歐盟移民法案草案達歷史性共識，新的「快速邊境程序」將會如何運作？

文：Bernd Riegert

既疲憊，又鬆了一口氣：歐洲議會、歐洲理事會和歐盟執委會代表週三（20日）早晨在布魯塞爾齊集在鏡頭前。經過徹夜討論，終於就一項全面的歐盟難民審批程序草案達成一致。

歐洲議會議長梅索拉（Roberta Metsola）表示，歐盟已就此努力了十年。如今，共由八部分內容組成的草案終於達成一致。「這是自一年前新一屆歐洲議會當選以來一個巨大的成功」，梅索拉表示高興。

這位議長表示，此次通過的改革方案並非完美，而是一個妥協方案，比難民審批程序的現狀好很多。她希望由此可以打擊右翼民粹政黨在2024選舉年的勢頭。「歐洲可以在人們關心的議題上取得進展。」這位議長說道。

具體落實需要兩年時間

新的難民審批程序生效，恐怕尚需時日。首先，議會以及各歐盟成員國需要在4月底以前正式予以批准。然後則需要大概兩年時間，在各成員國全面落實相關規定，瑞典的歐洲議員托比（Thomas Tobe）如是說道。他代表基督教民主陣營參與了談判。

新規則的核心是，所有成員國都有義務在外部邊界對所有抵達的移民進行統計和審核。這一審核將確認，移民是否來自難民申請認可率低於20％的國家。

如果來自難民申請認可率低於20％的國家，那麼這些移民、包括帶小孩的家庭將進入「快速邊境程序」。在邊境附近的封閉營地裡，將在12週內裁決這些移民是否應立即遣返，還是有可能的確需要受到庇護。

首次規定歐盟各國之間的「團結義務」

有可能的確需要受到庇護的移民，將同那些來自難民申請認可率超過20％的國家的移民一樣，進入正常的難民審批程序。負責這些程序的仍是難民首先入境的歐盟國家，這與此前相同。

新的地方在於，首次規定了歐盟27國之間的「團結義務」。負擔過重的國家如義大利、塞普勒斯、馬爾他和希臘的難民申請者，將部分移交給其它國家。如果歐盟北部或東部的國家拒絕接收，那麼可以選擇提供實物補償，或者每拒絕接收一名難民申請者，提供2萬歐元補償金。

為確保將完成「邊境程序」的人員遣返，歐盟執委會正加大力度同來源國和過境國進行談判。遣返至所謂安全的第三國也是可能的。迄今為止，只有五分之一應被驅逐出境的人員得以被驅逐。

歐盟執委會駁斥批評

多年致力於促成這一妥協方案的歐盟專員約翰森（Ylva Johansson）堅稱，未來移民的處境不會惡化。她強調會對整個過程進行司法諮詢。近50個救援組織此前作出強烈批評，認為新規定不實際，會限制庇護權甚至基本人權。

救援組織在一封致歐洲議會、歐盟理事會和歐盟執委會的公開信中闡述了批評的內容。歐盟專員約翰森則承諾，帶小孩的家庭如果進入「邊境程序」，將會有專門的安置和照顧。

德國政府此前長期反對將帶小孩的家庭納入「快速程序」中，但最終未能貫徹自己的意見。但德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）仍稱讚談判結果是歐洲的一大成功。「歐洲如果想要保持內部邊界開放，就必須保護外部邊界，並實現有效的（難民審批）程序。我們希望阻止地中海上的生靈塗炭以及外部邊界上的法治混亂。」費瑟在柏林說道。

「計劃中的改革是違反人權的，會導致歐盟外部邊境出現更多苦難、更多推卸責任和更多暴力事件」，國際特赦組織德國秘書長杜赫羅夫（Julia Duchrow）批評說。「它不會解決現在的挑戰，而是會讓形勢更嚴峻。」

按照新規則，如果出現「操縱」移民，比如白羅斯或者俄羅斯把移民運送到歐盟邊界，那麼，將無須程序直接予以遣返。國際特赦組織特別對此提出批評，認為比如義大利可能會指責救援組織「操縱」移民，而拒絕接收沉船的難民。

關鍵是認可率

根據歐洲統計局Eurostat的數據，新的「快速邊境程序」可能會涉及到比如巴基斯坦或委內瑞拉的移民，因為歐盟對來自這兩個國家的難民申請者的批准率平均低於20％。來自敘利亞、索馬利亞、馬利或阿富汗的移民則會進入正常審批程序，目前這一程序可能持續數年。其認可率明顯高於20％。

就土耳其難民申請者而言，目前情況正在發生轉變。今年，來自該國的申請人數大幅增加。比如在德國，2022年的認可率為28％，但今年估計會降低到15％。

希臘和義大利還沒有承諾建立新的封閉式營地，用於「邊境程序」。歐盟執委會在法案中將這些營地成為「接收中心」。匈牙利和波蘭則於6月歐洲理事會表決中，拒絕參加「團結義務」。所以，到具體落實的時候，新的難民審批規則可能還會遇到障礙。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題："快速邊境程序"--歐盟就難民政策改革達成一致

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航