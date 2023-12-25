強大又脆弱的多數（上）：波蘭新政府看似絕對穩定多數，卻是一部立場充滿矛盾的拼裝車

文：龔建偉（香港浸會大學文學碩士，澳門城市大學博士候選人，社會與政治哲學愛好者）

聯合政府在近日的台灣也算是頗多人談到過的一個詞，反對黨依靠聯合擊敗執政黨的故事或許在台灣暫時還沒有多少成功案例，但在世界其他地方卻並非如此，波蘭便是一個新鮮的例子。

2023年10月15日波蘭大選至今已有兩個月之久，三個反對黨聯盟公民聯盟、「第三條道路」和左翼聯盟在選前和選後始終保持著團結，最終實現了政黨輪替的目標。前歐盟高峰會主席、前波蘭總理唐納・圖斯克（Donald Tusk）根據三方簽署的聯合政府協議，如願再度出任總理，法律與公正黨長達8年的完全執政就此宣告終結。

歐洲人民黨黨魁曼弗雷德・韋伯（Manfred Weber）在10月16日的感慨，言簡意賅地反映了許多人對此次波蘭大選的感想：「波蘭回來了。」這當然不是說法律與公正黨有任何實質性的退出歐盟的打算乃至實質性動作，而是因為波蘭政府與歐盟在移民政策乃至司法制度等方面的衝突，以及前者對匈牙利奧班（Orbán Viktor）政府的偏袒，已經使得波蘭成了歐盟中「可怕的孩子」。

現在，這個孩子不再可怕了，圖斯克無論作為歐盟政治家還是作為波蘭政治家都擁有相當豐富的經驗，但他與新聯合政府的前程會一帆風順嗎？

毀譽參半的執政過往

請注意，我們說一個人，特別是一個政治家「經驗豐富」，並不意味著在這個人過去取得了全面成功，如果公民綱領黨（圖斯克所領導的公民聯盟主導政黨）真的在2007－2015年這段時間取得了非凡的成就，法律與公正黨顯然不該在2015年取得大勝，並且執政到2023年。那麼，上一任圖斯克政府究竟表現如何？

「歐洲綠島」是上一任圖斯克政府這一時期最值得一提的功績。在那場全球金融危機當中，波蘭成為了歐盟中唯一一個沒有經歷經濟衰退的國家，2007到2015年每一年的GDP都在正增長，出口數據亦成長一倍。

除此以外，2012年歐洲國家盃被確定在波蘭和烏克蘭舉辦，也成為了圖斯克政府大力推動基礎設施建造的契機，高速公路里程由不足1000公里達到了接近2000公里，火車站、機場的現代化改造也在這一時期紛紛上馬開工。

總而言之，無論是從經濟統計數據還是基礎設施建造實效來看，上一任圖斯克政府的表現都堪稱可圈可點。

但這並非上一任圖斯克政府的全貌，財政赤字和債務規模同樣是應當注意的一部分，很遺憾，他們在這些方面表現不佳。2006年，波蘭公共財政部門的赤字規模為222億茲羅提，到了2014年，這一數字變成了397億茲羅提，赤字擴張的腳步並未停下，反而有愈演愈烈的趨勢——在這一時期政府擬定的2016年預算草案中，假設赤字規模將高達550億茲羅提。

公共財政部門的債務規模也表現出了類似的擴張趨勢，且速度更為迅猛，從2006年的2640億茲羅提急劇增加到2014年的8270億茲羅提。不可否認，這一時期的波蘭經濟同時也在高速發展，然而即使看債務或者財政赤字佔GDP的比重，答案依然是這一時期的債務和赤字規模在顯著上升，因為GDP的增速並沒有這麼高。

話又說回來，圖斯克是否達成了他的競選承諾？恐怕沒有，畢竟作為一個經濟自由主義者，他的承諾是減少經濟領域的官僚主義、稅收改革和降低失業率，他做到了嗎？似乎還是沒有。

經濟領域的官僚主義是個比較見仁見智的問題，但是失業率和稅收不是——波蘭的失業率在他執政初期降低到了10％以下，隨後快速反彈到10％以上，到了圖斯克辭職的2014年，失業率已達13％。稅收更不必提，上一任圖斯克政府不但沒有降低稅收，或者如他所說的那樣廢除農業社會保險基金並代之以農民所得稅，反而略微增加了增值稅的稅率。

或許我們很難在全球性金融危機的大背景下，指責圖斯克未能實現降低失業率的承諾，我們也同樣可以基於這一時期的圖斯克政府是聯合政府（由公民綱領黨和波蘭人民黨聯合執政）這一事實，為圖斯克在稅收領域的裹足不前辯護幾句，指出波蘭人民黨是妨礙圖斯克一展拳腳的關鍵因素。

但這些因素難道在今天不存在嗎？如今歐盟在經濟領域面臨的困境，恐怕並不比十多年前要小，圖斯克如今領導的不是公民綱領黨－波蘭人民黨聯合政府，而是一個由三個政黨聯盟組成的「聯盟的聯盟」（嚴格來說要更加復雜一些，因為身為三大聯盟之一的「第三條道路」聯盟下轄「波蘭聯盟」同樣是一個政黨聯盟，這也反映了圖斯克新政府內部結構的復雜性）。

如果說過去的執政因大環境和聯盟對象影響而毀譽參半，那麼今天呢？

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強大又脆弱的多數

從三個政黨聯盟獲得的席位數量和圖斯克出任總理的信任票票數來看，本屆波蘭政府擁有的瑟姆（眾議院）議席，目前可以確定為248席。鑑於此前的法律與公正黨政府長期依靠不足235席的多數執政（瑟姆總議席數為460席），248席理應屬於比較安逸的多數席位，圖斯克政府也不太需要擔心聯盟中個別只有個位數席位的小黨「造反」導致政府危機。

在波蘭政界，小黨「造反」是許多政府都需要警惕的事情，此前的法律與公正黨就因「協議黨」出身的副總理雅羅斯瓦夫・高文（Jarosław Gowin）與政府意見不合，高文宣布率領「協議黨」退出政府而面臨過執政危機，最後是依靠「協議黨」部分議員脫黨支持政府與「庫吉茲15」黨同意為政府提供信任供給才安然度過險關。