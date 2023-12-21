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2023/12/21,
政治

鄒幸彤涉國安案還押逾2年保釋被拒，料於明年下半年開審

鄒幸彤涉國安案還押逾2年保釋被拒，料於明年下半年開審
鄒幸彤（圖右，2021年照片）｜Photo Credit: GettyImages

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代表鄒幸彤的大律師表示，鄒幸彤有意在審訊自行辯護，而案件涉及顛覆政權，她盼傳喚一名海外專家證人，講述中國憲法和法律制度。鄒幸彤在獄中沒有充分機會和專家溝通，因此希望保釋外出。

（中央社）前香港支聯會副主席鄒幸彤被控違反《國安法》涉顛覆國家政權罪，還押逾2年，今天向香港高等法院申請保釋。法官指不相信鄒幸彤獲保釋後不會從事危害國安行為而拒絕，案件預料明年下半年開審。

鄒幸彤與前支聯會主席李卓人及前副主席何俊仁同被控煽動顛覆國家政權罪。支聯會已於2021年解散。

綜合《明報》與《香港01》今天報導，代表鄒幸彤的大律師在法庭上表示，鄒幸彤自2021年還押，如果最終罪名成立，刑期最少5年；因法律程序漫長，繼續將鄒幸彤還押，可能最終她還押的時間較刑期長。

代表鄒幸彤的大律師表示，鄒幸彤有意在審訊自行辯護，而案件涉及顛覆政權，她盼傳喚一名海外專家證人，講述中國憲法和法律制度。鄒幸彤在獄中沒有充分機會和專家溝通，因此希望保釋外出。

該大律師又表示，控方依鄒幸彤在支聯會的參與情況、公開發言和文章舉證，但支聯會成立超過30年，無證據顯示相關口號危害國家安全。支聯會以「結束一黨專政、建設民主中國」為綱領，旨在促進中國民主化。

法官說，以鄒幸彤過住的行為和言論，沒有足夠理由相信她不會再作出危害國家安全行為，因此拒絕其保釋申請。

法官並指，預期案件將於明年下半年開審。

報導形容，鄒幸彤今早出庭時精神不俗，多次向旁聽親友揮手微笑。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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