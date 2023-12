聖誕新歌大軍如期來襲！2023年年底就聽這些了！

文:睿忒

很快地今年又將結束了,迎來了今年的最後一個節日聖誕節!

照往常的習慣筆者選了幾首今年新發行的聖誕歌曲,比較少寫經典的歌曲是因為都太膾炙人口了,在新歌當中也有不少充滿溫暖及節日氣息的好音樂,並且每年都有熟悉或是不同的面孔加入聖誕歌曲的大戰當中。

這塊聖誕大餅除了被已經牢牢緊握的那幾位經典人物掌握住之外,也有不少人想要分一杯羹。下面就一起來感受一下聖誕氣氛吧!

〈DJ Play A Christmas Song〉Cher

已經宣布好久、今年終於推出聖誕專輯《Christmas》的資深天后Cher奶奶,帶著比較少見的動感聖誕舞曲加入聖誕大戰中,在專輯中也找來了Michael Bublé、Cyndi Lauper 及 Stevie Wonder等經典歌手助陣。

其中首支主打就是這首〈DJ Play A Christmas Song〉,我相信只要一聽就可以明白這首歌就是非常地Cher,是他擅長且標誌性的舞曲類型,在聖誕節推出實在也是有夠嗨。

在歌曲裡可以聽出Cher招牌的渾厚嗓音,在編曲當中運用的合成器及效果音,也都是很跟得上潮流的那種編曲,或者應該說不管何時何地Cher就沒有落後於時代的時候,就像這首歌一樣。

儘管大家都覺得歌手在年紀漸長後應該做些更有內涵的音樂,但這首歌卻只單純地表達出自己在聖誕時節,就只是想要讓DJ播一首歌、讓自己可以開心地跳舞。這樣肆無忌憚、自由自在的心態,果然還是那個熟悉的Cher。

〈Dear Santa〉OneRepublic

〈Dear Santa〉是OneRepublic的第3首聖誕歌曲,作為已經紅遍全球的搖滾樂團,沒想到唱起聖誕歌來還是非常有童真的感覺。

從歌名就可以看到是以向聖誕老人許願為主題,願望的內容就是希望自己喜歡的人可以回家和自己一起過聖誕節,在充滿童趣的歌曲內還是加入了小小的感情元素,我想這也是無可避免的,畢竟如果純粹是許願的內容,那就完全像是首兒歌了。

筆者個人還蠻訝異,在聽起來很流暢、舒服的這首歌當中,還是很可以聽出主唱Ryan Tedder的唱功,雖然童趣但卻真摯,加上筆者好喜歡他們在編曲上的安排。

經典的聖誕鈴鐺聲和鋼琴搭配得非常和諧,或許認真去計較歌詞會覺得有些過於簡單,但是節日歌曲就是這樣的吧,誰會想要複雜地過聖誕節呢?總之這首歌筆者覺得今年聖誕節聽了心情會很好!

〈Wrap Me Up〉Jimmy Fallon & Meghan Trainor

連續第三年推出聖誕合作歌曲的Jimmy Fallon,繼先前的Ariana Grande、Megan Thee Stallion、Dolly Parton等歌手後,今年找來了近年同樣在聖誕音樂領域積極推出作品的Meghan Trainor合作。

雖說是合作曲,但或許因為和Meghan一起做的關係,必須說這首〈Wrap Me Up〉完全聽得出來就是Meghan的風格,但即便如此也是非常琅琅上口又順暢的一首歌。

他們兩人在歌曲發行後非常積極在各大平台宣傳,包括兩人的各社群平台以及Jimmy自己主持的脫口秀上,都可以看到兩人有不少可愛的小點子,這正好也反映了這首歌可愛的地方,有關於包裝禮物的一首歌,就像同樣有趣的兩個人一樣,被各大媒體誇讚這是首雖然簡單但卻非常符合聖誕節氣氛的一首歌。

筆者個人覺得這首歌當然不算太過藝術創作的一首歌,但作為大眾的過節良伴倒是非常適合的!

〈Have Yourself A Merry Little Christmas〉Ally Brooke & Dinah Jane

翻唱Frank Sinatra在1957年推出的經典聖誕歌曲〈Have Yourself A Merry Little Christmas〉,來自Fifth Harmony的Ally Brooke在今年發行了聖誕迷你專輯《Under The Tree》。

專輯一共收錄了四首歌,加上今天想跟大家分享的、驚喜找來同為 Fifth Harmony成員Dinah Jane 合唱版本的〈Have Yourself A Merry Little Christmas〉,網友都紛紛喊著既然團體已經出現了五分之二的合體,是否可以漸漸將其他成員也都聚齊呢?

對於出身歌唱選秀節目的兩人,在唱功方面是絕對沒有問題的,除了合唱帶給大家不小的驚喜之外,他們也賦予這首紅遍大街小巷的歌,另一種屬於他們自己的溫婉及暖意,像是在歌曲當中加進了一些R&B的元素,整體聽起來更加婉約柔順。

編曲沒有加入經典的聖誕鈴聲,但卻沒有失去暖暖的節日氣氛,反而在兩人彼此呼應的滑順嗓音之中,聽到了對於節日的輕鬆感。

〈santa doesn't know you like i do〉Sabrina Carpenter

同樣在今年發行聖誕迷你專輯《fruitcake》的Sabrina,也將去年就發行的〈A Nonsense Christmas〉收錄進來,不過今年最精采的還是EP 中的主打〈santa doesn't know you like i do〉。

不同於大部分的聖誕歌曲都編偏向注重節日氣息,這首歌建立在淡淡的哀愁之上,音樂當中對於感情的著墨較重,就像是把自己心中對於情感的抒發,通通藉由聖誕節這個由頭都發洩出來。

對於這樣的手法我是蠻喜歡的,在新生代音樂人當中Sabrina算是唱功和創作都非常有水準的歌手,這次透過聖誕歌曲又再次讓大家見識到他的創作功力,歌曲當中對於感情的描寫以及想要透露出節日感,兩者的平衡掌握得很好。