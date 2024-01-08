中國改革開放45年：開放並非神來之筆，而是一種順勢而生的必然宿命

文：陳勝王

年末這刻，中國又被新一波感染潮搞得措手不及。機場重新捅起了旅客鼻子，多地的健康碼也開始復活，一種隱約不祥的意識正隨病毒在民間傳播。年末年初這個時間點，中國的經濟也沒有如一年前人們曾以為的那樣，出現報復反彈式的激增，清零政策雖一夜間被拋棄，但市場信心的低迷和經濟表現的不振已然持續到今，沒有多少顯著改觀。

中國時下萎靡的政經狀態，令很多人難以置信，因它發生在了致富光榮的改革開放恰好進入第45個年頭之際。1978年的12月，中共元老鄧小平帶領著執政集團，召開了推動中國走向鉅變的十一屆三中全會，那場重要大會的舉行也被視為改革開放的肇始。按照中國的政治習俗，遇上這種「逢五逢十」大日子，這個冬季本該排滿規格鋪張、溢滿讚頌的紀念儀式。然而，這個12月，官方對舉辦慶祝活動的反應異常低調，至今未見當局對此大聲量宣傳動員。

等待中的三中全會

本該在秋天登場的二十屆三中全會，至今也沒有消息。11月27日召開的政治局會議上，中共領導人習近平沒有遵循這類會議的傳統，隻字未提何時召開三中全會。官媒通稿一出，民間揣測猜想迅即四散開來。圍繞三中全會何故遲來的分析鋪天蓋地，像是什麼人事處理未決、醖釀重磅國策、掩蓋經濟不景等等，觀察人士們隔著厚厚紅牆已經把「前因後果」都猜了個遍。

過去的40多年，三中全會一般都是在中共黨代會後的次年10月或11月召開。用這一規律來推論，這屆三中全會本應該在今年10月或11月就會召開。然而，從8月公佈會期月份的慣例被打破，到11月底傳統會期已經過去，再到眼下官方依舊未置一詞，政治高層遲遲未定下會議日期，恐怕三中全會很大概率要延宕至明年某個時間再開了。今年不開會，意味著這屆三中全會就成了繼2018年那屆大幅提前改為2月召開後，當局再一次破例，改變三中全會的召開規律。

三中全會未能如期召開，時下正引得外界浮想聯翩。這個黨內會議之所以引人關注，皆因其歷來在「中央全會」制度中有著特殊的意涵及地位。通常來說，中共的「X中全會」，都是在每5年一次的黨代會召開後逐次舉行。這5年間總共有7次全會，一般是較規律地被安排在每年召開1至2次。但也有例外，比如戰爭時候的七屆一中全會，召開了4年多才有了二中全會；又比如1950年代的中共八大，全會也常常是隔幾年才開一次。

這7次全會當中，又以三中全會的含「金」量最高。一中全會和二中全會通常是處理權力交接和黨內人事任命等固定程序，議程多屬行政事項，一般不涉及重大政策制定；四中全會和五中全會從前多是商討軍隊人事，後來逐漸轉為討論黨建和五年計劃等主題；六中全會主要關注意識形態的建設；七中全會又要為下屆黨代會做準備。因此，專門聚焦經濟議題的三中全會，便格外受到外界期待，過往一些涉及經濟發展和經濟體制改革的重大國策，也多是在三中全會上被推出。

這正是遲遲未開的二十屆三中全會，於此迷茫當下廣受民間及市場期待的原因。它被外界給予厚望，希望可以承前啓後，於改革開放45週年之際再推出一波重磅國策，以此呼應1978年的十一屆三中全會，再度為中國打開新局面。當年那場三中全會上，追求務實的鄧小平要求黨內即刻剎住階級鬥爭的慣性，把精力轉用在經濟建設上。通過那場會議，他親手中止了幾十年來無休止的政治內耗。中國的制度自此不斷變革，國門也開始朝外越開越大。

改革開放45年間的嘗試和發展

毛澤東時代的政治歲月，意識形態改造的執念盤踞朝野，政治運動、階級鬥爭和人道災難因而輪番上演，這些疊加的苦難給中國帶去了無盡的貧弱。那個時期，城鄉之間遭人為分隔，人們普遍留在非己產權的耕地上，從事低效率又低價值的勞作；國企近乎壟斷一切資源後，生產力水平便一落千丈；一門心思鑽進重工業的計劃經濟，最終也忽略了消費品短缺對國民生活造成的困窘。

十年文革讓社會幾乎陷入癱瘓，1978年中國的GDP人均只有381元人民幣，人均糧食產量連1957年的水平都趕不上，國家的貧困程度與孟加拉、馬拉威和查德不相上下。舉國動盪、飢餓的亂局，迫使鄧小平最終選擇出手。

那一年，中國決定硬著頭皮，實行對內改革與對外開放同步並行的經濟政策，沒想到，這對中國的產出增長以及與世界其他地區的貿易額，此後都產生了巨大影響。1984年的十二屆三中全會，當局拿出了指導中國經濟體制改革的綱領性文件，以城市為重點的整個經濟體制改革，方向、性質、任務和具體政策樣樣俱全；1988年的十三屆三中全會，會上確定了把其後兩年改革和建設的重點，放到治理經濟環境和整頓經濟秩序上來，並要求國務院嚴格控制物價的上漲。

鄧小平這一系列的主動選擇，令到經濟潛力得以釋放，連續很長一段時期裡，中國經濟都保持著高速成長。

這段令中國轉危為安、經濟發展取得諸多成就的勵志故事，第二章節則是始於1992年。那一年，鄧小平通過著名的南巡視察，成功引導中國走出了1989年六四事件後的外交孤立和經濟緊縮局面，重新回到市場經濟之路。也是那一年，二度來到深圳的他，要求當地要「敢闖」和「冒險」，深圳的崛起神話從那時按下了開始鍵，風馳電掣的情節此後陸續到來。