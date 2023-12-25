強大又脆弱的多數（下）：歐盟對圖斯克再次降臨寄予厚望，但這等於「回歸歐洲」嗎？
我們想讓你知道的是
在包羅萬象，試圖解決無數問題，卻又有著鮮明中右翼色彩的圖斯克政府中，左翼聯盟，尤其是選擇加入政府而非提供信任供給的「新左翼」黨如何向選民明確自身定位，仍是懸而未決的難題。
文：龔建偉（香港浸會大學文學碩士，澳門城市大學博士候選人，社會與政治哲學愛好者）
不願過多讓步的波蘭人民黨
我們或許不能過多指望「第三條道路」，或者更準確地說，其中的「波蘭聯盟」能做出過多讓步，事實上圖斯克上次執政許多承諾未能兌現的原因，正在於波蘭人民黨不同意他綱領中的一些基本點，譬如說廢除農業社會保險基金這一極具爭議的議題。
波蘭人民黨拒絕過多退讓的原因與其特性有關，在波蘭第三共和國三十多年的政治發展史裡，波蘭人民黨是唯一一個從1991年到2023年每次瑟姆選舉都能夠順利獲得席位的政黨，且其支持率始終相對穩定——除1993年之外，每次的支持率基本都在5％到9％之間徘徊。雖然在經濟議題上有所轉向，但該黨始終堅持社會保守立場，在墮胎、學校的宗教教育等方面拒絕妥協。
考慮到波蘭人民黨長久以來主要是在鄉村地區同各類右翼政黨爭取選民，而鄉村選民又大多持有社會保守立場，該黨基於基本盤而拒絕在社會議題與鄉村議題上讓步並不令人驚奇。畢竟，如果該黨在這些問題上選擇了退讓，那恐怕不出兩年就會和波蘭第三共和國政治史上無數小黨一樣灰飛煙滅，如泡沫一般消失在歷史當中。
對波蘭人民黨來說，最好的前車之鑑大概是他們的前競爭對手波蘭共和國自衛黨，該黨一度以左翼民粹主義、農業社會主義的立場與波蘭人民黨爭奪選民（客觀上，這也推動了波蘭人民黨在經濟方面轉向右翼），但其進步的社會觀點，譬如說同性伴侶合法化、墮胎和動物福利等議題很快被證明不受歡迎。
在2001年和2005年兩次表現突出（均超過了當時的波蘭人民黨）之後，該黨因同右翼結盟以進入政府而面臨不能自洽的困境，並在2007年遭遇了災難性失敗，隨後迅速變得默默無聞。泡沫化亦或者被吞併的前景，使得波蘭人民黨始終對任何可能損害自身獨立性的行動保持警惕，也正因此，波蘭人民黨在2019年寧願冒著無法進入議會的風險，自行組織從右翼民粹主義到社會自由主義小黨均有參加的「波蘭聯盟」獨自參選，也不願加入公民綱領黨領導的公民聯盟。
他們一次又一次取得了成功，沒有理由認為他們會回心轉意，和公民聯盟中的其他小黨一樣完全贊成公民綱領黨以及圖斯克的議程。
值得慶幸的地方在於，最可怕的情況——波蘭人民黨拋棄圖斯克，轉頭擁抱法律與公正黨的情形大概不會出現，如此斷言並不是因為我們應該無條件相信波蘭人民黨的操守，而是因為他們席位不夠。波蘭人民黨主導的「波蘭聯盟」有32席，法律與公正黨領導的「聯合右翼」有194席，除非他們能再找到幾個願意加入他們的議員，否則230席的門檻將成為他們的嘆息之牆。
但波蘭人民黨還有第三條路可走——如果政府執政成效不佳且存在紛爭，他們完全可以退出政府，投下不信任票，以促成新的選舉。一份12月初進行的民意調查顯示，「波蘭2050」黨和波蘭人民黨組成的「第三條道路」獲得了17.3％的支持，顯著高於其在議會選舉中的得票率14.4％，客觀上也說明了雖然其選民的獨特性——許多人反對法律與公正黨，但也未必多喜歡公民綱領黨和圖斯克。即使在聯合政府即將組成之際，也有許多選民保持著自己對「第三條道路」的忠誠，沒有被主導聯合政府的公民綱領黨「吸走」。
不可能無底線妥協的左翼聯盟
談罷波蘭人民黨，來自左翼的反對同樣值得警惕，前文提及的「左翼一起」黨對聯合政府的不滿已可見一斑。
既然波蘭人民黨持保守立場又不願意過多妥協，那麼左翼聯盟就必然得做出許多妥協。當然，應該承認的是左翼聯盟的許多主張確實被納入了聯合政府協議，譬如說性別平等、司法秩序改革、孕婦的免費產檢、氣候變化應對等等，但這些是左翼聯盟的最高綱領，還是最低綱領？打開其他政黨的競選綱領，不難發現這些大多並非左翼聯盟的獨特主張。
在包羅萬象，試圖解決無數問題，卻又有著鮮明中右翼色彩的圖斯克政府中，左翼聯盟，尤其是選擇加入政府而非提供信任供給的「新左翼」黨如何向選民明確自身定位，仍是懸而未決的難題。
「左翼一起」黨積極分子埃娃・波斯皮辛斯卡（Ewa Pospieszyńska）在英國激進左翼雜志《紅辣椒》（Red Pepper）上刊文指出了左翼聯盟未來可能面臨的尷尬處境：波蘭的CPI自今年2月激增至18.4％以來正在逐步降低，但預計恢復到2％－3％的平穩狀況還需要一段時間，這意味著生活成本上升仍然是圖斯克政府需要想辦法解決的問題。
但我們也都知道，這樣的問題在整個歐盟範圍內都廣泛存在，嚴格來說並非波蘭獨有的困境。儘管如此，許多選民勢必還是會把矛頭對準執政黨，而右翼的法律與公正黨與「聯邦」黨將在這種情況下贏得越來越多的支持。左翼聯盟本有機會以不加入政府為手段，在這種情況下與法律與公正黨爭奪選民，但加入政府意味著他們很可能會失去這個機會。
再者，法律與公正黨的杜達總統（Andrzej Duda）擁有對法案的否決權，圖斯克的聯合政府並沒有足夠的席位推翻總統否決權，這意味著即使左翼聯盟據理力爭在瑟姆成功通過一些進步法案，很可能還是會被總統否決——而公民聯盟或者「第三條道路」所提出的較為溫和的法案則可能不會遭遇此類命運。
Tags：
疫後創業新常態──來點創業、成就超派的人生角色，奮力寫下屬於「我」的成功定義！
我們想讓你知道的是
在創業成為新常態的後疫情時代，人們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，透過小規模、副業型的微創業做為開始，掌握自己的人生主動權。想改變不太滿意的生活現狀嗎？讓安麗陪你找回人生的自主權！
經歷數年的COVID-19，疫情不只改變了全球經濟環境，還對Z世代與00世代（泛指1990年代後出生的人）的生活方式與工作價值觀產生深刻的影響，像是去年成為熱門話題的「安靜離職」（Quiet quitting）就獲得許多新世代工作者的共鳴與迴響，甚至到今天依然能看見相似的現況持續發生著。
奮力掙扎的Z世代：積極找尋生活意義的「安靜離職」
「安靜離職」並非意味著辭去工作，而是在工作上採取「省電模式」，對職責內容劃清界線，拒絕額外付出或承擔任何不必要的責任，謹守不多事、不升職、準點下班的工作原則。乍看之下，安靜離職似乎是年輕人對傳統職場奮鬥文化的沉默抵抗，但實際上真的是如此嗎？
2023年，國際市調公司蓋洛普（Gallup）的《全球職場現況調查報告》發現，全球高達六成的員工處於安靜離職的工作狀態。報告指出，不斷升高的員工壓力、以及人們無法從工作中實現個人價值或獲得社會連結與支持，都是安靜離職發生可能原因；另一方面，也有85%的受訪者表示，他們希望在職場環境中得到更多的認可、學習機會、薪資待遇，以及更明確的目標與更好的管理者。
由此來看，選擇「安靜離職」的新世代工作者並非自我放棄、不求上進；相反的，他們其實比誰都還要清楚、積極。只是，當人們環顧薪水凍漲、通膨不斷的大環境，再看看與自我斷裂的工作內容，徹底認清理想志趣無法從工作實現，所以選擇回歸生活的本質，把工作視為單純的溫飽，在劃清生活與工作的界線之後，重新掌握人生的主控權、尋找真正屬於自我的價值。
年輕人站起來：勇敢追求，用副業豐富平淡人生！
因此，無論是工作上「安靜離職」，選擇生活平衡的快樂；還是在職場埋首衝刺，投入強烈的使命感與責任心，兩者都是順應內心，一步一步實踐自我理想的行動。但是，當既有環境已成為限制框架，我們又何不趁著年輕氣盛時勇敢伸手，為自己堅信的、熱愛的理想認真拚一次？若失敗，那是生命驚心動魄的一次挑戰；若成功，就是掌握人生主導權的轉捩點──最重要的是，無論結果如何，嘗試之後，未來都能為自己曾經勇敢造夢而引以為傲。
以創業家為核心的健康保健企業安麗，深刻理解這些因夢想而躁動的心。今年八月，安麗發表2023年《安麗全球創業報告》，指出全球對創業的興趣依然強勁且穩定，不只高達98%受訪者對副業收入抱持正向態度，更有37%受訪者認為副業是發揮個人才能、實現自我的好辦法。而在創業實務上，報告也指出超過半數的受訪者希望擁有創業的機會，且將近四成受訪者自認擁有創業所需的資源及技能，與其思考「是否」創業，更多受訪者思考的是「何時」創業，可見在未來幾年的後疫情時代下，「創業」將成為新常態！
雖然經濟成長趨向平緩、通貨膨脹居高不下，越來越多人對工作與生活失去目標，或許創業新常態就是找回自我價值的轉機。多年來，安麗提供各項創業的資源與支援，支持人們展現自我、結合個人興趣與目標啟動創業；同時，也還有如與臺北醫學大學進修推廣處合作的「健康管理師認證班」課程，幫助人們在創業路上持續學習精進──想改變不太滿意的生活現狀嗎？不管是轉換工作還是投入創業，勇敢去做吧！
安麗，陪伴你在不完美的世界成為獨一無二的造夢者
在愈發開放、資訊獲取也方便的現在，我們有更多的機會、用更小的資源，嘗試自己感興趣的事物，像是社群經營、網路拍賣、市集出攤等等；或者，你也可以選擇安麗所提供的完善創業資源，從改變與分享開啟創業的契機，再把興趣發展成副業收入、甚至是個人未來五年、十年的創業主力，打造你的超派人生。
每個人都是造夢者。想過什麼樣的人生，一切取決於你。不同人對「成功」都有其獨一無二的定義。在創業故事越來越多、成功典範也不斷變動的現代社會中，創業真正的意義與魅力，就是能夠在這不完美的世界中劃出理想的一方世界，打造自己最完美的模樣、寫下銘刻著自己名字的成功定義。