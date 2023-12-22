聖誕新歌大軍如期來襲！2023年年底就聽這些了！
我們想讓你知道的是
今天推薦了五首今天發行的聖誕歌曲，從每首歌都有各自說得出口的各色就知道，各大音樂人對於聖誕歌曲的重視程度可能超乎我們大眾的想像。畢竟對於每年都會捲土重來的節日浪潮，誰會和這樣的商機過不去呢？
文：睿忒
很快地今年又將結束了，迎來了今年的最後一個節日聖誕節！
照往常的習慣筆者選了幾首今年新發行的聖誕歌曲，比較少寫經典的歌曲是因為都太膾炙人口了，在新歌當中也有不少充滿溫暖及節日氣息的好音樂，並且每年都有熟悉或是不同的面孔加入聖誕歌曲的大戰當中。
這塊聖誕大餅除了被已經牢牢緊握的那幾位經典人物掌握住之外，也有不少人想要分一杯羹。下面就一起來感受一下聖誕氣氛吧！
〈DJ Play A Christmas Song〉Cher
已經宣布好久、今年終於推出聖誕專輯《Christmas》的資深天后Cher奶奶，帶著比較少見的動感聖誕舞曲加入聖誕大戰中，在專輯中也找來了Michael Bublé、Cyndi Lauper 及 Stevie Wonder等經典歌手助陣。
其中首支主打就是這首〈DJ Play A Christmas Song〉，我相信只要一聽就可以明白這首歌就是非常地Cher，是他擅長且標誌性的舞曲類型，在聖誕節推出實在也是有夠嗨。
在歌曲裡可以聽出Cher招牌的渾厚嗓音，在編曲當中運用的合成器及效果音，也都是很跟得上潮流的那種編曲，或者應該說不管何時何地Cher就沒有落後於時代的時候，就像這首歌一樣。
儘管大家都覺得歌手在年紀漸長後應該做些更有內涵的音樂，但這首歌卻只單純地表達出自己在聖誕時節，就只是想要讓DJ播一首歌、讓自己可以開心地跳舞。這樣肆無忌憚、自由自在的心態，果然還是那個熟悉的Cher。
〈Dear Santa〉OneRepublic
〈Dear Santa〉是OneRepublic的第3首聖誕歌曲，作為已經紅遍全球的搖滾樂團，沒想到唱起聖誕歌來還是非常有童真的感覺。
從歌名就可以看到是以向聖誕老人許願為主題，願望的內容就是希望自己喜歡的人可以回家和自己一起過聖誕節，在充滿童趣的歌曲內還是加入了小小的感情元素，我想這也是無可避免的，畢竟如果純粹是許願的內容，那就完全像是首兒歌了。
筆者個人還蠻訝異，在聽起來很流暢、舒服的這首歌當中，還是很可以聽出主唱Ryan Tedder的唱功，雖然童趣但卻真摯，加上筆者好喜歡他們在編曲上的安排。
經典的聖誕鈴鐺聲和鋼琴搭配得非常和諧，或許認真去計較歌詞會覺得有些過於簡單，但是節日歌曲就是這樣的吧，誰會想要複雜地過聖誕節呢？總之這首歌筆者覺得今年聖誕節聽了心情會很好！
〈Wrap Me Up〉Jimmy Fallon & Meghan Trainor
連續第三年推出聖誕合作歌曲的Jimmy Fallon，繼先前的Ariana Grande、Megan Thee Stallion、Dolly Parton等歌手後，今年找來了近年同樣在聖誕音樂領域積極推出作品的Meghan Trainor合作。
雖說是合作曲，但或許因為和Meghan一起做的關係，必須說這首〈Wrap Me Up〉完全聽得出來就是Meghan的風格，但即便如此也是非常琅琅上口又順暢的一首歌。
他們兩人在歌曲發行後非常積極在各大平台宣傳，包括兩人的各社群平台以及Jimmy自己主持的脫口秀上，都可以看到兩人有不少可愛的小點子，這正好也反映了這首歌可愛的地方，有關於包裝禮物的一首歌，就像同樣有趣的兩個人一樣，被各大媒體誇讚這是首雖然簡單但卻非常符合聖誕節氣氛的一首歌。
筆者個人覺得這首歌當然不算太過藝術創作的一首歌，但作為大眾的過節良伴倒是非常適合的！
〈Have Yourself A Merry Little Christmas〉Ally Brooke & Dinah Jane
翻唱Frank Sinatra在1957年推出的經典聖誕歌曲〈Have Yourself A Merry Little Christmas〉，來自Fifth Harmony的Ally Brooke在今年發行了聖誕迷你專輯《Under The Tree》。
專輯一共收錄了四首歌，加上今天想跟大家分享的、驚喜找來同為 Fifth Harmony成員Dinah Jane 合唱版本的〈Have Yourself A Merry Little Christmas〉，網友都紛紛喊著既然團體已經出現了五分之二的合體，是否可以漸漸將其他成員也都聚齊呢？
對於出身歌唱選秀節目的兩人，在唱功方面是絕對沒有問題的，除了合唱帶給大家不小的驚喜之外，他們也賦予這首紅遍大街小巷的歌，另一種屬於他們自己的溫婉及暖意，像是在歌曲當中加進了一些R&B的元素，整體聽起來更加婉約柔順。
編曲沒有加入經典的聖誕鈴聲，但卻沒有失去暖暖的節日氣氛，反而在兩人彼此呼應的滑順嗓音之中，聽到了對於節日的輕鬆感。
〈santa doesn't know you like i do〉Sabrina Carpenter
同樣在今年發行聖誕迷你專輯《fruitcake》的Sabrina，也將去年就發行的〈A Nonsense Christmas〉收錄進來，不過今年最精采的還是EP 中的主打〈santa doesn't know you like i do〉。
不同於大部分的聖誕歌曲都編偏向注重節日氣息，這首歌建立在淡淡的哀愁之上，音樂當中對於感情的著墨較重，就像是把自己心中對於情感的抒發，通通藉由聖誕節這個由頭都發洩出來。
對於這樣的手法我是蠻喜歡的，在新生代音樂人當中Sabrina算是唱功和創作都非常有水準的歌手，這次透過聖誕歌曲又再次讓大家見識到他的創作功力，歌曲當中對於感情的描寫以及想要透露出節日感，兩者的平衡掌握得很好。
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
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總結
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