕參加「團結義務」。所以，到具體落實的時候，新的難民審批規則可能還會遇到障礙。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題："快速邊境程序"--歐盟就難民政策改革達成一致
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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官民合力，讓臺灣成為健康之島
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肥胖症無論在臺灣或世界都呈現節節攀升的趨勢，臺灣肥胖醫學會一直以來積極呼籲各界重視肥胖症對健康的影響，學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
讀者投書：台灣肥胖醫學會 林文元理事長
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身為治療肥胖症的臨床醫師，我很高興看見所在的臺中市政府能持續不斷的投注資源，提升市民健康。近期與臺中市衛生局請益，曾局長亦分享，臺中市衛生局統整市內資源，鼓勵市民保持運動及健康飲食習慣，以維持健康體態，例如從公部門來說，建立健康地圖，提供市民方便查找健康餐飲店及運動場所；舉辦增進健康適能的活動，鼓勵民眾參與，如：2022「健康計步競賽」邀請市民運用手機或運動手環記錄完整30日運動里程，累積達到20萬公里，相當於環臺超過212圈、2023「健康臺中，享瘦樂活」系列活動，參加人數更突破1.5萬人；私部門則鼓勵臺中607家企業獲得健康職場認證；也將健康促進活動融入在地文化之中，如健走活動、社區據點、長者社區營養DIY等活動。目前更極積規劃，進一步打擊肥胖，民眾也可透過專業醫療團隊的協助，瘦得更健康。
*註：212圈是以自行車環島1號線環島一圈＝939.5公里為依據計算，20萬公里／939.5公里=212.87（圈）。
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由於肥胖的成因相當複雜，除了運動及飲食，肥胖的照護應突破以往的模式，需搭配政府政策及醫療團隊的協助，加上民眾個人意願，才能建構具有支持性的環境，達成長期的健康目標。
本學會非常願意成為縣市政府打擊肥胖的夥伴，若有減重試辦計畫結合專業醫療團隊協助，將可減少長期衍生的相關治療費用或照護者之負擔，幫助民眾活出健康，城市更有活力。
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