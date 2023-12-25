強大又脆弱的多數（下）：歐盟對圖斯克再次降臨寄予厚望，但這等於「回歸歐洲」嗎？

文：龔建偉（香港浸會大學文學碩士，澳門城市大學博士候選人，社會與政治哲學愛好者）

不願過多讓步的波蘭人民黨

我們或許不能過多指望「第三條道路」，或者更準確地說，其中的「波蘭聯盟」能做出過多讓步，事實上圖斯克上次執政許多承諾未能兌現的原因，正在於波蘭人民黨不同意他綱領中的一些基本點，譬如說廢除農業社會保險基金這一極具爭議的議題。

波蘭人民黨拒絕過多退讓的原因與其特性有關，在波蘭第三共和國三十多年的政治發展史裡，波蘭人民黨是唯一一個從1991年到2023年每次瑟姆選舉都能夠順利獲得席位的政黨，且其支持率始終相對穩定——除1993年之外，每次的支持率基本都在5％到9％之間徘徊。雖然在經濟議題上有所轉向，但該黨始終堅持社會保守立場，在墮胎、學校的宗教教育等方面拒絕妥協。

考慮到波蘭人民黨長久以來主要是在鄉村地區同各類右翼政黨爭取選民，而鄉村選民又大多持有社會保守立場，該黨基於基本盤而拒絕在社會議題與鄉村議題上讓步並不令人驚奇。畢竟，如果該黨在這些問題上選擇了退讓，那恐怕不出兩年就會和波蘭第三共和國政治史上無數小黨一樣灰飛煙滅，如泡沫一般消失在歷史當中。

對波蘭人民黨來說，最好的前車之鑑大概是他們的前競爭對手波蘭共和國自衛黨，該黨一度以左翼民粹主義、農業社會主義的立場與波蘭人民黨爭奪選民（客觀上，這也推動了波蘭人民黨在經濟方面轉向右翼），但其進步的社會觀點，譬如說同性伴侶合法化、墮胎和動物福利等議題很快被證明不受歡迎。

在2001年和2005年兩次表現突出（均超過了當時的波蘭人民黨）之後，該黨因同右翼結盟以進入政府而面臨不能自洽的困境，並在2007年遭遇了災難性失敗，隨後迅速變得默默無聞。泡沫化亦或者被吞併的前景，使得波蘭人民黨始終對任何可能損害自身獨立性的行動保持警惕，也正因此，波蘭人民黨在2019年寧願冒著無法進入議會的風險，自行組織從右翼民粹主義到社會自由主義小黨均有參加的「波蘭聯盟」獨自參選，也不願加入公民綱領黨領導的公民聯盟。

他們一次又一次取得了成功，沒有理由認為他們會回心轉意，和公民聯盟中的其他小黨一樣完全贊成公民綱領黨以及圖斯克的議程。

值得慶幸的地方在於，最可怕的情況——波蘭人民黨拋棄圖斯克，轉頭擁抱法律與公正黨的情形大概不會出現，如此斷言並不是因為我們應該無條件相信波蘭人民黨的操守，而是因為他們席位不夠。波蘭人民黨主導的「波蘭聯盟」有32席，法律與公正黨領導的「聯合右翼」有194席，除非他們能再找到幾個願意加入他們的議員，否則230席的門檻將成為他們的嘆息之牆。

但波蘭人民黨還有第三條路可走——如果政府執政成效不佳且存在紛爭，他們完全可以退出政府，投下不信任票，以促成新的選舉。一份12月初進行的民意調查顯示，「波蘭2050」黨和波蘭人民黨組成的「第三條道路」獲得了17.3％的支持，顯著高於其在議會選舉中的得票率14.4％，客觀上也說明了雖然其選民的獨特性——許多人反對法律與公正黨，但也未必多喜歡公民綱領黨和圖斯克。即使在聯合政府即將組成之際，也有許多選民保持著自己對「第三條道路」的忠誠，沒有被主導聯合政府的公民綱領黨「吸走」。

不可能無底線妥協的左翼聯盟

談罷波蘭人民黨，來自左翼的反對同樣值得警惕，前文提及的「左翼一起」黨對聯合政府的不滿已可見一斑。

既然波蘭人民黨持保守立場又不願意過多妥協，那麼左翼聯盟就必然得做出許多妥協。當然，應該承認的是左翼聯盟的許多主張確實被納入了聯合政府協議，譬如說性別平等、司法秩序改革、孕婦的免費產檢、氣候變化應對等等，但這些是左翼聯盟的最高綱領，還是最低綱領？打開其他政黨的競選綱領，不難發現這些大多並非左翼聯盟的獨特主張。

在包羅萬象，試圖解決無數問題，卻又有著鮮明中右翼色彩的圖斯克政府中，左翼聯盟，尤其是選擇加入政府而非提供信任供給的「新左翼」黨如何向選民明確自身定位，仍是懸而未決的難題。

「左翼一起」黨積極分子埃娃・波斯皮辛斯卡（Ewa Pospieszyńska）在英國激進左翼雜志《紅辣椒》（Red Pepper）上刊文指出了左翼聯盟未來可能面臨的尷尬處境：波蘭的CPI自今年2月激增至18.4％以來正在逐步降低，但預計恢復到2％－3％的平穩狀況還需要一段時間，這意味著生活成本上升仍然是圖斯克政府需要想辦法解決的問題。

但我們也都知道，這樣的問題在整個歐盟範圍內都廣泛存在，嚴格來說並非波蘭獨有的困境。儘管如此，許多選民勢必還是會把矛頭對準執政黨，而右翼的法律與公正黨與「聯邦」黨將在這種情況下贏得越來越多的支持。左翼聯盟本有機會以不加入政府為手段，在這種情況下與法律與公正黨爭奪選民，但加入政府意味著他們很可能會失去這個機會。

再者，法律與公正黨的杜達總統（Andrzej Duda）擁有對法案的否決權，圖斯克的聯合政府並沒有足夠的席位推翻總統否決權，這意味著即使左翼聯盟據理力爭在瑟姆成功通過一些進步法案，很可能還是會被總統否決——而公民聯盟或者「第三條道路」所提出的較為溫和的法案則可能不會遭遇此類命運。